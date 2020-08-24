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Политические картинки

Политические картинки (32 фото)

Автор:
24 августа 2020 13:26
Метки: политика   прикол   юмор   
2344
32
Политические картинки в разнобой.

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Метки: политика   прикол   юмор   
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62  комментария
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330k
rusfet Автор поста 11 часов назад
Политические картинки
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28k
Юр21 2 часа назад
Помнится один "великий" грузинский певец тоже в знак протеста отказался от выступлений в России...
Помнится один "великий" грузинский певец тоже в знак протеста отказался от выступлений в России...
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12k
Алан 3 часа назад
Комментарий к фото
И за что он так про Израиль?
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330k
rusfet Автор поста Алан 2 часа назад
Комментарий к фото
Гражданство ему не дали...
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12k
Алан rusfet 2 часа назад
Комментарий к фото
Он по маме 100% получит
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330k
rusfet Автор поста Алан 2 часа назад
Комментарий к фото
Не каждый еврей,- достоин быть израильтяном.
P.S. Не помню кто из их руководства сказал.
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12k
Алан rusfet Час назад
Комментарий к фото
Каждый иудей-еврей, но не каждый еврей-иудей. Израильтянин-иудей
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330k
rusfet Автор поста Алан Час назад
Комментарий к фото
Я именно это и сказал,- только по другому.
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15k
Robin Hood 3 часа назад
Политические картинки
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2k
Ewgeny Robin Hood 3 часа назад
Таааак, блджад, скажу супруге, чтобы свалила с билайна. Нахрен спонсировать этих стыдливых... и полудохлых Подвальных - тоже.
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330k
rusfet Автор поста Ewgeny 2 часа назад
Это лишь пиарход,- реклама на ТВ,им дороже бы обошлась,а теперь о них говорят все. А вообще,- конечно стыдно им теперь платить,когда знаешь,что деньги работают против твоей страны.
У меня МТС, но думаю и они бы не против чёрного пиара.
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25k
Ashabad 4 часа назад
Никто ведь не сомневался, что будет именно так. Все заранее знали, что в Шарите Навального отравят. Там отравили Ющенко, там чуть не до смерти залечили Тимошенко. Теперь не дай бог, там будет лечится Тихановская - не выживет лидер белорусских оппозиционеров. Интересно, новые санкции будут?

Никто ведь не сомневался, что будет именно так. Все заранее знали, что в Шарите Навального отравят. Там отравили Ющенко, там чуть не до смерти залечили Тимошенко. Теперь не дай бог, там будет лечится Тихановская - не выживет лидер белорусских оппозиционеров. Интересно, новые санкции будут?
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7k
Дмитрий Ashabad 3 часа назад
Ага, лекарствами для лечения псих.больных, запитых алкоголем.
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499
Татьянин день 6 часов назад
Политические картинки
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499
Татьянин день 6 часов назад
Политические картинки
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499
Татьянин день 6 часов назад
Политические картинки
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177k
NAZARETH Татьянин день 5 часов назад
Политические картинки
Политические картинки
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25k
Vodjanoj 7 часов назад
Комментарий к фото
Они хотят Олёху вылечить или добить?
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499
Татьянин день Vodjanoj 6 часов назад
Комментарий к фото
Всё гораздо проще и прозаичнее ......
Всё гораздо проще и прозаичнее ......
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3k
Crechet Vodjanoj 3 часа назад
Комментарий к фото
Ну им было бы выгоднее добить, наверное... Но перед этим он побывал в российской больнице, биоматериалы собраны, подтверждающие отсутствие отравления. Так что не просто будет доказывать обратное.
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25k
Vodjanoj 7 часов назад
Комментарий к фото
Это кто и где? Первый раз слышу.Я из РБ. Гомельская обл.
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177k
NAZARETH Vodjanoj 5 часов назад
Комментарий к фото
У нас и про Бузову я только года полтора как узнал. И то из сети в приколах
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330k
rusfet Автор поста NAZARETH 2 часа назад
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Политические картинки
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8k
basja61 8 часов назад
Политические картинки
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1k
Che 8 часов назад
так проходили уже. Вахтанг, баба какая-то грузинская, Сердючка..........
так проходили уже. Вахтанг, баба какая-то грузинская, Сердючка..........
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3k
RIZ deadening Che 7 часов назад
Известная где ????
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70k
стас RIZ deadening 7 часов назад
да на той же дороге, где и Грибаускайте стояла
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1k
Shchech Che 6 часов назад
Только не Сердючка, послушай интервью Данилка, на Ютубе есть, он совершенно адекватный человек.
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3k
Сергей 8 часов назад
В вы знакомы, со Сталингулагом?

В вы знакомы, со Сталингулагом?
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6k
Churi VALO Сергей 4 часа назад
Так этот фидор за бабки из Канады вещает.
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17k
ЕвГений 9 часов назад
Политические картинки
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177k
NAZARETH 9 часов назад
Политические картинки
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499
Татьянин день NAZARETH 6 часов назад
Политические картинки
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177k
NAZARETH Татьянин день 4 часа назад
Да видите ли , живучие оказались....Говно ядом не отравишь. Надо только на слив выгребную юму и сверху бетоном залить.
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25k
Ashabad NAZARETH 4 часа назад
Ребята, вы не поверите! Навального таки отравили в клинике Шарите. А остался бы в России, может выжил бы...
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5k
albedo 9 часов назад
Политические картинки
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177k
NAZARETH albedo 9 часов назад
Это либлероиды. Вот здесь им место.
Это либлероиды. Вот здесь им место.
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19k
Лошад-Аквалангист albedo 7 часов назад
это неудачники
но только надо полностью понять смысл этого слова
в детстве были изгоями, с которыми никто не хотел играть
в жизни они никто, и уже не смогут никем стать
их мнение никого не интересует
они отброс
они это прекрасно понимают, и, чтобы реабилитировать себя хотя бы в своих же словах, они пытаются быть несогласными ни с кем
они неудачники
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718
Эдуард Аникин NAZARETH 6 часов назад
Правильно. Это из-за них же в стране все проблемы.
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25k
Ashabad albedo 4 часа назад
Россия виновата всегда. Россия виновата заранее. Россия виновата принципиально. Если Россия не виновата, то она виновата в том, что она не виновата.
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48k
Серый 10 часов назад
Политические картинки
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177k
NAZARETH Серый 10 часов назад
Политические картинки
Политические картинки
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555
Replicant Серый 9 часов назад
Надо же,а я-то думал они намаз совершают.
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10k
tarassarat NAZARETH 48 минут назад
первое фото это не Украина и не украинцы, а город Гродно(Беларусь) на коленях члены так называемого союза поляков, 2005г
вовсе не оправдываю украинцев, они стоят на коленях, но не на этой 1й фотке
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330k
rusfet Автор поста tarassarat Полчаса назад
Первое фото,- это Украина,и было много таких фоток,и видео,с того момента,но сейчас гугл правды не скажет.
Я просто помню это видео., Там откуда снимает оператор, висит жевто- блакидный флаг. И это 6 лет назад.
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14k
Lelik 10 часов назад
Кстати, а почему бы не поднять ор по поводу Ассанжа на международном уровне и не выслать за ним самолёт? Всяко он полезнее уткофюрера..
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10k
Анатолий Соколов 10 часов назад
незаметно прошла новость, что 20 числа в Томске была торжественно запущена вышка 5G ( https://ria.ru/20200820/1576040324.htmlhttps://ria.ru/20200820/1576040324.html ) ...

есть подозрение что навального чипировали американским чипом, а вышки 5G сделаны по китайской технологии и их излучение выводит из строя американские чипы ... и сейчас его вывезли в Германию что бы заменить сгоревший чип ...

п.с.

незаметно прошла новость, что 20 числа в Томске была торжественно запущена вышка 5G ( ) ... есть подозрение что навального чипировали американским чипом, а вышки 5G сделаны по китайской технологии и их излучение выводит из строя американские чипы ... и сейчас его вывезли в Германию что бы заменить сгоревший чип ... п.с.
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1k
Che Анатолий Соколов 8 часов назад
Отсыпь малеха
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8k
Павел 11 часов назад
О вмешательстве России сказал Лукашенко 25 июня ( месяц назад)
https://lenta.ru/articles/2020/07/31/33bogatitya/https://lenta.ru/articles/2020/07/31/33bogatitya/
https://www.interfax.ru/world/714616https://www.interfax.ru/world/714616

Просто у вас память как у окуня. Или методички поменяли с плюса на минус.
Овёс нынче дорог?
О вмешательстве России сказал Лукашенко 25 июня ( месяц назад) Просто у вас память как у окуня. Или методички поменяли с плюса на минус. Овёс нынче дорог?
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330k
rusfet Автор поста 11 часов назад
Политические картинки
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177k
NAZARETH rusfet 9 часов назад
Волков застрял в регистратуре клиники "Charite", пытаясь раньше всех узнать результаты анализов А.Навального
Ссылка vk.com
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14k
Александр NAZARETH 8 часов назад
Вот из-за таких клоунов, потом выходят сюжеты про "Тагилллл!"- зачем этот руссо туристо, свой кочан в форточку засунул, что бы громче матом разузнать "ферштейн" или "не ферштейн"?
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