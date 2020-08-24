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Источник:
- Выборы 2017: и смех и грех
- Они издеваются: торжественные открытия заборов, мусорных баков и других "значимых" объектов
- Самые сумасшедшие конфузы Дональда Трампа: реакция соцсетей
- Политические комментарии и картинки из соц. сетей
- очередная подборка карикатур от "13 студии"
P.S. Не помню кто из их руководства сказал.
У меня МТС, но думаю и они бы не против чёрного пиара.
В вы знакомы, со Сталингулагом?
но только надо полностью понять смысл этого слова
в детстве были изгоями, с которыми никто не хотел играть
в жизни они никто, и уже не смогут никем стать
их мнение никого не интересует
они отброс
они это прекрасно понимают, и, чтобы реабилитировать себя хотя бы в своих же словах, они пытаются быть несогласными ни с кем
они неудачники
вовсе не оправдываю украинцев, они стоят на коленях, но не на этой 1й фотке
Я просто помню это видео., Там откуда снимает оператор, висит жевто- блакидный флаг. И это 6 лет назад.
есть подозрение что навального чипировали американским чипом, а вышки 5G сделаны по китайской технологии и их излучение выводит из строя американские чипы ... и сейчас его вывезли в Германию что бы заменить сгоревший чип ...
п.с.
https://lenta.ru/articles/2020/07/31/33bogatitya/https://lenta.ru/articles/2020/07/31/33bogatitya/
https://www.interfax.ru/world/714616https://www.interfax.ru/world/714616
Просто у вас память как у окуня. Или методички поменяли с плюса на минус.
Овёс нынче дорог?