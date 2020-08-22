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Навальный и лобстеры

Навальный и лобстеры (2 фото)

Автор:
22 августа 2020 18:47
Сообщество : Политика
Метки: навальный   новости   оппозиция   политика   происшествия   
263
2
Удивительно даже, Навальный попал в больницу, так об этом затрезвонили практически все СМИ, и наши, и Западные.

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Метки: навальный   новости   оппозиция   политика   происшествия   
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6  комментариев
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24
Monher 11 часов назад
Умница Саша Баязитова задаёт вопрос знатокам
Задача
Есть некий политик, семья которого получает бесплатно бонусы стоимостью сотни тысяч долларов от американского правительства, а немецкое правительство в любой момент посылает за ним самолет и предоставляет лечение в лучшей клинике.

Вопрос: на какую страну работает этот политик
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71k
Обходчик. 7 часов назад
Навальному в клинике удалили глаз.
Навальному в клинике удалили глаз.
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550
Виктор Чикалев Обходчик. 6 часов назад
Шоколадный?
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1k
Роман 10 часов назад
Навальный в половине постов. Уже надоел.
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2k
PtDragon Роман 10 часов назад
Он давно уже надоел, годы идут, а про этого странного блохера всё пишут и пишут.
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