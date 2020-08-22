Навальный и лобстеры

Удивительно даже, Навальный попал в больницу, так об этом затрезвонили практически все СМИ, и наши, и Западные.
Странно и непонятно. Бывший начинающий политик, а ныне реальный никчемный клоун привлекает так много внимания. Какие только версии не гуляют в Сети, мол его ФСБ отравила, или поработали обиженные олигархи, даже есть версия, что заморские хозяева решили избавиться.
Уверен я, никто его не травил. Слишком никчемная он фигура, да и не фигура вовсе.
Но раз уж пошло такое дело, выскажу и я свою версию. По принципу "а кому это выгодно".
Вот попалась мне карикатура злободневная. Видимо авторы вспомнили как Навальный истерил в Сети, когда были опубликованы его фотографии с лобстерами.
Уверен я, никто его не травил. Слишком никчемная он фигура, да и не фигура вовсе.
Но раз уж пошло такое дело, выскажу и я свою версию. По принципу "а кому это выгодно".
Вот попалась мне карикатура злободневная. Видимо авторы вспомнили как Навальный истерил в Сети, когда были опубликованы его фотографии с лобстерами.
Я ещё удивился: а почему это страны ЕС ему помощь предлагают, а не Штаты? А ларчик просто открывался, привожу абсолютно свежую новость из публикации "The Associated Press":
"ВАШИНГТОН (АП) - Лобстеры из штата Мэн вскоре должны вернуться в европейские ловушки в рамках торгового соглашения, о котором было объявлено в пятницу...
"ВАШИНГТОН (АП) - Лобстеры из штата Мэн вскоре должны вернуться в европейские ловушки в рамках торгового соглашения, о котором было объявлено в пятницу...
...Евросоюз согласился снизить 8-процентный тариф на американских лобстеров на следующие пять лет и постараться сделать это снижение постоянным, что стало большой победой для индустрии лобстеров штата Мэн.
Импорт омаров из США в ЕС в 2017 году составил около 111 миллионов долларов, а затем упал из-за растущей напряжённости между торговыми партнёрами и торгового соглашения ЕС с Канадой, в котором предпочтение было отдано канадским лобстерам. Индустрия омаров штата Мэн фактически умоляла о помощи..."
И тут на помощь пришёл Навальный. Не надо быть аналитиком, чтобы понять кому на руку вся эта история.
Импорт омаров из США в ЕС в 2017 году составил около 111 миллионов долларов, а затем упал из-за растущей напряжённости между торговыми партнёрами и торгового соглашения ЕС с Канадой, в котором предпочтение было отдано канадским лобстерам. Индустрия омаров штата Мэн фактически умоляла о помощи..."
И тут на помощь пришёл Навальный. Не надо быть аналитиком, чтобы понять кому на руку вся эта история.
Авторский пост
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Задача
Есть некий политик, семья которого получает бесплатно бонусы стоимостью сотни тысяч долларов от американского правительства, а немецкое правительство в любой момент посылает за ним самолет и предоставляет лечение в лучшей клинике.
Вопрос: на какую страну работает этот политик