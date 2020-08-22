Навальный и лобстеры

Странно и непонятно. Бывший начинающий политик, а ныне реальный никчемный клоун привлекает так много внимания. Какие только версии не гуляют в Сети, мол его ФСБ отравила, или поработали обиженные олигархи, даже есть версия, что заморские хозяева решили избавиться.

Уверен я, никто его не травил. Слишком никчемная он фигура, да и не фигура вовсе.

Но раз уж пошло такое дело, выскажу и я свою версию. По принципу "а кому это выгодно".

Вот попалась мне карикатура злободневная. Видимо авторы вспомнили как Навальный истерил в Сети, когда были опубликованы его фотографии с лобстерами.