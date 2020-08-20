1.
2.
3.
4.
КАК ЭТУ ТВАРЬ ЕЩЕ ЗЕМЛЯ НОСИТ ?
5.
6.
7.
8.
9.
Адекватные ребята из Минска хорошо сказали продажному «журналисту».
Молодцы!
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
А мы в России считаем, что ЕС не следует совать свой длинный "Гиганос" не в свои дела, а Белоруссия - это как раз не их дело!
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Ну да. Омаров объелся.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
42 года и он вам не лох какой-то
32.
Несколько часов назад большая группа радикалов попыталась разгромить отделения Иммиграционной и таможенной полиции США в Портлэнде.
33.
34.
35.
36.
Мировое правительство в изгнании Здравствуйте!
37.
38.
39.
40.
41.
Авторский пост
- Политические комментарии и картинки из соц. сетей 21
- Политические комментарии и картинки из соц. сетей 24/07/2016
- Политические комментарии и картинки из соц. сетей
- Политические комментарии и картинки из соц. сетей 30/04/2016
- Политические комментарии и картинки из соц. сетей 17
Как известно, основные пункты оппозиции, которые должны быть выполнены после прихода к власти: разрыв Союзного государства с Россией и выход из ОДКБ. Есть еще, но эти два - самые главные и самые первые к исполнению.
После выполнения этих пунктов и убедившись, что Россия не придет на помощь в военном плане произойдет следующее:
1. В Бресте и Гродно совершаются нападения и убийства польских граждан.
2. В Польше по этому поводу послу Беларуси вручается нота.
3. В Брестской и Гродненской областях проходят пропольские митинги.
4. Против митингующих совершаются провокации.
5. При попытке разогнать митинги Польша заявляет следующее: "Мы не можем смотреть на страдания этнических поляков. Мы должны сделать все, чтобы защитить как граждан Польши, так и владельцев "Карты поляка".
6. На основании защиты этнических поляков (а это все, кто имеет "Карту поляка"), на территорию Брестской и Гродненской областей вводятся польские войска.
7. Польша объявляет данные области территорией суверенной Польши.
Карта поляка (польск. Karta Polaka) документ, подтверждающий принадлежность лица к польскому народу. ©
На сегодняшний день карту поляка имеют более 125 000 белорусов и более 107 000 украинцев. Так что Львову можно приготовиться падать ниц перед польской армией.
других методичек для лохов нет, пардон :)
о, а вот и реальный повод рассказали...кто бы сомневался, что на кичу он не хочет...в целом, я думаю, можно судить без его присутсвия. пусть оклемается от снотворного на киче в тюрьме, во смеху то будет :)
со вчера ждем обвинений. а официально они донаты на омаров уже затребовали? думаю да
такое впечатление, что их проплатили на неделю,чтобы кадры массовости, а потом "ну пока все, можно не выходить"....картинка есть, поезд тронулся, кадров на пол года хватит, чтобы по новостям показывать. а сколько майданутых будет на самом деле - уже не важно....
ну и да, не знать этого, ну так себе отмазочка, на уровне идиота....даже укропы знали и кичились этим...
такое впечатление, что их проплатили на неделю,чтобы кадры массовости, а потом "ну пока все, можно не выходить"....картинка есть, поезд тронулся, кадров на пол года хватит, чтобы по новостям показывать. а сколько майданутых будет на самом деле - уже не важно....
ну и да, не знать этого, ну так себе отмазочка, на уровне идиота....даже укропы знали и кичились этим...
на украине прокатило, белорусы, сейчас показывают, что они еще тупее, ибо имея такой пример под боком, идут по тем же граблям, причем с теми же людьми...ладно бы других "координаторов" прислали, нет, в наглую того же леви прислали.... и привет... премия Дарвина...
столько лет прошло, чо старое вспоминать (с) вот если спросят (а думаю, что вопрос - ТАБУ навсегда), таков будет ответ...
ХПП по отвлечению внимания от Беларуси в действии!