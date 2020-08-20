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Политические комментарии 2

Политические комментарии 2 (37 фото + 4 видео)

Автор:
20 августа 2020 19:10
Метки: комментарии   политика   юмор   
4310
37
4
Политические комментарии с сарказмом.

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Метки: комментарии   политика   юмор   
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174k
NAZARETH Автор поста 2 дня назад
Политические комментарии 2
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4k
Владимир День назад
А теперь, дорогие друзья, я вам расскажу что затевается на самом деле и почему именно Польша так активно играет первую скрипку в сегодняшних событиях.
Как известно, основные пункты оппозиции, которые должны быть выполнены после прихода к власти: разрыв Союзного государства с Россией и выход из ОДКБ. Есть еще, но эти два - самые главные и самые первые к исполнению.
После выполнения этих пунктов и убедившись, что Россия не придет на помощь в военном плане произойдет следующее:
1. В Бресте и Гродно совершаются нападения и убийства польских граждан.
2. В Польше по этому поводу послу Беларуси вручается нота.
3. В Брестской и Гродненской областях проходят пропольские митинги.
4. Против митингующих совершаются провокации.
5. При попытке разогнать митинги Польша заявляет следующее: "Мы не можем смотреть на страдания этнических поляков. Мы должны сделать все, чтобы защитить как граждан Польши, так и владельцев "Карты поляка".
6. На основании защиты этнических поляков (а это все, кто имеет "Карту поляка"), на территорию Брестской и Гродненской областей вводятся польские войска.
7. Польша объявляет данные области территорией суверенной Польши.
Карта поляка (польск. Karta Polaka) документ, подтверждающий принадлежность лица к польскому народу. ©
На сегодняшний день карту поляка имеют более 125 000 белорусов и более 107 000 украинцев. Так что Львову можно приготовиться падать ниц перед польской армией.
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15k
Robin Hood 2 дня назад
Политические комментарии 2
Политические комментарии 2
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3k
akahast 2 дня назад
велкам ту Омск!

велкам ту Омск!
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628
Go 2 дня назад
Политические комментарии 2
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5k
Максим 2 дня назад
Комментарий к фото
конечно уродский, Татьянычу денюжку не заносили, вот и уродский
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5k
ALFIE 2 дня назад
Комментарий к фото
других методичек для лохов нет, пардон :)

других методичек для лохов нет, пардон :)
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5k
ALFIE 2 дня назад
Комментарий к фото
о, а вот и реальный повод рассказали...кто бы сомневался, что на кичу он не хочет...в целом, я думаю, можно судить без его присутсвия. пусть оклемается от снотворного на киче в тюрьме, во смеху то будет :)

о, а вот и реальный повод рассказали...кто бы сомневался, что на кичу он не хочет...в целом, я думаю, можно судить без его присутсвия. пусть оклемается от снотворного на киче в тюрьме, во смеху то будет :)
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5k
ALFIE 2 дня назад
Комментарий к фото
со вчера ждем обвинений. а официально они донаты на омаров уже затребовали? думаю да

со вчера ждем обвинений. а официально они донаты на омаров уже затребовали? думаю да
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5k
ALFIE 2 дня назад
Комментарий к фото
такое впечатление, что их проплатили на неделю,чтобы кадры массовости, а потом "ну пока все, можно не выходить"....картинка есть, поезд тронулся, кадров на пол года хватит, чтобы по новостям показывать. а сколько майданутых будет на самом деле - уже не важно.... ну и да, не знать этого, ну так себе отмазочка, на уровне идиота....даже укропы знали и кичились этим...

такое впечатление, что их проплатили на неделю,чтобы кадры массовости, а потом "ну пока все, можно не выходить"....картинка есть, поезд тронулся, кадров на пол года хватит, чтобы по новостям показывать. а сколько майданутых будет на самом деле - уже не важно....
ну и да, не знать этого, ну так себе отмазочка, на уровне идиота....даже укропы знали и кичились этим...
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5k
ALFIE 2 дня назад
Комментарий к фото
такое впечатление, что их проплатили на неделю,чтобы кадры массовости, а потом "ну пока все, можно не выходить"....картинка есть, поезд тронулся, кадров на пол года хватит, чтобы по новостям показывать. а сколько майданутых будет на самом деле - уже не важно.... ну и да, не знать этого, ну так себе отмазочка, на уровне идиота....даже укропы знали и кичились этим...

такое впечатление, что их проплатили на неделю,чтобы кадры массовости, а потом "ну пока все, можно не выходить"....картинка есть, поезд тронулся, кадров на пол года хватит, чтобы по новостям показывать. а сколько майданутых будет на самом деле - уже не важно....
ну и да, не знать этого, ну так себе отмазочка, на уровне идиота....даже укропы знали и кичились этим...
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530
Владимир 2 дня назад
Политические комментарии 2
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2k
KL11 Владимир 2 дня назад
он за Хуана
он за Хуана
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5k
ALFIE 2 дня назад
Комментарий к фото
на украине прокатило, белорусы, сейчас показывают, что они еще тупее, ибо имея такой пример под боком, идут по тем же граблям, причем с теми же людьми...ладно бы других "координаторов" прислали, нет, в наглую того же леви прислали.... и привет... премия Дарвина...

на украине прокатило, белорусы, сейчас показывают, что они еще тупее, ибо имея такой пример под боком, идут по тем же граблям, причем с теми же людьми...ладно бы других "координаторов" прислали, нет, в наглую того же леви прислали.... и привет... премия Дарвина...
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5k
ALFIE 2 дня назад
Комментарий к фото
столько лет прошло, чо старое вспоминать (с) вот если спросят (а думаю, что вопрос - ТАБУ навсегда), таков будет ответ...

столько лет прошло, чо старое вспоминать (с) вот если спросят (а думаю, что вопрос - ТАБУ навсегда), таков будет ответ...
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3k
ride 2 дня назад
Комментарий к фото
Все просто - купите/ арендуйте себе здание, сделайте шоу, разработайте рекламный план, продайте билеты и выступите! Бинго!
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36k
FoxGen 2 дня назад
ХПП по отвлечению внимания от Беларуси в действии!

ХПП по отвлечению внимания от Беларуси в действии!
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877
Матвей FoxGen 2 дня назад
Да блин, ясно же что омаров несвежих переел!
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43k
Александр 2 дня назад
Политические комментарии 2
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530
Владимир Александр 2 дня назад
Спалился Alexey
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43k
Александр 2 дня назад
Политические комментарии 2
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24
Monher Александр 2 дня назад
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43k
Александр 2 дня назад
Политические комментарии 2
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43k
Александр 2 дня назад
Политические комментарии 2
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7k
Свои Пять Копеек 2 дня назад
Политические комментарии 2
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NAZARETH

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