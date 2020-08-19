Если опубликованный материал негативно влияет на вашу тонкую душевную психику,
значит вы зашли не по адресу.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
ПОДДЕРЖИВАЮ. БЕЛОРУСЫ, ДУМАЙТЕ СВОИМ УМОМ!!!
11.
12.
13.
Зачем Бориса откопали ?
14.
Хомячье)))
15.
Когда ее освободят... Поменяет мнение?)
16.
Как страна,в которой была Хатынь,проморгала этих выродков???
17.
18.
19.
20.
21.
Еврофлаги готовы... Сейчас цвета поменяются с требованиями
22.
23.
24.
25.
Мое мнение.Майдан в очередной раз победит разум .
26.
Адвокат начал оскорблять корреспондентку, а зря. Ведь именно ей он и рассказывал об инсульте неделю назад.
27.
Общество активно выражает свою позицию. Жители Борисова готовы высказать все, что думают, в глаза беснующейся толпе. Сильная женщина
28.
Флаг ЕС вносит раздор в ряды белорусской оппозиции
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
Рассказы «опущенных». Говорящая спина из Могилёва и Минска
36.
37.
38.
39.
Лукашенко напрягся.
40.
Авторский пост
- Политические комментарии и картинки из соц. сетей 17
- Политические картинки и комментарии из соц. сетей 8
- Новости УКРОсми с комментами
- Политические комментарии и картинки из соц. сетей 21
- Политические комментарии и картинки из соц. сетей
О очередные лохи, как у Навального который тоже бабло за митинги обещал.
(Если что, это вообще все чисто теоретически, так как в матпомощь я вообще не верю)
я уже даже знаю, кто у них будет виновным назначен...
я бы удивился, если б они не за бугром сидели....
зато киевской хунту аплодировал чувак небось, когда те начали бомбить Славянск,а потом и Донецк с Луганском?...
что то я в Минске таких каналов не видел и особенно яхт таких на этих каналов, да и качество фото такое как будто на калькулятор фотографировали или на утюг
У той которая справа, у гематом настолько чёткие края, что ощущение, что ей ставили гигантские банки. Пятилитровки