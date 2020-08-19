12.

Мне вот чего непонятно, если эти послы под собственными лозунгами не вмешательства во внутренние дела какой-либо страны сами принимают деятельное участие во всестороннем вмешательстве во внутренние дела любой страны (в данном случае Белоруссии), то какого чёрта их, послов, ещё не объявили персонами нон грата?!