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Политические комментарии 2

Политические комментарии 2 (35 фото + 5 видео)

Автор:
19 августа 2020 17:06
Метки: комментарии   политика   юмор   
3443
35
5
Политические комментарии с сарказмом.
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Метки: комментарии   политика   юмор   
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49  комментариев
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174k
NAZARETH Автор поста 4 дня назад
Все помнят , что было потом ?
Все помнят , что было потом ?
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3k
Сергей 2 дня назад
О очередные лохи, как у Навального который тоже бабло за митинги обещал.

О очередные лохи, как у Навального который тоже бабло за митинги обещал.
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10k
Элитный тигр 3 дня назад
Оооо, собрали в долларах, а раздают в евро??? Хитро придумали...
Путем простейших математических расчетов посчитаем, что 1 лям долляров = примерно 824 тысячи евриков. Делим это на 1500 , получаем помощь... всего для 549 человек, то есть остальные пусть идут лесом.
(Если что, это вообще все чисто теоретически, так как в матпомощь я вообще не верю
)
Оооо, собрали в долларах, а раздают в евро??? Хитро придумали... Путем простейших математических расчетов посчитаем, что 1 лям долляров = примерно 824 тысячи евриков. Делим это на 1500 , получаем помощь... всего для 549 человек, то есть остальные пусть идут лесом. (Если что, это вообще все чисто теоретически, так как в матпомощь я вообще не верю)
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−125
Seemann21 3 дня назад
vimmat ты на столько глупенький, что даже представить себе не можешь, что таких бакланчиков как ты меньшинство, и от этого повторяешь свою мантру про ФСБ и кремлеботов. Правда за нами))))
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5k
ALFIE 3 дня назад
Комментарий к фото
я уже даже знаю, кто у них будет виновным назначен...

я уже даже знаю, кто у них будет виновным назначен...
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5k
ALFIE 3 дня назад
Комментарий к фото
я бы удивился, если б они не за бугром сидели....

я бы удивился, если б они не за бугром сидели....
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5k
ALFIE 3 дня назад
Комментарий к фото
зато киевской хунту аплодировал чувак небось, когда те начали бомбить Славянск,а потом и Донецк с Луганском?...

зато киевской хунту аплодировал чувак небось, когда те начали бомбить Славянск,а потом и Донецк с Луганском?...
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19k
предводитель дворянства! 3 дня назад
Караулов конченная проститутка и ублюдок.
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19k
предводитель дворянства! 3 дня назад
Почему у них у всех ипальники извращенцев и содомитов дырявых?
Почему у них у всех ипальники извращенцев и содомитов дырявых?
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3k
samsr предводитель дворянства! 3 дня назад
Потому что они 3.14доры
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Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
1k
vimmat 3 дня назад
С тех пор, как Фишки купило ФСБ, любой пост на политическую тему превратился в парад кремлеботов, товарищ Nazaret , очевидно, весьма неплохо проплачиваемый молодой человек, заслужил мое порицание, просто Соловьев во плоти, комментарии ругающие власть очевидно трут, в общем народ!!! Фишкяне!!! Здесь еще остались живые люди или все кремлеботы !!!!
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1
seemannspb vimmat 3 дня назад
ты на столько глупенький, что не можешь себе допускать, что таких узколобых как ты меньшинство))))) и повторяешь мантру про ФСБ и прочую х ню. ДИЗ тебе, вообщем.
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10k
Элитный тигр vimmat 3 дня назад
100110100100 Слааааааааавьсяаааа отееееечетвоооооо... ой пля замкнуло, я не кремлебот.
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38k
SAndre 3 дня назад
Политические комментарии 2
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2k
KL11 SAndre 3 дня назад
TinEye говорит что фото впервые найдено в сети в 2015 году.
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1k
Владимир Логачёв 3 дня назад
И ведь эта мразь меченная никак не сдохнет.
Видно Сатана много гешефта поимел с этой нелюди. Дочка то евойная, жива ещё? А пора, вслед за мамкой похорониться, да и всех вы&лядков ихних прихватить за собой. Зачем выродков размножать?
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7k
Дмитрий 3 дня назад
Комментарий к фото
На кол, гомосеков, с низкой социальной ответствен остью.
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2k
Архимед 3 дня назад
спасибо за картинки , сеструхе в Белоруссию отправляю. Надеюсь не поругаемся )
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365
Любушка 3 дня назад
Горбачев несчастный человек. И здесь никому не нужен, и там черти Богу свечки ставят, лишь бы он к ним не попал.
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36k
FoxGen Любушка 3 дня назад
Ну так пусти его, он и там всё развалит.
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7k
K7OO 3 дня назад
Простите за серость - а зачем говно нужно знать в лицо? Так, для общего развития? Или в этом есть какой-то практический смысл?))
Простите за серость - а зачем говно нужно знать в лицо? Так, для общего развития? Или в этом есть какой-то практический смысл?))
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10k
Элитный тигр K7OO 3 дня назад
Чтобы при встрече зарядить по хлебалу.
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174k
NAZARETH Автор поста 3 дня назад
По сценарию белых касок. Не меняя массовки...
По сценарию белых касок. Не меняя массовки...
По сценарию белых касок. Не меняя массовки...
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181k
Северное сияние NAZARETH 3 дня назад
Политические комментарии 2
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70
u811 NAZARETH 3 дня назад
Конечно я не медик. Но выглядит как будто просто нарисовано. Да и не будут в СИЗО оставлять такие видные следы.
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2k
Mutantino 4 дня назад
что то я в Минске таких каналов не видел и особенно яхт таких на этих каналов, да и качество фото такое как будто на калькулятор фотографировали или на утюг

что то я в Минске таких каналов не видел и особенно яхт таких на этих каналов, да и качество фото такое как будто на калькулятор фотографировали или на утюг
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2k
Hellgone Mutantino 4 дня назад
Они польские
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181k
Северное сияние Mutantino 3 дня назад
Такие гематомы за 30 мин. накалякает любой начинающий гримёр или фотошопер.
У той которая справа, у гематом настолько чёткие края, что ощущение, что ей ставили гигантские банки. Пятилитровки

Такие гематомы за 30 мин. накалякает любой начинающий гримёр или фотошопер. У той которая справа, у гематом настолько чёткие края, что ощущение, что ей ставили гигантские банки. Пятилитровки
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1k
Alex Северное сияние 3 дня назад
Это с сайта БДСМ картинка. Мозгов не хватает у тех кто такие картинки штампует, взять и погуглить
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2k
KL11 Mutantino 3 дня назад
И еще раз... TinEye утверждает что фото в сети впервые появилось в 2015 году. Можно проверить https://tineye.comhttps://tineye.com
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2k
Hellgone 4 дня назад
Бронетрусы как всегда в комплекте.Мне вот интересно,как долго эти типа "защитники женщин"(да простят меня НАСТОЯЩИЕ ЖЕНЩИНЫ что я использую их имя) будут заниматься хераборой.
Бронетрусы как всегда в комплекте.Мне вот интересно,как долго эти типа "защитники женщин"(да простят меня НАСТОЯЩИЕ ЖЕНЩИНЫ что я использую их имя) будут заниматься хераборой.
Бронетрусы как всегда в комплекте.Мне вот интересно,как долго эти типа "защитники женщин"(да простят меня НАСТОЯЩИЕ ЖЕНЩИНЫ что я использую их имя) будут заниматься хераборой.
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2k
Hellgone Lelik 3 дня назад
Верно...Кстати никто так и не заметил что левая..хм..жопа и жопа на нижнем снимке одна и та же.
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14k
Lelik Hellgone 3 дня назад
Кстати да, похожи...
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2k
Hellgone Lelik 3 дня назад
Да не похожи...Одни и те же..
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14k
Lelik Hellgone 3 дня назад
Я не знаток женских жоппп, но мне кажется, что складка под жопой у левой сверху более выражена...
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877
Матвей Hellgone 3 дня назад
Да просто надо не садиться голой ж. на скамейку с табличкой "окрашено".
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NAZARETH

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