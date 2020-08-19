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Минутка "ВСКУКАРЕК"

Минутка "ВСКУКАРЕК" (3 фото)

Автор:
19 августа 2020 07:26
Метки: РазоблачениеВруна   политика   факты   
1188
3
Если вы не в курсе, то вы все тупые (и мы тоже).
В смысле тупые охранители по версии Костика Сёмина. Какие вам ещё нужны подтверждения, что путиноиды срут в переможные шаровары круглосуточно уже много лет?

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Метки: РазоблачениеВруна   политика   факты   
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59  комментариев
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174k
NAZARETH 4 дня назад
БЕЗ СЛОВ ...
БЕЗ СЛОВ ...
БЕЗ СЛОВ ...
БЕЗ СЛОВ ...
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7k
KAUSTIC 3 дня назад
Даже уже лень спрашивать - "А чего вы хотели от этих придурочных скакунишек?"
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10k
_delphin_ 4 дня назад
Оп чем вообще сыр-бор? что гражданин России где-то поучавствовал? Ну, это же преступление, ежу понятно. Когда начали наводить порядок в России мутные типы начали грабить всё, что плохо лежит за её пределами. Капитализм, за что боролись. Ща и у бульбашей такая же шляпа начнётся - опять Россию винить будите?
А сами, что? а ми тут не причОм ( ) ?
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174k
NAZARETH _delphin_ 3 дня назад
Вы еще одну фразу упустили ""А НАС ЗА ЩО ? ""
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174k
NAZARETH 3 дня назад
Но это уже потом.
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1k
Андрей 4 дня назад
Ну вы только посмотрите - этот платный тролль Confidential опять не уймется! Видать методичку новую с командами получил так как вся лента в нете пестрит "Если вы не в курсе, то вы все тупые"
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начнем по порядку - 70,41% акций был куплен совместным украино-российским НПП «Сил-Авто» (владелец Игорь Чуркин, гр-н России), и это верно все 70% они и приобрели.
Ну а дальше начинается лютый треш в исполнении Confidential(хотя может эту дичь ему кто-то дает, а он инфу не проверяет) по - Marry Berry’s Energy Group (Канада) вообще загадочная контора, автор хоть бы ссыль кинул как её посмотреть. Ну а остальные тоже "просто праздник какой-то"
Ну вы только посмотрите - этот платный тролль Confidential опять не уймется! Видать методичку новую с командами получил так как вся лента в нете пестрит "Если вы не в курсе, то вы все тупые" ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Начнем по порядку - 70,41% акций был куплен совместным украино-российским НПП «Сил-Авто» (владелец Игорь Чуркин, гр-н России), и это верно все 70% они и приобрели. Ну а дальше начинается лютый треш в исполнении Confidential(хотя может эту дичь ему кто-то дает, а он инфу не проверяет) по - Marry Berry’s Energy Group (Канада) вообще загадочная контора, автор хоть бы ссыль кинул как её посмотреть. Ну а остальные тоже "просто праздник какой-то"
Ну вы только посмотрите - этот платный тролль Confidential опять не уймется! Видать методичку новую с командами получил так как вся лента в нете пестрит "Если вы не в курсе, то вы все тупые" ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Начнем по порядку - 70,41% акций был куплен совместным украино-российским НПП «Сил-Авто» (владелец Игорь Чуркин, гр-н России), и это верно все 70% они и приобрели. Ну а дальше начинается лютый треш в исполнении Confidential(хотя может эту дичь ему кто-то дает, а он инфу не проверяет) по - Marry Berry’s Energy Group (Канада) вообще загадочная контора, автор хоть бы ссыль кинул как её посмотреть. Ну а остальные тоже "просто праздник какой-то"
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1k
Ерофеев Леха Андрей 3 дня назад
Ну какова аудитория, таков и автор.
Считает, что фирм-прокладок и оффшоров не существует
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19k
предводитель дворянства! 4 дня назад
Семин унылый,тупой п.и.д.о.р.Воспринимать его всерьез могут только имбицилы
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−599
Сергей Микула 4 дня назад
путиноиды срут в переможные шаровары круглосуточно уже много лет.

Та путиноиды вообще срут круглосуточно, во всё, к чему дотянутся, уже много, много лет!
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23k
Fat Lynx 4 дня назад
Что Семин, что Осташко - пи-з-да-болы!
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1k
Альберт Шавлаков 4 дня назад
А вот теперь поясните мне: совместное украино-российское НПП «Сил-Авто» это что значит? И хозяин этой шараги гражданин России. Что тут не так?
К тому же шарага Eurotruck Technologies Ltd (Канада) это 100% оффшор, кто учередитель - хз... Вполне может быть и русский. Остальные компании - я не в курсе чьи. В чем тут подловили-то? я вот в упор не вижу. Российские акционеры были? Были. Игорь Чуркин, например. При нем завод разваливался? Разваливался... Вывод? Гробили? Ну да, тоже участвовали...
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418
Алексей Альберт Шавлаков 4 дня назад
можно только возразить - не бывает "российских" капиталистов, или французских... у капиталиста - нет родины. потому что первично - это капитал. а кому он принадлежит, уже не важно.
и если капиталу было выгодно завод закрыть и продать на металл - это неизбежно.

то, что аффтар статейки докопался, до какого-то очень второстепенного вопроса в ряду тысяч фактов, приводимых товарищем Семиным... это уже показательно. видимо по-существу, с Семиным, он спорить не может.
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1k
Альберт Шавлаков Алексей 4 дня назад
Ну в принципе, согласен: у капитала нет национальности.
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3k
Мих Алексей 3 дня назад
Чушь. Марскистский высер. Такие капиталисты стали обычным явлением только после массивной либерализации, начавшейся в конце 70-х. И сегодня полно "капиталистов", для которых их страна выше денег, сам на таких работаю. А то, что в постсоветском пространстве не капиталисты, а шлюхи, так из такой среды вышли. Дерьмо с деньгами все равно дерьмом останется.
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2k
Hellgone 4 дня назад
Ну то что Семин п.здабол я говорю уже сколько лет.Нет.Верят как будто блин святее мамы Римской.
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1k
Ерофеев Леха Hellgone 3 дня назад
Так чтобы ему перестали верить, надо его опровергать, а не просто говорить.
а то тогда кто еще "п.здабол"
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2k
Hellgone Ерофеев Леха 3 дня назад
Опять?
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35
Hexo4uha 4 дня назад
11 декабря 2008 года заводу отключили электроэнергию, простой предприятия продолжался до 2 февраля 2009.

С апреля 2008 года завод в течение полугода не выплачивал зарплату рабочим.
11 декабря 2008 года заводу отключили электроэнергию, простой предприятия продолжался до 2 февраля 2009.
12 февраля 2013 года ЛАЗ остановил работу и отправил сотрудников в неоплачиваемые отпуска (в это время на предприятии работали 300 человек).Администрация завода сообщила, что завод не может выплатить задолженность по заработной плате сотрудникам, счета за электроэнергию и отопление в связи с невыплатой средств по уже исполненным контрактам на поставку техники муниципальными властями Украины.

И наконец -
28 февраля 2013 года 74 депутата Львовского горсовета подписали обращение к правительству Украины, Верховной Раде Украины и Генеральной прокуратуре Украины с требованием национализации ЛАЗ в связи с незаконным характером приватизации завода.

Как-то не ощущается процветания до 2013 года. Совсем.
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20k
Ваня 4 дня назад
так хохлопитеки уничтожили все что можно, за 2 бочки краски... пусть продолжают красить и даль все что видят в округе...
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3k
rutt Lepus 4 дня назад
Какой из Богомоловых ваш коллега? Экономист или радиотехник? В первом случае вы абсолютный 0 в профессии по причине не понимания протекающих процессов, во втором тоже не ахти специалист. Хороший радиотехник у любого оператора сотовой связи на вес золота.
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18
Lepus rutt 3 дня назад
Ну... Хороший я радиотехник или не особо, судить не мне, мы ж для себя все гении...
А к оператору сотовой связи, знаете rutt, идите сами на эту галеру.
Работы больше, денег меньше да еще и люлей сверху насыпят!
Сейчас я хоть на государство работаю, а так на дядю (да ещё с американским гражданством), нафиг...
А что там мне государство гарантирует, так вы определитесь, наконец, родина мне ничего не должна или "гарантирует"...
И про грабителей, попытаюсь донести другими словами, чтоб понятней было.
Те кто грабил Союз, а потом и Россию - они СЕЙЧАС у власти, а те кто "топит" за смену власти, НИЧЕМ от них не отличаются. Тоже самое, только голодное.
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3k
rutt Lepus 3 дня назад
Я на одного из ОпСоСов тружусь периодически, не по вашей линии- Вышки монтирую. Так прям замечательная подработка. Неделя на свежем воздухе и месячный заводской оклад в кармане. Государство гарантирует вам, что оно таки возьмёт за попу нерадивого работодателя, а вот по поводу долга перед нами, оно нам все простило. Вы правильно говорите у власти сытые, а когда наступает чувство насыщенности тут и о Родине подумать можно. И они на мой взгляд думают. Те кто рвутся устроят 90е 2.0
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18
Lepus rutt 2 дня назад
Вот не могу с вами не согласится, насчет нынешнего состояния нашего государства.
А насчет мотивации подумать о Родине... Не о Родине - о себе они думают, потому как дали им понять, что "священная частная собственность", это для белых людей, а у них, дикарей, всё отберут, если только за спиной у дикаря пушек, самолетов да ракет не будет. И желательно, чтобы у всего этого железа, качество было не хуже, чем у того, что у "белых людей". Ну, а то, что и нам от этого полегче, это приятный бонус уже для нас.

А про 90-е 2.0 - я, конечно, тот ещё эксперт, но, думаю, не взлетит.
В 90-е же делили государственное, т.е. как бы "ничьё", а сейчас каждое что-то кому-то принадлежит, и этот кто-то, это что-то кому попало не отдаст. И скорее всего, это кто-то у власти или близок к ней, следовательно, имеет доступ к организованному насилию. Так что максимум, что они могут устроить, это Тяньаньмэнь. Себе.
Но, да, глупость и невежество в вопросах даже новейшей истории раздражают страшно. Тут давеча племяннику упомянул про ельцынские танки в 93-м, так но на меня смотрел, как будто у меня крылья, рога и хвост выросли, пока я ему картинки в "этих ваших интернетах" не показал.
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3k
rutt Lepus 2 дня назад
Страна мы такая, царь нам нужен. Именно царь, который правление сыну своему передавать будет, а не какому-то теоретическому приёмнику которого можно потом опять на скамейку списать и самому порулить. Вот тогда и мысли будут и о Родине и о Народе. Слишком мы большая страна. Говоря про себя могу сказать что за последние 20 лет "позаплыл жирком" и вторые 90 просто не потяну. Поэтому готов рвать всех рвущихся на корню. Объяснять и доказывать поздно, им уже все объяснили.
Большая дубинка в руках нашей власти это хорошо, какие бы они не были, они наши. А значит и моральные принципы у них тоже наши. Все шансы обойтись без глобальных войн.
Не тот мы народ чтоб Таньаньмэни устраивать, нет у нас этой жестокости. Новочеркасск это единичный случай. В целом последние годы свелись к простой формуле: решать проблемы по мере их поступления, не откладывать ничего на потом и тогда будем живы.
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2k
Andy 4 дня назад
Минутка "ВСКУКАРЕК"
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20k
Dobry vojak Svejk 4 дня назад
П.издеть - не мешки ворочать. Такие как этот пи.здобол, ещё долго на волне своего дерьма жить будут. В этом смысл их существования - быть проститутками.
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