Настоящий марксист врать не может, но если очень нужно, то почему бы и не спиздеть.



Львовский автомобильный завод, конечно же, убили клятые российские олигархи. В 2001 году они купили контрольный пакет в размере 70,41% акций. Перечислим этих россиян:



- Marry Berry’s Energy Group (Канада)



- Eurotruck Technologies Ltd (Канада)



- City Transport Construction Investments Ltd (Великобритания)



- совместное украино-российское НПП «Сил-Авто» (владелец Игорь Чуркин, гр-н России)



На момент покупки ЛАЗ находился в состоянии клинической смерти, на заводе по полгода не выплачивалась зарплата, а большая часть продукции была арестована за долги перед заказчиками. За весь 1999 год ЛАЗ выпустил всего 177 автобусов. Начиная с 2001 года запущено производство новых моделей ЛАЗ-6205, ЛАЗ-5252, ЛАЗ-А291, семейство НеоЛАЗ, а также троллейбусы ElectroLAZ-12 и ElectroLAZ-20. С 2010 года ЛАЗ совместно с Renault выпускает модернизированные машины «скорой помощи».



В феврале 2013 года решением Львовской ОГА иницируется процесс отжима ЛАЗа у клятых москалей под предлогом якобы «незаконной приватизации». 300 рабочих вылетают на улицу, цеха закрываются и местные арийцы начинают их ударно пилить на металл. После майдана заводу пришла окончательная п...зда, в марте 2015-го вычищенные до нуля цеха выставлены на аукцион, весной 2019-го начат снос оставшихся строений.



- Нас не интересуют причины и следствия! Правда всегда одна! Российские буржуи развалили ЛАЗ!



- Константин, проснитесь вы… эээ, да вы и не спите