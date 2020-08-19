Минутка "ВСКУКАРЕК"

Если вы не в курсе, то вы все тупые (и мы тоже).
В смысле тупые охранители по версии Костика Сёмина. Какие вам ещё нужны подтверждения, что путиноиды срут в переможные шаровары круглосуточно уже много лет?
В смысле тупые охранители по версии Костика Сёмина. Какие вам ещё нужны подтверждения, что путиноиды срут в переможные шаровары круглосуточно уже много лет?
Настоящий марксист врать не может, но если очень нужно, то почему бы и не спиздеть.
Львовский автомобильный завод, конечно же, убили клятые российские олигархи. В 2001 году они купили контрольный пакет в размере 70,41% акций. Перечислим этих россиян:
- Marry Berry’s Energy Group (Канада)
- Eurotruck Technologies Ltd (Канада)
- City Transport Construction Investments Ltd (Великобритания)
- совместное украино-российское НПП «Сил-Авто» (владелец Игорь Чуркин, гр-н России)
На момент покупки ЛАЗ находился в состоянии клинической смерти, на заводе по полгода не выплачивалась зарплата, а большая часть продукции была арестована за долги перед заказчиками. За весь 1999 год ЛАЗ выпустил всего 177 автобусов. Начиная с 2001 года запущено производство новых моделей ЛАЗ-6205, ЛАЗ-5252, ЛАЗ-А291, семейство НеоЛАЗ, а также троллейбусы ElectroLAZ-12 и ElectroLAZ-20. С 2010 года ЛАЗ совместно с Renault выпускает модернизированные машины «скорой помощи».
В феврале 2013 года решением Львовской ОГА иницируется процесс отжима ЛАЗа у клятых москалей под предлогом якобы «незаконной приватизации». 300 рабочих вылетают на улицу, цеха закрываются и местные арийцы начинают их ударно пилить на металл. После майдана заводу пришла окончательная п...зда, в марте 2015-го вычищенные до нуля цеха выставлены на аукцион, весной 2019-го начат снос оставшихся строений.
- Нас не интересуют причины и следствия! Правда всегда одна! Российские буржуи развалили ЛАЗ!
- Константин, проснитесь вы… эээ, да вы и не спите
Львовский автомобильный завод, конечно же, убили клятые российские олигархи. В 2001 году они купили контрольный пакет в размере 70,41% акций. Перечислим этих россиян:
- Marry Berry’s Energy Group (Канада)
- Eurotruck Technologies Ltd (Канада)
- City Transport Construction Investments Ltd (Великобритания)
- совместное украино-российское НПП «Сил-Авто» (владелец Игорь Чуркин, гр-н России)
На момент покупки ЛАЗ находился в состоянии клинической смерти, на заводе по полгода не выплачивалась зарплата, а большая часть продукции была арестована за долги перед заказчиками. За весь 1999 год ЛАЗ выпустил всего 177 автобусов. Начиная с 2001 года запущено производство новых моделей ЛАЗ-6205, ЛАЗ-5252, ЛАЗ-А291, семейство НеоЛАЗ, а также троллейбусы ElectroLAZ-12 и ElectroLAZ-20. С 2010 года ЛАЗ совместно с Renault выпускает модернизированные машины «скорой помощи».
В феврале 2013 года решением Львовской ОГА иницируется процесс отжима ЛАЗа у клятых москалей под предлогом якобы «незаконной приватизации». 300 рабочих вылетают на улицу, цеха закрываются и местные арийцы начинают их ударно пилить на металл. После майдана заводу пришла окончательная п...зда, в марте 2015-го вычищенные до нуля цеха выставлены на аукцион, весной 2019-го начат снос оставшихся строений.
- Нас не интересуют причины и следствия! Правда всегда одна! Российские буржуи развалили ЛАЗ!
- Константин, проснитесь вы… эээ, да вы и не спите
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Метки: РазоблачениеВруна политика факты
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А сами, что? а ми тут не причОм ( ) ?
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Начнем по порядку - 70,41% акций был куплен совместным украино-российским НПП «Сил-Авто» (владелец Игорь Чуркин, гр-н России), и это верно все 70% они и приобрели.
Ну а дальше начинается лютый треш в исполнении Confidential(хотя может эту дичь ему кто-то дает, а он инфу не проверяет) по - Marry Berry’s Energy Group (Канада) вообще загадочная контора, автор хоть бы ссыль кинул как её посмотреть. Ну а остальные тоже "просто праздник какой-то"
Считает, что фирм-прокладок и оффшоров не существует
Та путиноиды вообще срут круглосуточно, во всё, к чему дотянутся, уже много, много лет!
К тому же шарага Eurotruck Technologies Ltd (Канада) это 100% оффшор, кто учередитель - хз... Вполне может быть и русский. Остальные компании - я не в курсе чьи. В чем тут подловили-то? я вот в упор не вижу. Российские акционеры были? Были. Игорь Чуркин, например. При нем завод разваливался? Разваливался... Вывод? Гробили? Ну да, тоже участвовали...
и если капиталу было выгодно завод закрыть и продать на металл - это неизбежно.
то, что аффтар статейки докопался, до какого-то очень второстепенного вопроса в ряду тысяч фактов, приводимых товарищем Семиным... это уже показательно. видимо по-существу, с Семиным, он спорить не может.
а то тогда кто еще "п.здабол"
С апреля 2008 года завод в течение полугода не выплачивал зарплату рабочим.
11 декабря 2008 года заводу отключили электроэнергию, простой предприятия продолжался до 2 февраля 2009.
12 февраля 2013 года ЛАЗ остановил работу и отправил сотрудников в неоплачиваемые отпуска (в это время на предприятии работали 300 человек).Администрация завода сообщила, что завод не может выплатить задолженность по заработной плате сотрудникам, счета за электроэнергию и отопление в связи с невыплатой средств по уже исполненным контрактам на поставку техники муниципальными властями Украины.
И наконец -
28 февраля 2013 года 74 депутата Львовского горсовета подписали обращение к правительству Украины, Верховной Раде Украины и Генеральной прокуратуре Украины с требованием национализации ЛАЗ в связи с незаконным характером приватизации завода.
Как-то не ощущается процветания до 2013 года. Совсем.
А к оператору сотовой связи, знаете rutt, идите сами на эту галеру. Работы больше, денег меньше да еще и люлей сверху насыпят!
Сейчас я хоть на государство работаю, а так на дядю (да ещё с американским гражданством), нафиг...
А что там мне государство гарантирует, так вы определитесь, наконец, родина мне ничего не должна или "гарантирует"...
И про грабителей, попытаюсь донести другими словами, чтоб понятней было.
Те кто грабил Союз, а потом и Россию - они СЕЙЧАС у власти, а те кто "топит" за смену власти, НИЧЕМ от них не отличаются. Тоже самое, только голодное.
А насчет мотивации подумать о Родине... Не о Родине - о себе они думают, потому как дали им понять, что "священная частная собственность", это для белых людей, а у них, дикарей, всё отберут, если только за спиной у дикаря пушек, самолетов да ракет не будет. И желательно, чтобы у всего этого железа, качество было не хуже, чем у того, что у "белых людей". Ну, а то, что и нам от этого полегче, это приятный бонус уже для нас.
А про 90-е 2.0 - я, конечно, тот ещё эксперт, но, думаю, не взлетит.
В 90-е же делили государственное, т.е. как бы "ничьё", а сейчас каждое что-то кому-то принадлежит, и этот кто-то, это что-то кому попало не отдаст. И скорее всего, это кто-то у власти или близок к ней, следовательно, имеет доступ к организованному насилию. Так что максимум, что они могут устроить, это Тяньаньмэнь. Себе.
Но, да, глупость и невежество в вопросах даже новейшей истории раздражают страшно. Тут давеча племяннику упомянул про ельцынские танки в 93-м, так но на меня смотрел, как будто у меня крылья, рога и хвост выросли, пока я ему картинки в "этих ваших интернетах" не показал.
Большая дубинка в руках нашей власти это хорошо, какие бы они не были, они наши. А значит и моральные принципы у них тоже наши. Все шансы обойтись без глобальных войн.
Не тот мы народ чтоб Таньаньмэни устраивать, нет у нас этой жестокости. Новочеркасск это единичный случай. В целом последние годы свелись к простой формуле: решать проблемы по мере их поступления, не откладывать ничего на потом и тогда будем живы.