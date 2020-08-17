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ОБРАЩЕНИЕ ЖЕНЫ БЕЛОРУССКОГО ОФИЦЕРА.
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Карачун батьке! Силовики переходят на сторону народа.
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Жыве Беларусь, долой тирана ! Украина с вами !Коллектив львовского автобусного завода ЛАЗ выразил солидарность с бастующими БЕЛАЗ, МАЗ , МТЗ и др.
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Вот так со вчерашнего вечера выглядит здание Киевской мэрии. Кличко распорядился.
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Как загар, по границе трусов.
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Ничего личного. Шоу должно продолжаться
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Маленький, да удаленький
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Авторский пост
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ну, насколько эти термины вообще применимы к этому смрадному рассаднику тупости.
шикарно!
очень не демократичное и ужасное оружие, санкции скорее! :)
а сколько лет не признавал и даже не рассматривал? семена уже посеяны и не раз проросли..теперь выкорчевывать надо будет лет 20...
а как по мне - так синяки, после того как, допустим, байкер, решил тормозить жопой и ляжками, после неудачного поворота....
заявление, это не документ..там часто чтото заявляют, ну например, что в РБ плохо, а желтые жилеты с выбитыми глазами..ну это, какие такие жилеты?! нет, не видели... ну вот как то так...
так что о непризнании и нон-грата они могут заявлять долго и глубоко :) кстати, мне чот кажется, что в основном эта группа состоит из польских и проепалтовских депутатов. вот прям поспорить готов :)
во истину, бл.дь! :)
есть пример получше, и кто знает, может и посадят: посадили глюкозу, по новым нормам конституции, за отрицание ;) а поет за нее муж бизнесмен :)