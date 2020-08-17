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Политические комментарии 2

Политические комментарии 2 (43 фото)

Автор:
17 августа 2020 18:13
Метки: комментарии   политика   юмор   
3276
43
Политические комментарии с сарказмом.
Если опубликованный материал негативно влияет на вашу тонкую душевную психику,
значит вы зашли не по адресу.

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Метки: комментарии   политика   юмор   
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82  комментария
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75k
Ща как жахну День назад
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3k
евгений 15 часов назад
Действительно. Про него то мы забыли. Он же давно просился в президенты.
Действительно. Про него то мы забыли. Он же давно просился в президенты.
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7k
Feeling Good евгений 7 часов назад
кстати, Галыгин в этом свинарском гадюшнике (Камеди) выглядит наиболее адкватным и вменяемым.

ну, насколько эти термины вообще применимы к этому смрадному рассаднику тупости.
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Комментарий удален
−20
Тапок 21 час назад
Страшно плешивой крысе. Но пищите тут вы, холопья
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36k
FoxGen Тапок 19 часов назад
Тебе видней под веником.
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75k
Ща как жахну Тапок 18 часов назад
Политические комментарии 2
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607
Александр Тапок 14 часов назад
Перхоть, тебя майданными ветрами сюда ошибочно занесло. Лети на цензор.
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42k
Александр 23 часа назад
Политические комментарии 2
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42k
Александр 23 часа назад
Политические комментарии 2
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42k
Александр 23 часа назад
Политические комментарии 2
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42k
Александр 23 часа назад
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42k
Александр 23 часа назад
Политические комментарии 2
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169k
NAZARETH Автор поста Александр 17 часов назад
По этой мрази давно зона плачет. За забор его и в курятник.
По этой мрази давно зона плачет. За забор его и в курятник.
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42k
Александр 23 часа назад
Политические комментарии 2
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42k
Александр 23 часа назад
Политические комментарии 2
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42k
Александр 23 часа назад
Политические комментарии 2
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12k
Габит Калыков Александр 16 часов назад
"Вы определитесь там! То в Грузию, то на Украину, то в Белоруссию! Задолбались мы уже!" (с) танкисты.
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42k
Александр 23 часа назад
Политические комментарии 2
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5k
ALFIE 23 часа назад
Комментарий к фото
шикарно!

шикарно!
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5k
ALFIE 23 часа назад
Комментарий к фото
очень не демократичное и ужасное оружие, санкции скорее! :)

очень не демократичное и ужасное оружие, санкции скорее! :)
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5k
ALFIE 23 часа назад
Комментарий к фото
а сколько лет не признавал и даже не рассматривал? семена уже посеяны и не раз проросли..теперь выкорчевывать надо будет лет 20...

а сколько лет не признавал и даже не рассматривал? семена уже посеяны и не раз проросли..теперь выкорчевывать надо будет лет 20...
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36k
Александр ALFIE 16 часов назад
Ауе это же гопота, не могли же запретить гопников - слишком размыто, а тут они сами помогли - организовались в ауе
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5k
ALFIE 23 часа назад
Комментарий к фото
а как по мне - так синяки, после того как, допустим, байкер, решил тормозить жопой и ляжками, после неудачного поворота....

а как по мне - так синяки, после того как, допустим, байкер, решил тормозить жопой и ляжками, после неудачного поворота....
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36k
Александр ALFIE 16 часов назад
Не, это реально следы колотушек ментов. Есть много видосов с красных зон - там наглядно показаны эти воспитательные работы для нарушителей режима
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3k
ride Александр 13 часов назад
Я такие синяки за полчаса нарисую, от настоящих не отличишь
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5k
_Qwert82_ Александр 7 часов назад
да, но они не будут четко по следам трусов. Что то то зашло бы и под них.
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5k
ALFIE 24 часа назад
Комментарий к фото
заявление, это не документ..там часто чтото заявляют, ну например, что в РБ плохо, а желтые жилеты с выбитыми глазами..ну это, какие такие жилеты?! нет, не видели... ну вот как то так... так что о непризнании и нон-грата они могут заявлять долго и глубоко :) кстати, мне чот кажется, что в основном эта группа состоит из польских и проепалтовских депутатов. вот прям поспорить готов :)

заявление, это не документ..там часто чтото заявляют, ну например, что в РБ плохо, а желтые жилеты с выбитыми глазами..ну это, какие такие жилеты?! нет, не видели... ну вот как то так...
так что о непризнании и нон-грата они могут заявлять долго и глубоко :) кстати, мне чот кажется, что в основном эта группа состоит из польских и проепалтовских депутатов. вот прям поспорить готов :)
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5k
ALFIE 24 часа назад
Комментарий к фото
во истину, бл.дь! :)

во истину, бл.дь! :)
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5k
ALFIE 24 часа назад
Комментарий к фото
есть пример получше, и кто знает, может и посадят: посадили глюкозу, по новым нормам конституции, за отрицание ;) а поет за нее муж бизнесмен :)

есть пример получше, и кто знает, может и посадят: посадили глюкозу, по новым нормам конституции, за отрицание ;) а поет за нее муж бизнесмен :)
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42k
Александр День назад
Политические комментарии 2
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7k
Doctor_Lector Александр 23 часа назад
Как-то на бабомужика больше похоже..
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36k
Александр Doctor_Lector 16 часов назад
Ты сейчас многих белорусок обидел - у неё типичное беларусские лицо
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36k
Александр Doctor_Lector 16 часов назад
Жаль фотки не могу выложить моей родни(
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7k
Doctor_Lector Александр 11 часов назад
Извиняюсь, если обидел кого, но я написал что ПОХОЖЕ, сами понимаете, не утверждаю.
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42k
Александр День назад
Политические комментарии 2
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2k
RenamedUser_007 Александр 8 часов назад
Как же он с таким счастьем справится?))
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