Немного мнений о ситуации в Республике Беларусь .
Не хочу , чтобы это относилось к Белоруссии .
Авторский пост
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Метки: Анархия Республика Беларусь политика
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Они послали его владельцев
Думайте россияне что вы поддерживаете.
А все реальные лидеры оппозиции (Тихановвский, Бабарико, Цепкало) назывались наймитами России.
Вот такая у автора параллельная реальность...
Вспомни про этот коммент через пару лет, когда созидатели будут собирать клубнику и мыть туалеты!
Понимаете что без России вас сьедят с гавном, а республику превратят в военную базу НАТО против России!
Только не говори что это другое, и что вы мирные митингующие, вами воспользуются как дурачками и уничтожат страну. Неужели это не понятно!?
по флагу:
Сам автор бело-красно-белого флага Клавдий Дуж-Душевский отказался от сотрудничества с немцами и вместе с женой прятал в своем доме еврейскую семью. За это по доносу в 1943 году Дуж-Душевского арестовало СД. Немцы бросили его в концлагерь в Правенишкесе[30].
Современность:
В конце 1980-х годов бело-красно-белый флаг стал неофициальным символом борьбы за государственную независимость Белоруссии.
19 сентября 1991 года Верховный Совет Республики Беларусь принял Закон «О Государственном флаге Республики Беларусь»[32], утвердивший бело-красно-белый флаг. 11 декабря 1991 года постановлением Верховного Совета Республики Беларусь было утверждено Положение о Государственном флаге Республики Беларусь[33].
Не надо ничего вырывать из контекста, тем более я уже говорил что эты символика на данном этапе обозначает оппозицию лукашенко, т.е. тех, кто не за него.
PS
Для тех кто в танке, это был сарказм!
Интересно, а вы, русские, не считаете себя наследниками побед Александра Невского и Дмитрия Донского? Да даже Суворова и Нахимова? Ведь России тогда не было! Так вот ВКЛ - это история моего народа, причем самая прямая, по абсолютно всем параметрам. Хотя и была она сотни лет назад. А потом история моего народа включила и Победу в Великой Отечественной в составе СССР, вместе с русскими, украинцами и другими народами. Победа под Грюнвальдом и в Великой Отечественной - это славные страницы МОЕЙ истории.