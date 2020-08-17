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Наболело

Наболело (14 фото)

Автор:
17 августа 2020 13:40
Метки: Анархия   Республика Беларусь   политика   
2423
14
Немного мнений о ситуации в Республике Беларусь .

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Метки: Анархия   Республика Беларусь   политика   
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113  комментариев
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1k
Acid Snake День назад
Белорусские дегенераты такие же как в хохляндии только ещё тупее
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64k
Пётровыч 4 часа назад
Можно пожалуйста ссылку на реанимационный пакет?
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3k
Mike Snow 14 часов назад
Млять, какая дичь...откуда вы это берете?
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3k
tamin 20 часов назад
Про кандидатку правильно. Т.е. она сразу показала, что сделает она и остальные при первых сложностях. А вообще давно пора обьединяться
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2k
Михалыч 21 час назад
Предлагаю ввести новый термин: бульбасрач. С этим видом срача в интернете вы можете ознакомиться ниже.
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Комментарий удален
−20
Тапок 21 час назад
Беларусы послали не Россию и не русский народ
Они послали его владельцев
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2k
Сергей Терехов 23 часа назад
Ссылка youtu.be
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25k
Ashabad 24 часа назад
Кто там говорил, что украинских провокаторов в Белоруссии не было? Они сами в этом признаются. Впрочем, как всегда. А потом будут говорить, что это подстава...

Кто там говорил, что украинских провокаторов в Белоруссии не было? Они сами в этом признаются. Впрочем, как всегда. А потом будут говорить, что это подстава...
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5k
Sergej Lehr 24 часа назад
Как всегда! На самом интересном месте - "...самая мас..." А дальше? Да, был митинг. Да, не против Меркель. Но разве это важно?

Как всегда! На самом интересном месте - "...самая мас..." А дальше? Да, был митинг. Да, не против Меркель. Но разве это важно?
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71k
Иван Иванов 24 часа назад
Ссылка vk.com
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2k
Сергей Терехов День назад
https://dev.by/news/mikhail-chuprinski-zaderzhaniehttps://dev.by/news/mikhail-chuprinski-zaderzhanie

Думайте россияне что вы поддерживаете.
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373
Rom981 День назад
Кому понравится когда об него вытирают ноги?! Вот и жителям Беларусии это не нравится, молодцы! усатый диктатор нарисовал себе 80% - и где они?! Саша трёхпроцентный!
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71k
Иван Иванов День назад
Но в Белоруссии это другое, понимать надо!


Но в Белоруссии это другое, понимать надо!
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5k
Дмитрий День назад
Почему автор забыл что единственным, кто смешивал Россию с грязью был Лукашенко - с его 33 богатырями и утверждениями что за оппозицией стоит Газпром. Даже один крупный банк, принадлежащий России, был фактически разорен (Белгазпромбанк).
А все реальные лидеры оппозиции (Тихановвский, Бабарико, Цепкало) назывались наймитами России.
Вот такая у автора параллельная реальность...
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24k
labuda.blog Mike Snow 9 часов назад
Ну да, все в мире безрукие идиоты и только украинцы и белоруссы созидатели!


Вспомни про этот коммент через пару лет, когда созидатели будут собирать клубнику и мыть туалеты!
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3k
Mike Snow labuda.blog 8 часов назад
Слушай, вот вы все такие умные. Ну вот мы хотим другого президента, как это сделать в сегодняшних условиях? Ты понимаешь вообще что тут твориться?
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24k
labuda.blog Mike Snow 8 часов назад
Да ради Богов, выбирайте президента, только зачем вы вышли под фашисткими знамёнами, зачем скачите и кричите "москоляку на гилляку", зачем пытаетесь порвать отношения с Россией?

Понимаете что без России вас сьедят с гавном, а республику превратят в военную базу НАТО против России!

Только не говори что это другое, и что вы мирные митингующие, вами воспользуются как дурачками и уничтожат страну. Неужели это не понятно!?
Да ради Богов, выбирайте президента, только зачем вы вышли под фашисткими знамёнами, зачем скачите и кричите "москоляку на гилляку", зачем пытаетесь порвать отношения с Россией? Понимаете что без России вас сьедят с гавном, а республику превратят в военную базу НАТО против России! Только не говори что это другое, и что вы мирные митингующие, вами воспользуются как дурачками и уничтожат страну. Неужели это не понятно!?
Ссылка youtu.be
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3k
Mike Snow labuda.blog 7 часов назад
Пипец... Еще раз для тех кто в танке: НЕТ В МИНСКЕ ТАКИХ НАСТРОЕНИЙ И В ПОМИНЕ, ВАМ ССУТ В УШИ, кучка недалеких идиотов, тем более это не сейчас снято, никак не может говорить о всей стране. Мы нормальные адекватные люди, нам нахер не нужно ссориться с соседями. Мы не стремимся разрушить отношения с Россией, такое может придумать только идиот - у нас как минимум 70% производства под Российские ресурсы заточено, ни один нормальный человек такого делать не будет. Сука, понапридумываете херни всякой и сами в это верите.
по флагу:
Сам автор бело-красно-белого флага Клавдий Дуж-Душевский отказался от сотрудничества с немцами и вместе с женой прятал в своем доме еврейскую семью. За это по доносу в 1943 году Дуж-Душевского арестовало СД. Немцы бросили его в концлагерь в Правенишкесе[30].

Современность:
В конце 1980-х годов бело-красно-белый флаг стал неофициальным символом борьбы за государственную независимость Белоруссии.
19 сентября 1991 года Верховный Совет Республики Беларусь принял Закон «О Государственном флаге Республики Беларусь»[32], утвердивший бело-красно-белый флаг. 11 декабря 1991 года постановлением Верховного Совета Республики Беларусь было утверждено Положение о Государственном флаге Республики Беларусь[33].

Не надо ничего вырывать из контекста, тем более я уже говорил что эты символика на данном этапе обозначает оппозицию лукашенко, т.е. тех, кто не за него.
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24k
labuda.blog Mike Snow 7 часов назад
ААААА! Ну извините, это белорусский флаг, а мы то ватники тупые уши развесили и Скобеева с Соловьёвым нам лапшу вешают.
PS
Для тех кто в танке, это был сарказм!
ААААА! Ну извините, это белорусский флаг, а мы то ватники тупые уши развесили и Скобеева с Соловьёвым нам лапшу вешают. PS Для тех кто в танке, это был сарказм!
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626
Олег День назад
Вот еще из жизни тампаксов.
Ссылка www.youtube.com
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856
rezus_44 Mike Snow 12 часов назад
Не будь таким упоротым . Один в один как на Украине . Там тоже не было антироссийских настроений , выходили против Януковича. Теперь там бандера , азов , и фашисткие шествия , а нормальные люди либо свалили либо молчат , вот и весь сказ. Не надо быть семи пядей во лбу что бы понять что ждёт Беларуссь если майданщики победят. Всё.
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3k
Mike Snow rezus_44 12 часов назад
не надо сравнивать Беларусь и Украину. У них всегда был раскол, у нас здесь все по другому. Со стороны в данном случае не видней.
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856
rezus_44 Mike Snow 11 часов назад
У них тоже было "по другому" . Я на всё это со стороны и смотрю. Не россиянин , ни беларус , ни украинец. Просто тут настолько всё очевидно , что не могу понять , как вы этого всего не видите ?
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24k
labuda.blog rezus_44 7 часов назад
Занавес!

Занавес!
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1k
Станислав Иванов Mike Snow 5 часов назад
дяденька, вы дурак??? почему вы всех, кто вас тыкает носом, как нашкодивших котят, считаете тупыми. к сожалению, я хоть и русский по происхождению, но больше 20 лет живу на Украине. и вижу всё изнутри. и никто вашего Лукашенко не оправдывает, но вот чего то все ваши высказывания один в один я слышал тут и во время первого майдана и во время второго. причем, своим знакомым, которые сильно топили "за майдан" говорил: - сильно подумайте, прежде чем устраивать бардак в стране, максимум через полгода пожалеете. не слушали, а через полгода на мой вопрос "ну, что я вам говорил?" отводили взгляд. любая смена власти в стране, тем более насильственными методами, даже при условии, что новая власть захочет действительно изменить что то в лучшую сторону, это бардак как минимум на 10-15 лет а то и поболее. и ещё: задумайтесь, почему всё, что вы говорите, я слышал здесь, во время майдана? не наводит на мысль о том, что вами рулят те же кукловоды, что и на Украине? да они собственно не особо и скрываются. только вы это признавать не хотите. и кстати о вопросе: кто вместо Лукашенко? вот меняете вы на машине колеса, вы же не ставите пробитые или разношерстные или вообще от трактора. думаю нет. так почему же вы решили, что блогерша будет хорошим президентом? она будет марионеткой тех, кто её туда посадит... так что думайте, прежде чем что то делать, а не наоборот..
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169k
NAZARETH День назад
Наболело
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169k
NAZARETH День назад
Наболело
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42k
Alex Ivanov День назад
Кто ни будь объяснил бы любителям "бацки", или любителям "оппозиции", что Белоруссия не может быть нейтральной. Страна с 9 млнами человек не может быть нейтральной зажатой между ес и Россией. Надо выбирать. А лукаш напоминает клоуна с своей "многовекторной политикой", чудака который пытается усидеть на двух стульях в поездах идущих в разных направлениях.
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6k
dikijjim Alex Ivanov День назад
читаю :9млн. чаловек не можа)))
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2k
Raf День назад
Как то всё не конструктивна!
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64k
Варакин Алексей День назад
Интересно мнение самих белоруссов...
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5k
Дмитрий Варакин Алексей 6 часов назад
"Причем тут ты и Великое княжество Литовское?"
Интересно, а вы, русские, не считаете себя наследниками побед Александра Невского и Дмитрия Донского? Да даже Суворова и Нахимова? Ведь России тогда не было! Так вот ВКЛ - это история моего народа, причем самая прямая, по абсолютно всем параметрам. Хотя и была она сотни лет назад. А потом история моего народа включила и Победу в Великой Отечественной в составе СССР, вместе с русскими, украинцами и другими народами. Победа под Грюнвальдом и в Великой Отечественной - это славные страницы МОЕЙ истории.
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64k
Варакин Алексей Дмитрий 4 часа назад
Русских из Москвы на ночь не выгоняли.
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64k
Варакин Алексей Сергей Терехов 3 часа назад
..."по поводу качества товаров виновата система которую создал президент"- какая глупость,вы не понимаете где живете. Рынок диктует свои правила,для Беларуси открыт один рынок,для которого главный критерий дешевизна,дорогой сегмент занят, и туда ни белоруссов,ни русских не пустят. Если бы МАЗ делал авто лучше мерса,то его все равно на рынки не пустили бы. Странно ,что вы этого не понимаете. Заслуга Лукашенко -он оставил открытым рынок России для ваших товаров.
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64k
Варакин Алексей Дмитрий 3 часа назад
То же самое если бы русские гордились монголо-татарским игом,и считали себя наследниками Чингисхана. Вы вот так смешно и выглядите!
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5k
Михалыч Дмитрий Полчаса назад
Это история не твоих предков, а их господ. А украинцы, белорусы и прибалты (современные, в то время народов как таковых ещё не было - племена) были обыкновенным быдлом, скотом, с соответствующими правами.
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