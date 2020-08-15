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Пройдусь немного по флагу
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По непроверенным данным....
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Цирк у белорусского консульства в Москве
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Теперь у Лукашенко появился по-настоящему серьёзный повод для беспокойств.
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Группа Би-2 записала обращение по поводу ситуации в Беларуси.А вообще хорошо жить где-то далеко за океаном и высказывать своё мнение...
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А в США все стабильно, мирные протестующие научились пользоваться щитами и аки римские легионеры строят черепахи.
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Зеленский сильно обиделся на Лукашенко из-за возврата на родину 32-х россиян
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ВОТ ЭТУ?
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Авторский пост
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- Новости УКРОсми с комментами
Без таблеток, конечно, обычная фееричная дура и истеричка!
Тоньше надо работать, Россия присоединяется к Белоруссии, а на следующий день референдум по переименованию.
Единственное, что в нём хорошего, так это приколы про него. Которые он, кстати, терпеть не может. И судится из-за них.
- Чак Норрис может засунуть 2 пальца в розетку и её ударит Чаком.
- Каждое утро Чак Норрис намазывает нож на хлеб.
- Чак Норрис заваривает «бич пакет» во рту.
- Военкомат скрывался от Чака Норриса, пока ему не исполнилось 27 лет.
- На самом деле Чак Норрис умер 10 лет назад. Просто Смерть боится ему об этом сказать.
- Чак Норрис может удалить Корзину.
- Чак Норрис настолько крут, что довел до оргазма резиновую женщину.
- Когда Чак Норрис падает в воду, он не становится мокрым - вода становится чакноррисовой.
- Чак Норрис умеет бить циклопа между глаз.
- Когда Чак Норрис ложиться спать он кладет подушку под пистолет.
- Чак Норрис бросил гранату и убил 50 человек. А потом она взорвалась.
- Чак норрис заставляет лук плакать.
- Чак Норрис получил права, когда ему было 16 секунд.
- Чак Норрис вызывает у сигарет рак фильтра.
- Чак Норрис закончил школу ударом ноги с разворота.
- Однажды Чак Норрис ударил лошадь в морду. Потомков этой лошади теперь называют жирафами.
- Чак Норис не здоров как бык, это бык здоров как Чак Норрис.
- Улицу им.Чака Норриса пришлось переименовать т.к. никто не хотел переходить дорогу.
- Когда Чак Норрис бросает бумеранг, тот не возвращается.
- Диплом по Чаку Норрису настолько крут, что его не надо защищать.
- Чак Норрис досчитал до бесконечности. Дважды.
- Чак Норрис плевком может сбить НЛО.
- Чак Норрис - единственный человек, который обыграл стену в теннис.
- Чак Норрис может хлопать одной ладонью.
- Когда Чак Норрис родился, то сам вынес маму из роддома.
- Чак Норрис снял на видео свое рождение.
- Таксист, подвозивший Чака Норриса, всё таки намазал спасибо на хлеб!
- 1 минута смеха Чака Норриса – отнимает 15 минут жизни у всего населения земли!
- Чак Норрис единственный человек который смог бы отсидеть пожизненный срок и выйти на свободу.
- Чак Норрис нажимая на выключатель успевает лечь в постель, пока не погас свет.
Когда Чак Норрис играет в гольф - в аэропортах отменяют рейсы.
- В детстве Чак Норрис мечтал стать Чаком Норрисом.
- Когда Чак Норрис начал заниматься серфингом, сразу несколько цунами обрушились на побережье Японии.
- Иисус может ходить по воде, Чак Норрис может плавать по земле.
- Чак Норрис вырвал страницу Вконтакте.
- Когда Чак Норрис попытался сбрить свою бороду он сломал 92 бритвы Gillette Power и 3 бензопилы.
- Вы думаете Чак Норрис не моргает? Он моргает одновременно с вами.
- Солнце носит Чакозащитные очки.
- Темнота боится Чака Норриса.
- Когда Чаку Норрису не везет в Counter-Strike 1.6 он тащит всего лишь 30-0.
- Чак Норрис может выбросить мусорное ведро в мусорное ведро.
- Когда Чак Норрис зарегистрировался вконтакте он удалил страницу Павла Дурова.
- Глухие люди слышат речь Чака Норриса, а слепые видят его.
- Чак Норрис настолько крут, что когда поворачивается лицом к зеркалу, успевает увидеть свой затылок.
- У Чака Норриса настолько стальные мышцы, что к нему зимой дети языками липнут.
- Чак Норрис расплачивается в магазине обычной бумагой.
- Чака Норриса рожали 3 женщины одновременно.
- Чак Норрис может выжать апельсиновый сок из лимона. Однажды Чак чихнул в автобусе. В живых осталось лишь трое.
- Чак пьет свежевыжатый березовый сок ..с мякотью.
- Когда Чак переходит дорогу машины смотрят по сторонам.
а по-моему, очень символично. ведь тогда, несколько лет назад, именно амерский ф-16, с амерским пилотом, с амерской базы, завалил чужой самолет и поставил турцию в такую позу, что мало не показалось....а сбить его было нечем...собно, кто не идет, тот давно говорил, нафига турки С-400 купили и правильно сделали. теперь есть чем, собно, истерика подтверждает, что фокус 2й раз не прокатит уже...и хорошо. правда там твари изобретательные, придумают другую пакость
а столько анекдотов было, про "нет, полицаев с украины привозили". что ой ой...а выходит, а выходит то, что дерьмо есть везде, и любое другое дерьмо, любит в это потыкать и смешать под одну гребенку всех ваще....а себя выставить всего "в белом", вот только, дерьмо...даже если если в белом...
https://www.cameo.com/chucknorrishttps://www.cameo.com/chucknorris
только тогда будет мультимиллиардером, если будут бедные
ну иначе какой быть смысл мультимиллиардером, если все вокрух то же мультимиллиардеры?
ну кто тебе тогда ботинки за тебя почистит?
т.ч. переспективы херовые, раз миром правят мультимиллиардеры
все бедные будут только беднее
для них, для мульти миллиардеров только в этом смысл
в силу разных, и -- главное -- объективных причин. география, размеры, численность населения, соседи, научный и военный потенциал и т.д. и т.п.
Белоруссия целиком и полностью зависит от России, и фактически существует лишь благодаря российскому рынку, российским энергоносителям и проч.
именно российская нефть превращается в относительно конкурентное белорусское молоко.
но ирония в том, что именно Лука внушил хомякам, что Белоруссия суверенная, независимая, самодостаточная, и злобная коварная Россия жаждет заполучить такую конфетку.
и все эти толпы оленей, выползших после выборов -- вот с этой картиной мира в голове на полном серьёзе хОчут в "европейскую семью".
дауны.
просто дауны.
думал, хохлы тупорогие дегенераты, а белорусы оказались ещё более одарёнными.
Наслаждайся
Где можно будет поднять немножко бабла после того, как они свергнут режим.