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Политические комментарии 2

Политические комментарии 2 (32 фото + 4 видео)

Автор:
15 августа 2020 22:20
Метки: комментарии   политика   юмор   
4102
32
4
Политические комментарии с сарказмом.

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43  комментария
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229
Shekhar Kapur 3 дня назад
Всегда считала , что белорусы- самые порядочные из славян. Сейчас уже сомневаюсь в этом.
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10k
Иван Shekhar Kapur 3 дня назад
даже среди славян (русских) есть 3,14дарасы. Они есть везде. Их надо 3,14здить. 3,14здить и отстреливать. Если не хотите как у нас, в Киеве, то только так.
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28k
Юр21 2 дня назад
На это я бы не надеялся, вон хохлы отреклись от долгов России и небо на землю не упало. Вот если бы попробовали кинуть, к примеру, Германию или Францию на деньги, я уже не упоминаю Империю Добра - вот тогда бы им небо с овчинку показалось. Пока наша страна не научится защищать свои деньги со всей силой и мощью финансовый крючок в расчёты можно не принимать.
На это я бы не надеялся, вон хохлы отреклись от долгов России и небо на землю не упало. Вот если бы попробовали кинуть, к примеру, Германию или Францию на деньги, я уже не упоминаю Империю Добра - вот тогда бы им небо с овчинку показалось. Пока наша страна не научится защищать свои деньги со всей силой и мощью финансовый крючок в расчёты можно не принимать.
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3k
TeRMeeT 2 дня назад
Бл... давайте перевод, если втыкаете цитаты на скакловском, ниуяж не понятно.
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179k
Северное сияние 2 дня назад
Оппа, какой хороший пример того, что нельзя пропускать приём таблеточек, прописанных психиатром

Без таблеток, конечно, обычная фееричная дура и истеричка!

Оппа, какой хороший пример того, что нельзя пропускать приём таблеточек, прописанных психиатром Без таблеток, конечно, обычная фееричная дура и истеричка!
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115k
DeOrio 2 дня назад
Тоньше надо работать, Россия присоединяется к Белоруссии, а на следующий день референдум по переименованию.

Тоньше надо работать, Россия присоединяется к Белоруссии, а на следующий день референдум по переименованию.
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851
Andrey G 2 дня назад
Если честно, то по-тихоньку становится обидно. Панин - был актёр, стал говно, Ефремов - то же самое, теперь Чак превратился в пид..ра. Одно дело когда тебя героизируют по твоим ролям, а другое дело довести до слёз. И такого говна хоть отстреливай. Жаль
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3k
qap Andrey G 2 дня назад
Паяцы всегда были и остаются прислугой, которые за деньги должны развлекать своих господ. Только в СССР из них стали делать моральных авторитетов. И только в СССР некоторая часть соответствовали этому высокому званию. Большинство из нас, те кто родился и вырос в СССР, до сих подсознательно считает, что раз человека пустили в телевизор, значит это достойный человек. Увы, после развала СССР, это уже не так. В телевизор теперь пролезает любое говно, точнее, в основном только говно там и всплывает...
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179k
Северное сияние Andrey G 2 дня назад
Чака Норриса мало кто любит. Репутация в актёрской среде у него паршивая, т.к характер говнистый и ЧСД завышенный до небес. Наглый, глупый ( низкий IQ ), без ч/ю, высокомерный посредственный актёр, ничего не умеющий, кроме, как махать руками и ногами. Вылез на волне популярности второсортных боевиков.
Единственное, что в нём хорошего, так это приколы про него. Которые он, кстати, терпеть не может. И судится из-за них.
- Чак Норрис может засунуть 2 пальца в розетку и её ударит Чаком.
- Каждое утро Чак Норрис намазывает нож на хлеб.
- Чак Норрис заваривает «бич пакет» во рту.
- Военкомат скрывался от Чака Норриса, пока ему не исполнилось 27 лет.
- На самом деле Чак Норрис умер 10 лет назад. Просто Смерть боится ему об этом сказать.
- Чак Норрис может удалить Корзину.
- Чак Норрис настолько крут, что довел до оргазма резиновую женщину.
- Когда Чак Норрис падает в воду, он не становится мокрым - вода становится чакноррисовой.
- Чак Норрис умеет бить циклопа между глаз.
- Когда Чак Норрис ложиться спать он кладет подушку под пистолет.
- Чак Норрис бросил гранату и убил 50 человек. А потом она взорвалась.
- Чак норрис заставляет лук плакать.
- Чак Норрис получил права, когда ему было 16 секунд.
- Чак Норрис вызывает у сигарет рак фильтра.
- Чак Норрис закончил школу ударом ноги с разворота.
- Однажды Чак Норрис ударил лошадь в морду. Потомков этой лошади теперь называют жирафами.
- Чак Норис не здоров как бык, это бык здоров как Чак Норрис.
- Улицу им.Чака Норриса пришлось переименовать т.к. никто не хотел переходить дорогу.
- Когда Чак Норрис бросает бумеранг, тот не возвращается.
- Диплом по Чаку Норрису настолько крут, что его не надо защищать.
- Чак Норрис досчитал до бесконечности. Дважды.
- Чак Норрис плевком может сбить НЛО.
- Чак Норрис - единственный человек, который обыграл стену в теннис.
- Чак Норрис может хлопать одной ладонью.
- Когда Чак Норрис родился, то сам вынес маму из роддома.
- Чак Норрис снял на видео свое рождение.
- Таксист, подвозивший Чака Норриса, всё таки намазал спасибо на хлеб!
- 1 минута смеха Чака Норриса – отнимает 15 минут жизни у всего населения земли!
- Чак Норрис единственный человек который смог бы отсидеть пожизненный срок и выйти на свободу.
- Чак Норрис нажимая на выключатель успевает лечь в постель, пока не погас свет.
Когда Чак Норрис играет в гольф - в аэропортах отменяют рейсы.
- В детстве Чак Норрис мечтал стать Чаком Норрисом.
- Когда Чак Норрис начал заниматься серфингом, сразу несколько цунами обрушились на побережье Японии.
- Иисус может ходить по воде, Чак Норрис может плавать по земле.
- Чак Норрис вырвал страницу Вконтакте.
- Когда Чак Норрис попытался сбрить свою бороду он сломал 92 бритвы Gillette Power и 3 бензопилы.
- Вы думаете Чак Норрис не моргает? Он моргает одновременно с вами.
- Солнце носит Чакозащитные очки.
- Темнота боится Чака Норриса.
- Когда Чаку Норрису не везет в Counter-Strike 1.6 он тащит всего лишь 30-0.
- Чак Норрис может выбросить мусорное ведро в мусорное ведро.
- Когда Чак Норрис зарегистрировался вконтакте он удалил страницу Павла Дурова.
- Глухие люди слышат речь Чака Норриса, а слепые видят его.
- Чак Норрис настолько крут, что когда поворачивается лицом к зеркалу, успевает увидеть свой затылок.
- У Чака Норриса настолько стальные мышцы, что к нему зимой дети языками липнут.
- Чак Норрис расплачивается в магазине обычной бумагой.
- Чака Норриса рожали 3 женщины одновременно.
- Чак Норрис может выжать апельсиновый сок из лимона. Однажды Чак чихнул в автобусе. В живых осталось лишь трое.
- Чак пьет свежевыжатый березовый сок ..с мякотью.
- Когда Чак переходит дорогу машины смотрят по сторонам.
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8k
Lilian qap 2 дня назад
Политические комментарии 2
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10k
wilddewill 3 дня назад
Кто бы что не говорил про Кинчева, а вот эта песня, как и многие другие....
Ссылка youtu.be
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wilddewill 3 дня назад
И вот эта песня на современный лад тоже подойдёт.
Ссылка youtu.be
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6k
? ? ? 3 дня назад
Политические комментарии 2
Политические комментарии 2
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5k
ALFIE 3 дня назад
Комментарий к фото
а по-моему, очень символично. ведь тогда, несколько лет назад, именно амерский ф-16, с амерским пилотом, с амерской базы, завалил чужой самолет и поставил турцию в такую позу, что мало не показалось....а сбить его было нечем...собно, кто не идет, тот давно говорил, нафига турки С-400 купили и правильно сделали. теперь есть чем, собно, истерика подтверждает, что фокус 2й раз не прокатит уже...и хорошо. правда там твари изобретательные, придумают другую пакость

а по-моему, очень символично. ведь тогда, несколько лет назад, именно амерский ф-16, с амерским пилотом, с амерской базы, завалил чужой самолет и поставил турцию в такую позу, что мало не показалось....а сбить его было нечем...собно, кто не идет, тот давно говорил, нафига турки С-400 купили и правильно сделали. теперь есть чем, собно, истерика подтверждает, что фокус 2й раз не прокатит уже...и хорошо. правда там твари изобретательные, придумают другую пакость
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5k
ALFIE 3 дня назад
Комментарий к фото
а столько анекдотов было, про "нет, полицаев с украины привозили". что ой ой...а выходит, а выходит то, что дерьмо есть везде, и любое другое дерьмо, любит в это потыкать и смешать под одну гребенку всех ваще....а себя выставить всего "в белом", вот только, дерьмо...даже если если в белом...

а столько анекдотов было, про "нет, полицаев с украины привозили". что ой ой...а выходит, а выходит то, что дерьмо есть везде, и любое другое дерьмо, любит в это потыкать и смешать под одну гребенку всех ваще....а себя выставить всего "в белом", вот только, дерьмо...даже если если в белом...
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7k
K7OO 3 дня назад
Ау, народ, кому не жалко 300 баксов - закажите у Чака видосик, пусть теперь похвалит Батьку ради прикола.)))
https://www.cameo.com/chucknorrishttps://www.cameo.com/chucknorris
Ссылка vk.com
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59k
Максим K7OO 3 дня назад
Кого эта старая сморщенная обезьянка может вообще испугать? прямо как у Моргана Фримена уже деменция началась.. он даже не знает, кто такой Лукашенко и где эта Беларусь.. пусть о своих БЛМ беспокоится.
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14k
Lelik Максим 3 дня назад
Та шо Ви кипешуете, дедушка так себе на валидол и памперсы зарабатывает)))
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20k
Е-Лена 3 дня назад
Хорошие у Вас подборки. Не зря сюда где-то на третий день приходит некто свидомый с твинками - и пакостит в меру сил.
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43k
Albert GER Е-Лена 3 дня назад
И не один.
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−225
Владимир 3 дня назад
Мкльтмиллиардер
только тогда будет мультимиллиардером, если будут бедные
ну иначе какой быть смысл мультимиллиардером, если все вокрух то же мультимиллиардеры?
ну кто тебе тогда ботинки за тебя почистит?

т.ч. переспективы херовые, раз миром правят мультимиллиардеры
все бедные будут только беднее

для них, для мульти миллиардеров только в этом смысл
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19k
предводитель дворянства! Владимир 3 дня назад
Пожалуйся лечащему врачу,недоносок.
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3k
Руслан 3 дня назад
Конечно было бы классно если бы Белоруссия влилась, но это долгий процесс и на вряд ли пока это будет.
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7k
Feeling Good Максим 2 дня назад
да, поразительно, но граждане РБ в большинстве своём даже не подозревают, что Белоруссия нежизнеспособна.

в силу разных, и -- главное -- объективных причин. география, размеры, численность населения, соседи, научный и военный потенциал и т.д. и т.п.

Белоруссия целиком и полностью зависит от России, и фактически существует лишь благодаря российскому рынку, российским энергоносителям и проч.

именно российская нефть превращается в относительно конкурентное белорусское молоко.

но ирония в том, что именно Лука внушил хомякам, что Белоруссия суверенная, независимая, самодостаточная, и злобная коварная Россия жаждет заполучить такую конфетку.

и все эти толпы оленей, выползших после выборов -- вот с этой картиной мира в голове на полном серьёзе хОчут в "европейскую семью".

дауны.

просто дауны.

думал, хохлы тупорогие дегенераты, а белорусы оказались ещё более одарёнными.
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28k
Юр21 Andrey 2 дня назад
Да, вся эта независимость лечится очень быстро, одному краник прикрыть, другому аварию устроить - и всё, клиент созрел, запад всем этим очень умело пользуется, просто в России бизнесэлита не считается с российскими политическими интересами, оно и понятно, для большинства историческая родина совсем не Россия... В свете происходящих событий надо бы в России чистку в рядах миллиардеров провести, что бы понимали где живут и кто в доме хозяин.
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28k
Юр21 Максим 2 дня назад
Украина на тот момент СИЛЬНО зависила от России, от транзита, от поставок сырья для промышленности и топлива, Россия была рынком сбыта для большинства украинских предприятий, и именно российские бизнесмены своей алчностью и неразборчивостью дали хохлам время для перевода экономики в западное направление, та часть промышленности работавшая на Россию либо закрылась (в большинстве), либо нашла сбыт на Западе, критическую массу оставшихся без работы людей удалось либо отправить в Европу, в батраки, либо занять устроенной войной. Мы сами себе злые Буратины, в ситуации с Беларуссией нельзя давать элитам время на перевод экономики на Запад, да и в Запад уже не переварит ещё одно разлагающееся тело...
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59k
Максим Юр21 2 дня назад
НУ разница все равно была большая. ДА и РБ не 404. Причина того что 404 не стали резко обрушать проста - все это хлынуло бы в РФ.
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28k
Юр21 Максим День назад
А так не хлынуло! И денег 4 лярда похоронили, и говна наелись! И в РБ те же нацики головы поднимают, их сейчас душить надо, пока они до власти не добрались, Лукаш дозаигрывался!
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14k
Мойша 3 дня назад
А что этого бывшего СС-офицера никто не прихлопнет?
А что этого бывшего СС-офицера никто не прихлопнет?
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339
Вальдемар Мойша 3 дня назад
Какая-то реклама фистинга. Фрейд в гробу переворачивается
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59k
Максим Velho Safado 3 дня назад
Согласен.. офицером он не был.. обычные еврейский прислужник в СС. Главное продолжать верить в Лохокост))
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1k
Яков Максим 3 дня назад
Ну до, в 11 лет...
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59k
Максим Яков 2 дня назад
Беда когда вы не знаете биографию ваших божков))
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16k
Жан Батист Эмануэль Зорг Яков 13 часов назад
Ссылка youtu.be

Наслаждайся
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16k
Delhana 3 дня назад
Памятка белорусским майдаунам.
Где можно будет поднять немножко бабла после того, как они свергнут режим.
Памятка белорусским майдаунам. Где можно будет поднять немножко бабла после того, как они свергнут режим.
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1k
Yow Delhana 3 дня назад
Про заработки - это всё байка. Знакомый сантехник (здоровенный молодой мужик 2м роста) поехал в польшу на завод по заготовке мяса, его поставили на процесс: снимать шкуру с задних ног. Он проработал 1 день, утром сказал, что руки просто не чувствовались и приехал обратно. Так что эти "заработки" - это рабство: да, может быть хорошо платят, но приготовьтесь, что вам будет п%здец!
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1k
Яков Yow 3 дня назад
Так можно и дома вкалывать, не обязательно куда-то переться.
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