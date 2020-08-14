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Политические картинки

Политические картинки (34 фото)

Автор:
14 августа 2020 15:52
Метки: политика   прикол   юмор   
2807
34
Политические картинки в разнобой.

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Метки: политика   прикол   юмор   
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51  комментарий
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327k
rusfet Автор поста 4 дня назад
Было давно,- но думаю в Белоруссии скоро такие появятся.
Было давно,- но думаю в Белоруссии скоро такие появятся.
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1k
Marat 2 дня назад
Комментарий к фото
Это уже какой-то сюр. Эти совсем [мат]-бо уже стали?
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5k
ALFIE 3 дня назад
Комментарий к фото
я так понимаю, именно такие твиты на свержение пишут лихо те, кто знает, что за них не сядет...логично, кто его за это придет в канаде арестовывать, или в подвале винницы?!.. а вот кто подписывается под это дело, не понимая элементарных вещей, участвует в распространение, а потом удивляется почему к нему пришли гости, ну...

я так понимаю, именно такие твиты на свержение пишут лихо те, кто знает, что за них не сядет...логично, кто его за это придет в канаде арестовывать, или в подвале винницы?!.. а вот кто подписывается под это дело, не понимая элементарных вещей, участвует в распространение, а потом удивляется почему к нему пришли гости, ну...
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5k
ALFIE 3 дня назад
Комментарий к фото
формально, выглядит именно так, петя проиграл и пошел вонять. по факту, все видят, что вся рада те же люди, которые были при пете помощниками, ща вышли на поле как запасные и продолжают дело...иными словами: иллюзия выбора выбора была, но выбора то и не было

формально, выглядит именно так, петя проиграл и пошел вонять. по факту, все видят, что вся рада те же люди, которые были при пете помощниками, ща вышли на поле как запасные и продолжают дело...иными словами: иллюзия выбора выбора была, но выбора то и не было
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5k
ALFIE 3 дня назад
Комментарий к фото
я понимаю, что эмблема на ноуте это сокращение от названия канала этих уточных ипланов...но блин, реально ж "HL" - Highly Likely =)

я понимаю, что эмблема на ноуте это сокращение от названия канала этих уточных ипланов...но блин, реально ж "HL" - Highly Likely =)
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5k
ALFIE 3 дня назад
Комментарий к фото
это апофеоз! толпа организаторов и спонсоров тащит цветочки своему террористу неумехе..причем реально ж террористу. по всем чертам попадает под описание...а что самое веселое: у них другого повода нет. а выйти, с печеньками\цветами\апельсинами (нужное подчеркнуть) к толпе надо... вот , взяли лишь тот повод, который есть....честно говоря, не очень. обгадились...

это апофеоз! толпа организаторов и спонсоров тащит цветочки своему террористу неумехе..причем реально ж террористу. по всем чертам попадает под описание...а что самое веселое: у них другого повода нет. а выйти, с печеньками\цветами\апельсинами (нужное подчеркнуть) к толпе надо... вот , взяли лишь тот повод, который есть....честно говоря, не очень. обгадились...
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5k
ALFIE 3 дня назад
Комментарий к фото
пока перечитываешь эти названия, то понимаешь, что это прям сериал какой то уже, столько серий...и музычка в голове "там тарам таааам...." (с) (да, она самая, которая санта, барбаровна)

пока перечитываешь эти названия, то понимаешь, что это прям сериал какой то уже, столько серий...и музычка в голове "там тарам таааам...." (с) (да, она самая, которая санта, барбаровна)
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5k
ALFIE 3 дня назад
Комментарий к фото
ну почему же никогда....вот петя порошенко и его окружение стали жить в разы лучше...петя разбогател в несколько раз, при том, что он и так миллиардером был..а тут бац и умножил! так что, некоторые стали жить лучше. саме за це стояв майдан! ...

ну почему же никогда....вот петя порошенко и его окружение стали жить в разы лучше...петя разбогател в несколько раз, при том, что он и так миллиардером был..а тут бац и умножил! так что, некоторые стали жить лучше. саме за це стояв майдан! ...
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5k
ALFIE 3 дня назад
Комментарий к фото
терпение!. пару лет и дело в шляпе!

терпение!. пару лет и дело в шляпе!
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5k
ALFIE 3 дня назад
Комментарий к фото
в этот раз в сухпайёж доложили еще немного бульбы. ништяк! :)

в этот раз в сухпайёж доложили еще немного бульбы. ништяк! :)
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42k
Александр 4 дня назад
Политические картинки
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42k
Александр 4 дня назад
Политические картинки
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42k
Александр 4 дня назад
Политические картинки
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42k
Александр 4 дня назад
Политические картинки
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28k
Юр21 Александр 3 дня назад
Так только пюре и осталось, кофе по-венски то хохлы уже выпили!
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42k
Александр 4 дня назад
Политические картинки
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42k
Александр 4 дня назад
Политические картинки
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−183
Фуги 4 дня назад
Жидко
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6k
Сергей Фуги 3 дня назад
Попей активированного угля. Если не поможет - переходи на смекту.
Одно понять не могу: зачем о своих «результатах» ты сюда пишешь?
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3k
Сергей 4 дня назад
Какое сало, только хардкор, только картофель двух видов, белый и красный.

Какое сало, только хардкор, только картофель двух видов, белый и красный.
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26k
Андрей Старосельский 4 дня назад
Кто сказал ройзману, что Лукашенко "бывший"? Прекратите немедленно, ваши шуточки. Он же сейчас на "радостях" опять нажрется и херню начнет нести...
Кто сказал ройзману, что Лукашенко "бывший"? Прекратите немедленно, ваши шуточки. Он же сейчас на "радостях" опять нажрется и херню начнет нести...
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5k
zurapod 4 дня назад
Интересно митингующие понимают и осознают что выступают за гражданскую войну, конфронтацию с Россией, потом вооруженный конфликт с Россией ( те кто дают деньги на майдан имеют свои условия и гарантии что новая власть выполнит и выплатит все с полна ) вообще белорусам нравится то что творится на Украине последние 6 лет ?? Я вижу активацию всех интернет сил агитации. Но надо понять что это проплаченые люди которые четко знают сколько и чего они получат и чаще всего живут не в Белоруссии . бараны всего лишь хотят зеленой травы. но чабаны уже знают куда пойдет мясо, куда шерсть и шкуры и мнение овец не кого не интересует.
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965
Валерий Викторович 4 дня назад
Саммит G3? У каждого по точке G? Или у каждого по три?
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rusfet

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