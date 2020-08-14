1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
Источник:
- Единый день голосования в России: главные скандалы и неожиданные подробности
- Политические комментарии и картинки из соц. сетей
- Выборы 2017: и смех и грех
- Они издеваются: торжественные открытия заборов, мусорных баков и других "значимых" объектов
- Самые сумасшедшие конфузы Дональда Трампа: реакция соцсетей
я так понимаю, именно такие твиты на свержение пишут лихо те, кто знает, что за них не сядет...логично, кто его за это придет в канаде арестовывать, или в подвале винницы?!.. а вот кто подписывается под это дело, не понимая элементарных вещей, участвует в распространение, а потом удивляется почему к нему пришли гости, ну...
формально, выглядит именно так, петя проиграл и пошел вонять. по факту, все видят, что вся рада те же люди, которые были при пете помощниками, ща вышли на поле как запасные и продолжают дело...иными словами: иллюзия выбора выбора была, но выбора то и не было
я понимаю, что эмблема на ноуте это сокращение от названия канала этих уточных ипланов...но блин, реально ж "HL" - Highly Likely =)
это апофеоз! толпа организаторов и спонсоров тащит цветочки своему террористу неумехе..причем реально ж террористу. по всем чертам попадает под описание...а что самое веселое: у них другого повода нет. а выйти, с печеньками\цветами\апельсинами (нужное подчеркнуть) к толпе надо... вот , взяли лишь тот повод, который есть....честно говоря, не очень. обгадились...
пока перечитываешь эти названия, то понимаешь, что это прям сериал какой то уже, столько серий...и музычка в голове "там тарам таааам...." (с) (да, она самая, которая санта, барбаровна)
ну почему же никогда....вот петя порошенко и его окружение стали жить в разы лучше...петя разбогател в несколько раз, при том, что он и так миллиардером был..а тут бац и умножил! так что, некоторые стали жить лучше. саме за це стояв майдан! ...
терпение!. пару лет и дело в шляпе!
в этот раз в сухпайёж доложили еще немного бульбы. ништяк! :)
Одно понять не могу: зачем о своих «результатах» ты сюда пишешь?
Какое сало, только хардкор, только картофель двух видов, белый и красный.