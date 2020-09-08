Анекдоты за 08.09.2020

- Доктор, у меня с памятью плохо.
- Давайте в долг, тренируйте память!
- Давайте в долг, тренируйте память!
Граждане. Главное при короновирусе - соблюдать социальную дистанцию. Чокаясь, нельзя сгибать руку в локте.
Терпение - это умение занять себя чем-то интересным до тех пор, пока произойдёт нужное нам событие.
- Каково состояние Билла Гейтса?
- Каждому китайцу по 40 баксов...
- Каждому китайцу по 40 баксов...
По статистике, каждый четвёртый россиянин встречается в 2 раза реже, чем каждый второй.
Ненавижу, когда спрашивают:
«У тебя было так много времени, почему ты не успел собраться?».
Господи, ну потому что я лежал почти все это время, что за тупой вопрос?!
«У тебя было так много времени, почему ты не успел собраться?».
Господи, ну потому что я лежал почти все это время, что за тупой вопрос?!
Весь год думал, что копил на отпуск, а оказалось - на карантин.
Люблю аэропорты, потому что здесь не работают обычные социальные нормы. Ешь пиццу и пей пиво в 7 утра в одних спортивных штанах — всем плевать.
- Понимаешь, Аня, когда я смотрю футбол, я забываю обо всем на свете...
- Меня зовут Марина!
- Меня зовут Марина!
Если запустить книгу Стивена Хокинга через говорилку в компе, то получится, будто он сам лично тебе читает свою книгу. Не благодари...
Решила жена приготовить для мужа сюрприз. Купила мясо, накрутила фаршу. Заместила тесто и налепила пельменей. Сварила. Вот приходит муж с работы, она накормила и спрашивает.
— Ну как пельмешки?
— Та знаешь, ты больше такие не покупай.
— Ну как пельмешки?
— Та знаешь, ты больше такие не покупай.
— Спрашивается, что такое черта бедности?
— Это когда есть черта, а за ней ни черта!
— Это когда есть черта, а за ней ни черта!
Есть таки великолепное выражение: "Души, прекрасные порывы". Так вот, "души" — это глагол.
— Помолчи.
— Я молчу.
— Молчи немного потише.
— Я молчу.
— Молчи немного потише.
Чтобы не нервировать население, теперь курс доллара будут сообщать не за 1, а за 0,9.
Чем человек полон - то из него и выходит.
- Почему из исправного холодильника начинает вытекать вода?
- Просто, если холодильник долго не мыть внутри, то он пытается помыться самостоятельно.
- Просто, если холодильник долго не мыть внутри, то он пытается помыться самостоятельно.
На протяжении пяти лет в универе мне рассказывали много о чем, но в конце концов так и не сказали, где взять денег.
Пандемия чётко разделила людей на грамотных и неграмотных. Первые маски надевают, вторые одевают.
Графомания – это болезнь, которой болеет автор, а страдают от неё читатели.
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