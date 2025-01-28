Строительной компании запретили использовать образы Джамшуда и Равшана

Теперь самый честный и весёлый застройщик ещё и заплатит компенсацию в миллион рублей.
В то время, как большинство российских строительно-ремонтных компаний во имя престижа используют на своих сайтах фотографии якобы своих сотрудников с модельной внешностью, питерская фирма решила не лукавить и презентовала на своём ресурсе более близких к реальности персонажей — Равшана и Джамшуда. И поплатилась.
Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в Петербурге подтвердил решение суда первой инстанции и запретил строительно-ремонтной фирме «ALT ремонт» использовать на своём сайте персонажей из известного телешоу «Наша Раша». Истцом в деле выступил владелец исключительных прав на сериал «Наша Russia» — телеканал ТНТ, который входит в «Газпром-медиа холдинг».
Суд также подтвердил необходимость выплатить телеканалу ТНТ компенсацию в размере 1 млн рублей. Сейчас фотографии с весёлыми персонажами с сайта удалены. Самым неприятным для ответчика, наверное, стало то, что компанию подбили на взлёте. Фотографии Джамшуда и Равшана на сайте «ALT ремонта» появились в процессе его разработки и компания даже не начинала процесс привлечения рекламы. Более того, строительно-ремонтная фирма так и не успела оказать не одной услуги в области строительства. Может быть, и к лучшему.
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Нечто подобное было, когда Мавроди кинул народ и все побежали к актёру из рекламы требуя с него денег.