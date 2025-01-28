Строительной компании запретили использовать образы Джамшуда и Равшана

В то время, как большинство российских строительно-ремонтных компаний во имя престижа используют на своих сайтах фотографии якобы своих сотрудников с модельной внешностью, питерская фирма решила не лукавить и презентовала на своём ресурсе более близких к реальности персонажей — Равшана и Джамшуда. И поплатилась.

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в Петербурге подтвердил решение суда первой инстанции и запретил строительно-ремонтной фирме «ALT ремонт» использовать на своём сайте персонажей из известного телешоу «Наша Раша». Истцом в деле выступил владелец исключительных прав на сериал «Наша Russia» — телеканал ТНТ, который входит в «Газпром-медиа холдинг».