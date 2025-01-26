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Просто гифки, разнообразные...
Интересного вам просмотра!
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Метки: гифки может даже смешные просто гифки
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2. Шашлычок. Идея прикольная, а исполнение отстойное. Эти обручи вращаются по определенному циклу (математики знают), только такой цикл для нормальной жарки не есть хорошо - для времени жарки в полчаса-час скорость вращения будет слишком большая - там соком всё забрызгает, для нормальной скорости для жарки мяса - что-то сгорит, что-то сырым останется, норм скорость и полный цикл - мясо высохнет. Не они первые на этом пролетают. Еще в прошлом веке математики считали, техники делали особый шаг передачи на зубчатках, чтоб и смотрелось и жарилось.