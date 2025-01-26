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Просто гифки, всякие и&nbsp;разные

Просто гифки, всякие и разные

Автор:
26 января 2025 22:01
Метки: гифки   может даже смешные   просто гифки   
636
16
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Просто гифки, разнообразные...

Интересного вам просмотра!

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Метки: гифки   может даже смешные   просто гифки   
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6  комментариев
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Maksim 5 часов назад
9. Бегуны со стаканчиками. Эту крысу, что всю воду опрокинул сняли прямо с забега через пару минут. Тренер и сопровождение пытались возмущаться, но там камеры всё зафиксировали с разных ракурсов, да и сам потом сознался - дисквалификация лет на 10 вроде. Воду организаторы оперативно выставили немного впереди. И тут на столике восстановили хвост забега уже мог воспользоваться. Тогда еще обратили внимание, что ни один спортсмен не взял воду дважды.
2. Шашлычок. Идея прикольная, а исполнение отстойное. Эти обручи вращаются по определенному циклу (математики знают), только такой цикл для нормальной жарки не есть хорошо - для времени жарки в полчаса-час скорость вращения будет слишком большая - там соком всё забрызгает, для нормальной скорости для жарки мяса - что-то сгорит, что-то сырым останется, норм скорость и полный цикл - мясо высохнет. Не они первые на этом пролетают. Еще в прошлом веке математики считали, техники делали особый шаг передачи на зубчатках, чтоб и смотрелось и жарилось.
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46k
АнтонПолднев 5 часов назад
16-я нынче подкачала...
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Юганск
  • Дата регистрации: 10.03.2018
  • 6207 постов (6208 в горячем)

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