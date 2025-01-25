Фото из России и не только, 1990-х годов. Могут попасть фото из 80-х и 2000-х.
Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того, чтобы вы ссорились - эти фото, чтобы помнили те, кто забыл и увидели те, кто на горшке сидел!
Просто фото про жизнь в то время. Хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех!
И конечно для многих вспомнить молодость свою!!!
Приятного (или не очень приятного) вам просмотра! Не ругайтесь!
Желаю всем хорошего настроения!
6.
Трамвай-трактир» Аннушка», Москва, 1997 год
10.
Министр обороны РФ генерал армии П. С. Грачёв, министр обороны Украины В. Н. Шмаров и министр обороны США Уильям Перри.
23.
Военнослужащие советской армии охраняют памятник Ленину от сторонников выхода Литвы из состава СССР. Вильнюс. 23 августа 1990 год
28.
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