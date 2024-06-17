Знаковые события 2014 года, которые повлияли на ход истории

Выпуск iPhone 6 и iPhone 6 Plus: В сентябре 2014 года Apple представила iPhone 6 и iPhone 6 Plus, которые стали самыми крупными и мощными смартфонами на тот момент.





Чемпионат мира по футболу в Бразилии: Германия выиграла чемпионат мира, победив Аргентину в финале со счётом 1:0. Это событие собрало миллионы зрителей по всему миру.





Запуск Windows 10: Microsoft анонсировала Windows 10 в сентябре 2014 года, представляя новую операционную систему, которая стала значительным обновлением после Windows 8.





Падение цены на нефть: В 2014 году цены на нефть резко упали, что оказало влияние на мировую экономику, особенно на страны-экспортеры нефти.





Исчезновение рейса MH370: В марте 2014 года рейс Malaysia Airlines MH370 исчез с радара, это стало одной из самых загадочных авиакатастроф в истории.





