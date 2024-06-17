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Знаковые события 2014 года, которые повлияли на ход истории

Знаковые события 2014 года, которые повлияли на ход истории

Автор:
17 июня 2024 12:38
Сообщество : Факты
Метки: 2014 год   знаковые события   интересно   история   кризис 2014   факты   
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Кажется, что 2014 год был совсем недавно, а прошло уже 10 лет. Давайте вспомним разные знаковые события из мира медицины, технологий и массовой культуры, которые произошли в этот год.

Выпуск iPhone 6 и iPhone 6 Plus: В сентябре 2014 года Apple представила iPhone 6 и iPhone 6 Plus, которые стали самыми крупными и мощными смартфонами на тот момент.


Чемпионат мира по футболу в Бразилии: Германия выиграла чемпионат мира, победив Аргентину в финале со счётом 1:0. Это событие собрало миллионы зрителей по всему миру.


Запуск Windows 10: Microsoft анонсировала Windows 10 в сентябре 2014 года, представляя новую операционную систему, которая стала значительным обновлением после Windows 8.


Падение цены на нефть: В 2014 году цены на нефть резко упали, что оказало влияние на мировую экономику, особенно на страны-экспортеры нефти.


Исчезновение рейса MH370: В марте 2014 года рейс Malaysia Airlines MH370 исчез с радара, это стало одной из самых загадочных авиакатастроф в истории.



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Появление вируса Эбола в Западной Африке: Вспышка вируса Эбола достигла масштабов эпидемии в Западной Африке, что вызвало глобальную тревогу и привлекло международную помощь.


Выход фильма "Интерстеллар": В ноябре 2014 года Кристофер Нолан выпустил фильм "Интерстеллар", который получил признание критиков за свои визуальные эффекты и научную точность.


Присоединение Крыма к России: В марте 2014 года Крым был присоединён к России.


Запуск миссии Rosetta: Европейское космическое агентство успешно посадило космический аппарат на комету Чурюмова-Герасименко, что стало историческим достижением в космических исследованиях.




Легализация однополых браков в Великобритании: В марте 2014 года в Англии и Уэльсе вступил в силу закон, разрешающий однополые браки.

Нобелевская премия мира: В 2014 году Нобелевская премия мира была присуждена Малале Юсуфзай и Кайлашу Сатьярти за их борьбу против подавления детей и молодежи и за право всех детей на образование.


Легализация марихуаны в некоторых штатах США: В 2014 году Колорадо и Вашингтон стали первыми штатами в США, где была легализована рекреационная марихуана.



Запуск миссии MAVEN на Марс: В сентябре 2014 года NASA успешно вывела на орбиту Марса космический аппарат MAVEN для изучения атмосферы планеты.


Развитие искусственного интеллекта: В 2014 году компании, такие как Google и IBM, сделали значительные прорывы в области искусственного интеллекта и машинного обучения.


Зимние Олимпийские игры в Сочи: В феврале 2014 года Россия принимала Зимние Олимпийские игры в Сочи. Это были самые дорогие Олимпийские игры в истории, и Россия завоевала наибольшее количество медалей.


Разработка CRISPR-Cas9: В 2014 году технология CRISPR-Cas9 для редактирования генов получила широкое признание за свою точность и эффективность, открывая новые возможности в медицине и биотехнологии.


Появление Apple Watch: В сентябре 2014 года Apple анонсировала свой первый умный часы - Apple Watch, что стало значительным шагом в развитии носимой электроники.





Изобретение Blue LED: Исследователи Исаму Акасаки, Хироси Амано и Сюдзи Накамура были удостоены Нобелевской премии по физике за изобретение синего светодиода (LED), что сделало возможным создание энергоэффективных источников света.


Выход видеоигры "Destiny": В сентябре 2014 года была выпущена игра "Destiny", разработанная компанией Bungie, которая быстро стала хитом и собрала большую игровую аудиторию.


Запуск проекта "Млечный Путь": В 2014 году начался проект "Млечный Путь" (Gaia), цель которого - создание трехмерной карты нашей галактики с высокой точностью, что поможет в изучении её структуры и эволюции.



Открытие новой подвидности человека - Homo naledi: В 2013-2014 году в Южной Африке были обнаружены останки нового подвида древних людей - Homo naledi. Это открытие предоставило новую информацию о разнообразии и эволюции рода Homo.


Нобелевская премия по химии: Нобелевскую премию по химии в 2014 году получили Эрик Бетциг, Стефан Хелл и Уильям Мёрнер за разработку сверхвысокоточной флуоресцентной микроскопии, которая позволяет наблюдать отдельные молекулы внутри живых клеток.


Открытие нового вида динозавров: В 2014 году в Аргентине были найдены останки крупнейшего динозавра - Dreadnoughtus schrani, который весил около 65 тонн.

А какие важные события произошли в вашей жизни в 2014?

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Метки: 2014 год   знаковые события   интересно   история   кризис 2014   факты   
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63k
turyst 2 часа назад
Мешанина какая-то.
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Наталья 2 часа назад
поженились) спустя 6 лет встречаний и еще 6 лет совместной жизни)
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Juli 2 часа назад
Самое главное - у Юли Якубени сосиська-то не падала?
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Juli 2 часа назад
Очень странно счиать выпуск очередного яблока знаковым событием.
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Спелая кукурузинка
  • Дата регистрации: 09.10.2021
  • 1737 постов (1687 в горячем)

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