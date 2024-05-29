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АРОН
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АРОН
29 мая 2024 11:45
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7
комментариев
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31k
Serg2001
3 часа назад
Комментарий к
фото
Доказано, что если сделать такую татуировку, то знания остануться с тобой гораздо дольше. (Британские учёные)
0
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4 ответа
408
volvulus
Sheir
2 часа назад
Комментарий к
фото
Сейчас есть отдельный экзамен по тригонометрии?
В моё время(давно) они в одном экзамене были.
3
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30k
BuG
Час назад
God of moonshine
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8k
Станислав
2 часа назад
На последней шарики слева от клубнички оригинально стоят.
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АРОН
Дата регистрации: 12.10.2018
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В моё время(давно) они в одном экзамене были.