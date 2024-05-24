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Никогда не продавай свою память

Никогда не продавай свою память

Автор:
24 мая 2024 23:14
Метки: Paul McCartney   beatles   john lennon   true story   
202
3

A TRUE STORY ABOUT LOVE, RESPECT AND MEMORY

(ЧЕСТНАЯ ИСТОРИЯ О ЛЮБВИ, УВАЖЕНИИ И ПАМЯТИ)

Джон Леннон встретил Йоко Оно в 1966 году и влюбился в нее с первого взгляда.

В 1969 году, после его внебрачных отношения с Оно, он бросил свою первую жену Синтию и женился на Йоко.


При разводе он почти ничего не дал Синтии из своих миллионов, хотя с ней оставался его пятилетний сын Джулиан.

В какой-то момент Синтия попала в тяжелое материальное положение и решила продать за кругленькую сумму любовные письма и рисунки Леннона, полученные ею, когда они были юной парой.

Многие письма начинались со слов: "Син, я тебя очень люблю» и можно только представить себе, как тяжело ей было расстаться с такой памятью о Ленноне, но нужны были финансы на жизнь с сыном.

Покупатель нашелся сразу, заплатил не торгуясь назначенную сумму и пожелал остаться анонимным.


Через несколько дней Синтия получила посылку со всеми своими письмами и рисунками от Ленона, которые были заботливо помещены в рамки и с приложенной запиской - «Никогда не продавай свою память. С любовью, Пол Маккартни»


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Метки: Paul McCartney   beatles   john lennon   true story   
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11  комментариев
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1k
Александр Сергеев 5 часов назад
Вывод: Леннон мудак, Маккартни молодец!:)
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31k
Сталкер 44 минуты назад
Леннон – мудак, Маккартни – красавчик.
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4k
Master Bo 2 часа назад
После "Битлз" творчество Леннона не интересно, из всего что было издано до 1980 года можно было слушать 2-3 вещи, а остальное - как-то банально-утомительно. Если из "Двойной фантазии" вычеркнуть половину (то, что на вопила Оно) можно ещё послушать.
А Макар прав! Никогда не продавай свою память!

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79k
Viktor 4 часа назад
Это ж надо променять такую тёлку на сковородку с глазами!
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12k
Летучий Мыш 5 часов назад
Ну Чепмен уже не таким монстром кажется ( не , все равно мудак)
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20k
Bill 5 часов назад
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5k
Горожанин 5 часов назад
Манипуляция ущербных личностей, не более того. А суть - пиар и в итоге бабло.
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41k
АнтонПолднев 5 часов назад
При упоминании Оно у меня только одна ассоциация...
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Andrew
  • Дата регистрации: 04.04.2014
  • 101 пост (72 в горячем)

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