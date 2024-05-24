Никогда не продавай свою память

При разводе он почти ничего не дал Синтии из своих миллионов, хотя с ней оставался его пятилетний сын Джулиан.

В какой-то момент Синтия попала в тяжелое материальное положение и решила продать за кругленькую сумму любовные письма и рисунки Леннона, полученные ею, когда они были юной парой.

Многие письма начинались со слов: "Син, я тебя очень люблю» и можно только представить себе, как тяжело ей было расстаться с такой памятью о Ленноне, но нужны были финансы на жизнь с сыном.

Покупатель нашелся сразу, заплатил не торгуясь назначенную сумму и пожелал остаться анонимным.