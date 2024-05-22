"Загулялись в Дьюти Фри": пользователи рассказали, почему опоздали на рейс

Опоздать на самолёт - страшный сон многих. Помимо того, что сгорает билет, часть денег могут не вернуть, приходится ещё докупать новые билеты и ждать следующий рейс, а он не всегда бывает через пару часов. Пользователи нашей подборки поделились своими оплошностями: кто-то перепутал гейт или аэропорт, другие проспали.