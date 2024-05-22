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"Загулялись в Дьюти Фри": пользователи рассказали, почему опоздали на рейс

"Загулялись в Дьюти Фри": пользователи рассказали, почему опоздали на рейс

Автор:
22 мая 2024 14:00
Сообщество : Истории из жизни
Метки: аэропорты   истории   опоздал на самолет   перелеты   путешествия   самолет   
1454
14

Опоздать на самолёт - страшный сон многих. Помимо того, что сгорает билет, часть денег могут не вернуть, приходится ещё докупать новые билеты и ждать следующий рейс, а он не всегда бывает через пару часов. Пользователи нашей подборки поделились своими оплошностями: кто-то перепутал гейт или аэропорт, другие проспали.

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Метки: аэропорты   истории   опоздал на самолет   перелеты   путешествия   самолет   
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7  комментариев
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561
mosazer Час назад
Очень интересно... Жаль, что слово "гейт" не переводится на русский язык)
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8k
V2.Smirnov 52 минуты назад
Недавно вбегали на самолёт в Шереметьево буквально в последнюю минуту. Не смотря на то, что приехали сильно заранее. Просто КАЖДАЯ служба (первая проверка, регистрация, посадочная, вторая проверка) - считает зазорным организовать очередь менее получаса.
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2k
Провокатор 56 минут назад
Комментарий к фото
Что же это за билеты такие? Или просто свои косяки на других перекладывает.
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8k
Умница-красавица 59 минут назад
Так вам мудакам и надо. К выходу на посадку проходят, а не на гейт какой-то
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33k
Владимир 59 минут назад
Я как то опоздал на самолет, потому что сразу после регистрации выход сменили, и объявили это в зале уже предполетного ожидания, а я в это время на досмотре еще был, и в этом шуме и суете прослушал.
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20k
Голос Вселенной Час назад
Однажды отправлял своих на отдых из Москвы. Я их подстегивал, торопил, из-за этого с женой почти разругались, пока собирались. Вещи собрали, загрузили в машину. И я не взял один рюкзак из дома. В итоге выехали заранее, как я и люблю.
Приехали во Внуково - глядь, нет рюкзака. Жена думала, что я шучу. Но я не шутил. Оказалось, что в этом рюкзаке все документы... Ну что делать? Прыгнул в авто и дёру до дома... Привез рюкзак - успел за 7 минут до окончания регистрации... При этом выхватил 3 штрафа с камер за превышение скорости.
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1k
DuckTales Час назад
Поезд до Питера после 00:00
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Спелая кукурузинка
  • Дата регистрации: 09.10.2021
  • 1697 постов (1649 в горячем)

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