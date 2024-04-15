У Бога нет религии…





Ему все равно, едим ли мы яблоки до Спаса, готовим ли молоко и мясо на разных плитах и принимаем ли пищу в светлое время суток во время рамадана.





Он не требует читать намаз, совершать обрезание и верить в то, что мир основан на страдании. Ему не нужен наш двухнедельный пост, постное лицо и вырезанная дыра в районе сердца в знак скорби за усопшими.





Все это придумали сами люди: слепили богов, нарисовали иконы и нанесли на белый камень орнаменты.





Столетиями вели религиозные войны, уничтожали рыжеволосых женщин и тех, кто думал иначе.





Написали сотни книг, разработали тысячи правил и ограничений. Осудили всех, кто не выполняет «Миквэ», не молится за умерших, на манер протестантов и не признает литургии.





И ничего за 2000 лет не изменилось.





Мы изучили языки, пользуемся телефоном, разработали умные палочки для еды и храним пуповинную кровь, но продолжаем убивать, грабить, врать и ненавидеть, невзирая на Иисуса, Кришну, Мухаммеда и Будду.





Мы ссоримся на улицах и в вагонах метро. Имеем сотни врагов и половину друга. Играем в прятки и подделываем голоса. Носим маски и искусственные клапаны.





И напрочь забыли, для чего живем, дышим и сцеживаем молоко.





И даже не догадываемся, что пришли на эту Землю с одной единственной задачей – обрести счастье!



Махатма Ганди.





