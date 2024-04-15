У Бога нет религии…

А еще у Бога нет канонов, пяти столпов и правила не носить цветастую одежду.
Ему все равно, едим ли мы яблоки до Спаса, готовим ли молоко и мясо на разных плитах и принимаем ли пищу в светлое время суток во время рамадана.
Он не требует читать намаз, совершать обрезание и верить в то, что мир основан на страдании. Ему не нужен наш двухнедельный пост, постное лицо и вырезанная дыра в районе сердца в знак скорби за усопшими.
Все это придумали сами люди: слепили богов, нарисовали иконы и нанесли на белый камень орнаменты.
Столетиями вели религиозные войны, уничтожали рыжеволосых женщин и тех, кто думал иначе.
Написали сотни книг, разработали тысячи правил и ограничений. Осудили всех, кто не выполняет «Миквэ», не молится за умерших, на манер протестантов и не признает литургии.
И ничего за 2000 лет не изменилось.
Мы изучили языки, пользуемся телефоном, разработали умные палочки для еды и храним пуповинную кровь, но продолжаем убивать, грабить, врать и ненавидеть, невзирая на Иисуса, Кришну, Мухаммеда и Будду.
Мы ссоримся на улицах и в вагонах метро. Имеем сотни врагов и половину друга. Играем в прятки и подделываем голоса. Носим маски и искусственные клапаны.
И напрочь забыли, для чего живем, дышим и сцеживаем молоко.
И даже не догадываемся, что пришли на эту Землю с одной единственной задачей – обрести счастье!
Махатма Ганди.
P.S. После вопросов в комментариях, а верил ли он сам в Бога.
Источник:
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Если есть люди, которым очень хочется во что-то верить и поклоняться этому, то ЕСТЕСТВЕННО найдутся те кто этим воспользуется в своих интересах.
Он был глубоко верующим человеком.
Вот, что он писал:
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Если мы существуем, если существовали наши родители, то уместно поверить и в Прародителя, Создателя Вселенной. Если Его нет, то нет и нас. Он един,
но един во многих лицах. Он меньше атома и величественнее Гималаев. Ему просторно в капле морской воды, однако Его не в силах вместить и семь морей.
Его бессилен постичь разум. Его не охватить умом, Он ускользает от любых рациональных определений. Но не буду подробно останавливаться на этом. Здесь нужна вера. С помощью логики я могу выдвигать и сам же опровергать бесчисленные гипотезы. Атеист может с легкостью одолеть меня в дискуссии. Однако моя вера
настолько сильнее моего разума, что я могу бросить вызов целому миру, сказав: «Бог есть, был и пребудет вечно».
Пусть невежды оспаривают существование подобного Бога. Я один из миллионов мудрецов, верящих в Него, не устающих поклоняться Ему и славить Его.
Господь пребывает с нами и зрит на нас, словно у Него нет иных забот. Не знаю, как это происходит, знаю лишь, что это и вправду так.
На метр в глубину? На два? Или больше?
Один потоп чего стоит.
я Господь, не сотвори кумира, не убий-не укради, люби ближнего...
если коротко "будь хорошим".
к сожалению, существенной части населения интереснее быть плохими. не самой большой, но самой "вонючей".
отличается от бога нарисованного на дереве = икона
если есть вера - погремушки = не нужны, как бы
мое мнение = бога либо нет, либо ему насрать на нас ..
Далай-лама XIV