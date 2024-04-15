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У Бога нет религии…

У Бога нет религии…

Автор:
15 апреля 2024 14:55
Метки: Махатма Ганди   будда   ислам   религии   христианство   
422
2

А еще у Бога нет канонов, пяти столпов и правила не носить цветастую одежду.


Ему все равно, едим ли мы яблоки до Спаса, готовим ли молоко и мясо на разных плитах и принимаем ли пищу в светлое время суток во время рамадана.


Он не требует читать намаз, совершать обрезание и верить в то, что мир основан на страдании. Ему не нужен наш двухнедельный пост, постное лицо и вырезанная дыра в районе сердца в знак скорби за усопшими.


Все это придумали сами люди: слепили богов, нарисовали иконы и нанесли на белый камень орнаменты.


Столетиями вели религиозные войны, уничтожали рыжеволосых женщин и тех, кто думал иначе.


Написали сотни книг, разработали тысячи правил и ограничений. Осудили всех, кто не выполняет «Миквэ», не молится за умерших, на манер протестантов и не признает литургии.


И ничего за 2000 лет не изменилось.


Мы изучили языки, пользуемся телефоном, разработали умные палочки для еды и храним пуповинную кровь, но продолжаем убивать, грабить, врать и ненавидеть, невзирая на Иисуса, Кришну, Мухаммеда и Будду.


Мы ссоримся на улицах и в вагонах метро. Имеем сотни врагов и половину друга. Играем в прятки и подделываем голоса. Носим маски и искусственные клапаны.


И напрочь забыли, для чего живем, дышим и сцеживаем молоко.


И даже не догадываемся, что пришли на эту Землю с одной единственной задачей – обрести счастье!


Махатма Ганди.




P.S. После вопросов в комментариях, а верил ли он сам в Бога.


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Метки: Махатма Ганди   будда   ислам   религии   христианство   
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17  комментариев
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33k
Юрьевич Час назад
Любое живое существо на этой планете приспосабливается к окружающей действительности чтобы облегчить себе существование и затрачивать минимум усилий для получения максимума энергии...
Если есть люди, которым очень хочется во что-то верить и поклоняться этому, то ЕСТЕСТВЕННО найдутся те кто этим воспользуется в своих интересах.
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36k
Teodor 14 минут назад
Херня это - не мог он такого сказать ибо самым коротким путем к обретению счастья стал бы косяк травки. А главная цель человека по Ганди - самосовершенствование. Об этом, кстати, и большинство религий было пока их не исказили...
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473
ДедМаздай 37 минут назад
Все четко и по делу!

Ссылка youtu.be
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36k
Юрий 44 минуты назад
Так верил Ганди в Бога или нет?
Он был глубоко верующим человеком.
Вот, что он писал:
------------------------------------
Если мы существуем, если существовали наши родители, то уместно поверить и в Прародителя, Создателя Вселенной. Если Его нет, то нет и нас. Он един,
но един во многих лицах. Он меньше атома и величественнее Гималаев. Ему просторно в капле морской воды, однако Его не в силах вместить и семь морей.
Его бессилен постичь разум. Его не охватить умом, Он ускользает от любых рациональных определений. Но не буду подробно останавливаться на этом. Здесь нужна вера. С помощью логики я могу выдвигать и сам же опровергать бесчисленные гипотезы. Атеист может с легкостью одолеть меня в дискуссии. Однако моя вера
настолько сильнее моего разума, что я могу бросить вызов целому миру, сказав: «Бог есть, был и пребудет вечно».
Пусть невежды оспаривают существование подобного Бога. Я один из миллионов мудрецов, верящих в Него, не устающих поклоняться Ему и славить Его.
Господь пребывает с нами и зрит на нас, словно у Него нет иных забот. Не знаю, как это происходит, знаю лишь, что это и вправду так.

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21k
КВТИУ-80 Час назад
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6k
hhwost Час назад
да повторяли это всё, миллион раз.
я Господь, не сотвори кумира, не убий-не укради, люби ближнего...
если коротко "будь хорошим".
к сожалению, существенной части населения интереснее быть плохими. не самой большой, но самой "вонючей".
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1k
Graboid Час назад
чем бог вырезанный из дерева = идол,
отличается от бога нарисованного на дереве = икона
если есть вера - погремушки = не нужны, как бы
мое мнение = бога либо нет, либо ему насрать на нас ..
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9k
Гвоздь Час назад
таков путь.
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194
Ден Час назад
И кушать печеньки)
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Старожил
  • Дата регистрации: 17.11.2015
  • 9 постов (6 в горячем)

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