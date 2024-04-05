Честным быть выгодно

2 декабря 2012 года, в Испании проходили легкоатлетические коммерческие соревнования XXI-й кросс «Hiru-Herr» на приз «Reyno de Navarra», организованные Министерством спорта Испании и муниципалитетом города Бурлада (Наварра). Цель – развитие спорта и привлечение туристов
Кенийский бегун Абель Мутай был всего в нескольких метрах от финиша, но перепутал финиш с вывесками и остановился, думая, что завершил гонку.
Испанский бегун, Иван Фернандес, стоял за ним и, понимая, что происходит, начал кричать на кенийца, чтобы он продолжил бег. Мутай не знал испанского и не понял. Понимая, что происходит, Фернандес толкнул Мутая к победе.
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На такие коммерческие турниры, обычно приглашается один более-менее титулованный спортсмен (который гарантированно и победит), пара-тройка середнячков (которые поборются между собой за второе-третье место), и массовка (которая приплетется в конце). Приз за первое место на кроссе «Hiru-Herr» составлял €3 тыс., €750 – приз за второе, €500 давали в Бурладе тогда за третье место.
Из титулованных легкоатлетов на Burlada Cross был приглашен кениец Абель Мутаи – чемпион Африки 2012 года, и бронзовый призёр Олимпийских игр в Лондоне 2012 года, который, правда, специализируется в беге на 3000 м. с препятствиями. Но и в остальных видах бега, другие участники с ним «и рядом не стояли», и вполне ожидаемо Мутаи лидировал всю дистанцию, без особых усилий оставив «преследователей» далеко позади.
Но Мутаи ошибся – добежав до финишной прямой, и посчитав что это и есть финиш, он приостановил бег, недоуменно оглядываясь, и удивляясь, что ему никто не хлопает. Устроители пытались прокричать кенийцу, что до финиша еще 50 метров, но Мутаи ни бельмеса не понимал по-испански.
Тут на финишной прямой, появился и обогнал трусцой бежавшего Мутаи, испанец Иван Фернандес Анайя, который являлся чемпионом своей страны в беге на 5000 м., но в командном беге по пересеченной местности среди испанских спортивных клубов.
В индивидуальном беге или в командном беге вне своего клуба Atletismo Bikila, Анайя никакими яркими спортивными успехами похвастать не мог, но поскольку был «твердым середнячком», то частенько приглашался на коммерческие соревнования.
И когда Анайя начал подбегать к финишу, устроители стали ему кричать что-то вроде: «Да объясни ты этому тупому черномазому придурку, что он еще не добежал!!!». Тогда Анайя остановился, вернулся и стал толкать кенийца в спину, жестами показывая, где финиш. Наконец до Мутаи «дошло» и он «победно закончил гонку».
И после забега на вопрос, неужели он не хотел победить, 24-летний Иван честно признался: «Я не заслуживал победы - отрыв был велик, и я не имел шансов догнать соперника, если бы он не ошибся».
Журналист спросил Ивана: ′′Зачем ты это сделал?" Иван ответил: ′′Моя мечта заключается в том, чтобы когда-нибудь у нас была такая общественная жизнь, где мы толкаемся и помогаем друг другу побеждать."
Журналист настаивал: ′′Но почему ты дал победить Кении?" Иван ответил: ′′Я не дал ему победить, он собирался победить. Гонка была его."
Журналист настаивал снова: ′′А ведь можно было победить!" Иван посмотрел на него и ответил: ′′ А в чем заслуга моей победы? Какая честь будет в этой медали? Что бы моя мама об этом подумала?"
Ну а дальнейшее понятно – с подачи CNN внеспортивный мир «взорвала» эта новость, и год назад мировые СМИ запестрели заголовками: «Иван Фернандес Анайя - Человек с большой буквы!», «Самый честный бегун в мире», «История о спортивном великодушии», «Фаер плей на беговой дорожке», «Он показал всему миру, что победа - не главное!» и т.д., и т.п.
После этих публикаций, Анайя стал героем телепередач, наград и всевозможных благотворительных мероприятий по всему миру, которые он чередует с участием в коммерческих соревнованиях, уже как «приглашенная звезда».
Ну и рекламные контракты кое-какие перепали, о которых Иван ранее и мечтать не мог.
Вот так вот. Вот вам пример, что честным быть выгодно.
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...и год назад мировые СМИ запестрели заголовками
Э-э-э... горячий эстонский журналист. Торопыга!
Ну а то, что журнашлюшки раздули сенсацию - так работа такая...