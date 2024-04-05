Журналист спросил Ивана: ′′Зачем ты это сделал?" Иван ответил: ′′Моя мечта заключается в том, чтобы когда-нибудь у нас была такая общественная жизнь, где мы толкаемся и помогаем друг другу побеждать."



Журналист настаивал: ′′Но почему ты дал победить Кении?" Иван ответил: ′′Я не дал ему победить, он собирался победить. Гонка была его."



Журналист настаивал снова: ′′А ведь можно было победить!" Иван посмотрел на него и ответил: ′′ А в чем заслуга моей победы? Какая честь будет в этой медали? Что бы моя мама об этом подумала?"

Ну а дальнейшее понятно – с подачи CNN внеспортивный мир «взорвала» эта новость, и год назад мировые СМИ запестрели заголовками: «Иван Фернандес Анайя - Человек с большой буквы!», «Самый честный бегун в мире», «История о спортивном великодушии», «Фаер плей на беговой дорожке», «Он показал всему миру, что победа - не главное!» и т.д., и т.п.



После этих публикаций, Анайя стал героем телепередач, наград и всевозможных благотворительных мероприятий по всему миру, которые он чередует с участием в коммерческих соревнованиях, уже как «приглашенная звезда».



Ну и рекламные контракты кое-какие перепали, о которых Иван ранее и мечтать не мог.

Вот так вот. Вот вам пример, что честным быть выгодно.