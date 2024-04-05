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Честным быть выгодно

Честным быть выгодно

Автор:
05 апреля 2024 05:07
Метки: Анайя   Иван Фернандес Анайя   честным быть выгодно   
1971
4
1

2 декабря 2012 года, в Испании проходили легкоатлетические коммерческие соревнования XXI-й кросс «Hiru-Herr» на приз «Reyno de Navarra», организованные Министерством спорта Испании и муниципалитетом города Бурлада (Наварра). Цель – развитие спорта и привлечение туристов
Кенийский бегун Абель Мутай был всего в нескольких метрах от финиша, но перепутал финиш с вывесками и остановился, думая, что завершил гонку.

Испанский бегун, Иван Фернандес, стоял за ним и, понимая, что происходит, начал кричать на кенийца, чтобы он продолжил бег. Мутай не знал испанского и не понял. Понимая, что происходит, Фернандес толкнул Мутая к победе.




На такие коммерческие турниры, обычно приглашается один более-менее титулованный спортсмен (который гарантированно и победит), пара-тройка середнячков (которые поборются между собой за второе-третье место), и массовка (которая приплетется в конце). Приз за первое место на кроссе «Hiru-Herr» составлял €3 тыс., €750 – приз за второе, €500 давали в Бурладе тогда за третье место.

Из титулованных легкоатлетов на Burlada Cross был приглашен кениец Абель Мутаи – чемпион Африки 2012 года, и бронзовый призёр Олимпийских игр в Лондоне 2012 года, который, правда, специализируется в беге на 3000 м. с препятствиями. Но и в остальных видах бега, другие участники с ним «и рядом не стояли», и вполне ожидаемо Мутаи лидировал всю дистанцию, без особых усилий оставив «преследователей» далеко позади.

Но Мутаи ошибся – добежав до финишной прямой, и посчитав что это и есть финиш, он приостановил бег, недоуменно оглядываясь, и удивляясь, что ему никто не хлопает. Устроители пытались прокричать кенийцу, что до финиша еще 50 метров, но Мутаи ни бельмеса не понимал по-испански.


Тут на финишной прямой, появился и обогнал трусцой бежавшего Мутаи, испанец Иван Фернандес Анайя, который являлся чемпионом своей страны в беге на 5000 м., но в командном беге по пересеченной местности среди испанских спортивных клубов.

В индивидуальном беге или в командном беге вне своего клуба Atletismo Bikila, Анайя никакими яркими спортивными успехами похвастать не мог, но поскольку был «твердым середнячком», то частенько приглашался на коммерческие соревнования.


И когда Анайя начал подбегать к финишу, устроители стали ему кричать что-то вроде: «Да объясни ты этому тупому черномазому придурку, что он еще не добежал!!!». Тогда Анайя остановился, вернулся и стал толкать кенийца в спину, жестами показывая, где финиш. Наконец до Мутаи «дошло» и он «победно закончил гонку».

И после забега на вопрос, неужели он не хотел победить, 24-летний Иван честно признался: «Я не заслуживал победы - отрыв был велик, и я не имел шансов догнать соперника, если бы он не ошибся».


Журналист спросил Ивана: ′′Зачем ты это сделал?" Иван ответил: ′′Моя мечта заключается в том, чтобы когда-нибудь у нас была такая общественная жизнь, где мы толкаемся и помогаем друг другу побеждать."

Журналист настаивал: ′′Но почему ты дал победить Кении?" Иван ответил: ′′Я не дал ему победить, он собирался победить. Гонка была его."

Журналист настаивал снова: ′′А ведь можно было победить!" Иван посмотрел на него и ответил: ′′ А в чем заслуга моей победы? Какая честь будет в этой медали? Что бы моя мама об этом подумала?"


Ну а дальнейшее понятно – с подачи CNN внеспортивный мир «взорвала» эта новость, и год назад мировые СМИ запестрели заголовками: «Иван Фернандес Анайя - Человек с большой буквы!», «Самый честный бегун в мире», «История о спортивном великодушии», «Фаер плей на беговой дорожке», «Он показал всему миру, что победа - не главное!» и т.д., и т.п.

После этих публикаций, Анайя стал героем телепередач, наград и всевозможных благотворительных мероприятий по всему миру, которые он чередует с участием в коммерческих соревнованиях, уже как «приглашенная звезда».

Ну и рекламные контракты кое-какие перепали, о которых Иван ранее и мечтать не мог.


Вот так вот. Вот вам пример, что честным быть выгодно.

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Метки: Анайя   Иван Фернандес Анайя   честным быть выгодно   
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5  комментариев
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152
BadMax 2 часа назад
2 декабря 2012 года...
...и год назад мировые СМИ запестрели заголовками

Э-э-э... горячий эстонский журналист. Торопыга!
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4k
просто Дмитрий Полчаса назад
RESPECT I UVAŽUHA
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63k
Олег 42 минуты назад
Ваня где-то на помойке нашел старые спортивные газеты ?
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416
Leon Rom Час назад
Автор прав - честным и порядочным быть выгодно и доброе имя дорого стоит!
Ну а то, что журнашлюшки раздули сенсацию - так работа такая...
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17k
Алексей 3 часа назад
Красава!
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Иван Кемеров
  • Дата регистрации: 12.06.2014
  • 44659 постов (37433 в горячем)

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