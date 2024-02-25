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Симпатичные фотографии со всего света
Сервал - грациозный африканский кот
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Велодорожка в Бразилии, в пригороде Рио
Пешком по ней тоже ходят
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Кот, который живёт на крыше
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В этом испанском ресторане мишка может составить вам компанию
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Картина, напечатанная на пишущей машинке
Художник Джеймс Кук "рисует такие картинки на пишущей машинке, используя стандартные буквы и символы. Нужно быть предельно аккуратным и не ошибиться в выборе клавиши.
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13 цирковых собачек одновременно прыгают через скакалку
Этот цирковой номер - в книге рекордов Гиннеса. Китай.
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Если б я был султан...
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Фото рояля внутри
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Симпатично
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Привет, малыш
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Боинг 787 до установки кресел
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Мост Конституции в Венеции
Построен в 2008 г.
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Дождик
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Просто Япония
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Потанцуем?
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Такой симметричный Гонконг
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Замаскировалась
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Вожак
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Кукери — древняя болгарская традиция
Болгары наряжаются в козьи шкуры и маски, чтобы исполнить ритуальные танцы. В танцах они словно перевоплощаются в сверхъестественных существ. Болгары верили, что кукери отгоняют злые силы и приносят новому году благословение.
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Старые друзья
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Родохрозит. Минерал, который также называют "Роза инков"
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Детский сад
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Бонневилль, высохшее солёное озеро, США
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Фейерверк в горах
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Чертёнок
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А это тостер внутри
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Бассейн в отеле
Пхукет, Таиланд
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Девятнадцать
19 кружек в руках официантки, и фото с этим случаем - в книге рекордов Гиннеса
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