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Пенное происшествие в доме

Пенное происшествие в доме

Автор:
18 января 2024 09:26
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Прикол   Юмор   инцидент   монжажная пена   неудача   фейл   
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Мужчина, используя смесь русского и татарского языков, рассказал о произошедшем с ним инциденте с монтажной пеной. Зато будет что вспомнить.

После подобной "пенной вечеринки" еще и не так заговоришь.

Внимание! В видео присутствует ненормативная лексика.

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Метки: Видео   Прикол   Юмор   инцидент   монжажная пена   неудача   фейл   
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4  комментария
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5k
Дмитрий ! 18 минут назад
Очень жаль мужика. Напомнило. Брат его?
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11k
Игорь Полчаса назад
забавный язык, какие то знакомые слова проскакивают :)
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3k
Сергей 40 минут назад
Пока свежая, оттирать нет смысла, надо ждать, пока высохнет.
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МихА 47 минут назад
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