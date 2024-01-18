Пенное происшествие в доме

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Мужчина, используя смесь русского и татарского языков, рассказал о произошедшем с ним инциденте с монтажной пеной. Зато будет что вспомнить.
После подобной "пенной вечеринки" еще и не так заговоришь.
Внимание! В видео присутствует ненормативная лексика.
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