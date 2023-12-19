105 лет назад. Будёновка

В известной советской песне пелось:

С чего начинается Родина?

С окошек, горящих вдали,

Со старой отцовской будёновки,

Что где-то в шкафу мы нашли...



Из форменной одежды РККА будёновку вывели в начале 1940-х годов, так как финская война показала, что этот головной убор для военных действий на Севере недостаточно тёплый, но ещё долго она оставалась непременной принадлежностью детских военных игр и исторических фильмов.