105 лет назад. Будёновка

18 декабря 1918 года постановлением Революционного военного совета Республики был утверждён новый тип зимнего головного убора — суконный шлем, напоминавший по форме старинный русский шлем. В первое время его за это называли в обиходе «богатыркой», потом стали называть «фрунзевкой», и наконец, в народе устойчиво прижилось название «будёновка».
Существует устойчивый миф о том, что якобы будёновка была придумана и изготовлена ещё для старой русской армии, но он не подтверждается абсолютно ничем.
В известной советской песне пелось:
С чего начинается Родина?
С окошек, горящих вдали,
Со старой отцовской будёновки,
Что где-то в шкафу мы нашли...
Из форменной одежды РККА будёновку вывели в начале 1940-х годов, так как финская война показала, что этот головной убор для военных действий на Севере недостаточно тёплый, но ещё долго она оставалась непременной принадлежностью детских военных игр и исторических фильмов.
Источник:
- Добыча льда в Китае
- На Алтае река Чемал разлилась в мороз и затопила участки местных жителей
- С папой веселее и интереснее
- На уральском турнире по боксу 14-летний мальчик дошел до финала и скончался от смертельного удара в печень
- Хит из 80-х
Шутка времен Гражданской войны, восстановленная в 90-е