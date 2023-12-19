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105 лет назад. Будёновка

105 лет назад. Будёновка

Автор:
19 декабря 2023 05:49
Метки: новый тип зимнего головного убора   русский шлем   удёновка   
628
14

18 декабря 1918 года постановлением Революционного военного совета Республики был утверждён новый тип зимнего головного убора — суконный шлем, напоминавший по форме старинный русский шлем. В первое время его за это называли в обиходе «богатыркой», потом стали называть «фрунзевкой», и наконец, в народе устойчиво прижилось название «будёновка».

Существует устойчивый миф о том, что якобы будёновка была придумана и изготовлена ещё для старой русской армии, но он не подтверждается абсолютно ничем.

×
×

В известной советской песне пелось:
С чего начинается Родина?
С окошек, горящих вдали,
Со старой отцовской будёновки,
Что где-то в шкафу мы нашли...


Из форменной одежды РККА будёновку вывели в начале 1940-х годов, так как финская война показала, что этот головной убор для военных действий на Севере недостаточно тёплый, но ещё долго она оставалась непременной принадлежностью детских военных игр и исторических фильмов.


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Метки: новый тип зимнего головного убора   русский шлем   удёновка   
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3  комментария
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10k
Борис Карабанов 2 часа назад
Это было недавно...
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Ивлар 16 минут назад
Фото интересные, а вот про сам головной убор мало написано...
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Ивлар 17 минут назад
Почему у красноармейцев такой головной убор, буденовка? Это, что бы пар выходил, когда их разум возмущенный кипит...
Шутка времен Гражданской войны, восстановленная в 90-е
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