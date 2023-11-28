Чубайс не подойдёт: требования к донору спермы для иркутских лесбиянок удивили соцсети

Паре девушек нетрадиционной сексориентации потребуется как минимум три пробирки с биоматериалом. Они не поскупятся и заплатят дорого за услуги донора, вот только требований к кандидату столько, что найти идеального мужчину будет непросто.
Пара лесбиянок из Иркутска решила обзавестись ребёнком и выкатила список требований к мужчинам, которые хотели бы подзаработать на этом деле. Рыжие и лопоухие не подходят. Кривозубые - тоже. Без гена богатства (что бы это ни значило) - на пушечный выстрел не подходи. Круг сужается.
В соцсетях заметили, что мужчины с "геном богатства" на такое объявление не клюнут. Во-первых, зачем? Во-вторых, на фига? Они достаточно обеспеченны, чтобы не соглашаться на подработки такого рода. Кроме того, продолжаться в паре с лебиянкой захотят далеко не все.
А потом, даже если заключается договор об отказе от алиментов, он может быть оспорен в суде, т.к. юридической силы может не иметь. Единственный способ не платить алименты - это искусственное осеменение спермой анонимного донора. Так что нерыжему с "геном богатства", возможно, придётся отстёгивать алименты на содержание ребёнка, с которым и видеться не дадут.
Есть желающие?
Источник:
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что бы они потом вкладывали в детские головы вот все вот это ?
лесбам и гомодрилам запрет на усыновление и размножение
природа все распределила, идете против природы - пожалуйте в тупик (во всех смыслах)
А на кой так много?