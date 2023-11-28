Чубайс не подойдёт: требования к донору спермы для иркутских лесбиянок удивили соцсети





А потом, даже если заключается договор об отказе от алиментов, он может быть оспорен в суде, т.к. юридической силы может не иметь. Единственный способ не платить алименты - это искусственное осеменение спермой анонимного донора. Так что нерыжему с "геном богатства", возможно, придётся отстёгивать алименты на содержание ребёнка, с которым и видеться не дадут.





Есть желающие?