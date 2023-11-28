FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 7227 постов • 3080 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники
Чубайс не подойдёт: требования к донору спермы для иркутских лесбиянок удивили соцсети

Чубайс не подойдёт: требования к донору спермы для иркутских лесбиянок удивили соцсети

Автор:
28 ноября 2023 12:03
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: беременность   биоматериал   донор спермы   кандидат на роль отца.   объявление   рождение ребёнка   
868
5

Паре девушек нетрадиционной сексориентации потребуется как минимум три пробирки с биоматериалом. Они не поскупятся и заплатят дорого за услуги донора, вот только требований к кандидату столько, что найти идеального мужчину будет непросто.

Пара лесбиянок из Иркутска решила обзавестись ребёнком и выкатила список требований к мужчинам, которые хотели бы подзаработать на этом деле. Рыжие и лопоухие не подходят. Кривозубые - тоже. Без гена богатства (что бы это ни значило) - на пушечный выстрел не подходи. Круг сужается.


×
×


В соцсетях заметили, что мужчины с "геном богатства" на такое объявление не клюнут. Во-первых, зачем? Во-вторых, на фига? Они достаточно обеспеченны, чтобы не соглашаться на подработки такого рода. Кроме того, продолжаться в паре с лебиянкой захотят далеко не все.





А потом, даже если заключается договор об отказе от алиментов, он может быть оспорен в суде, т.к. юридической силы может не иметь. Единственный способ не платить алименты - это искусственное осеменение спермой анонимного донора. Так что нерыжему с "геном богатства", возможно, придётся отстёгивать алименты на содержание ребёнка, с которым и видеться не дадут.


Есть желающие?

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: беременность   биоматериал   донор спермы   кандидат на роль отца.   объявление   рождение ребёнка   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
17k
Сергей Минуту назад
Когда уголовная ответственность за педерастию подобную сделают?Гомосятство всякое вон за границы РФ!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
<<<ОХУДЕВШАЯ>>> 4 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Mutantino 9 минут назад
зачем вообще лесбиянкам размножаться ?
что бы они потом вкладывали в детские головы вот все вот это ?
лесбам и гомодрилам запрет на усыновление и размножение
природа все распределила, идете против природы - пожалуйте в тупик (во всех смыслах)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
..: Атеист :.. 10 минут назад
Вот пусть без донора пробуют раз так верят в свою однополую любовь, отбросы ибо лесби - мусор!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Алексей 20 минут назад
Ага, нужен богатый и симпатичный мужчина. 2ое понятно генетика, а первое с учетом договоров будет документальное подтверждение кто отец. А потом в суд на алименты, и судебной системе будет глубоко насрать на все эти договоры, папа есть - подтверждение есть, плати, как раз до 60ти ребёнка поднимешь, гениально
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Шапкин Полчаса назад
>>потребуется как минимум три пробирки с биоматериалом.
А на кой так много?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
483
no. Шапкин 12 минут назад
одну сломают, другую потеряют.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Schreibikus

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

201694



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Великом Новгороде четвероклассников научили пользоваться пистолетом Макарова
В Великом Новгороде четвероклассников научили пользоваться пистолетом Макарова
Российский экс-судья захотел оспорить условное наказание, но получил реальный срок
Российский экс-судья захотел оспорить условное наказание, но получил реальный срок
Набирающие популярность в сообществах
Якудза. История преступных кланов Японии. Интересные факты
Якудза. История преступных кланов Японии. Интересные факты
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Если бы не спасатели, не факт, что кто-нибудь их заметил
Если бы не спасатели, не факт, что кто-нибудь их заметил
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Здесь недостаточно места

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#интересно#Юмор#авто аварии#забавно#Россия#позитив#удивительно#Автовсячина
#в мире#автомир#люди#аварии#история#факты#драка#СССР#кража#подборка
#машина#животные#Прикол#ДТП#интересное#кино#дети#США#конфликт#Жизнь
Если бы не спасатели, не факт, что кто-нибудь их заметил Если бы не спасатели, не факт, что кто-нибудь их заметил Чиновница из Владимира посоветовала девушкам вместо получения образования рожать Чиновница из Владимира посоветовала девушкам вместо получения образования рожать 25 идей объявить о беременности 25 идей объявить о беременности Женщина родила чужих детей из-за ошибочного ЭКО Женщина родила чужих детей из-за ошибочного ЭКО Самый популярный донор спермы решил осеменить весь мир Самый популярный донор спермы решил осеменить весь мир Финляндия уже 82 года дарит будущим мамам специальную коробку Финляндия уже 82 года дарит будущим мамам специальную коробку

На что жалуетесь?

Вернуться