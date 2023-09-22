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Минпромторг проверит, почему российский чип в отечественном мониторе можно заменить проволокой

Минпромторг проверит, почему российский чип в отечественном мониторе можно заменить проволокой

Автор:
22 сентября 2023 18:16
Метки: LightCom   М.Горшенин   отечественный чип   
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Российский блогер Максим Горшенин (ник – imaxairu) обнаружил в мониторе V-Max ПЦВТ.852859.300 российской компании LightCom отечественный чип, который ни за что не отвечает. Блогер считает, что чип был использован «для вида», чтобы Минпромторг мог внести монитор в реестр российской продукции. На фоне этих заявлений Минпромторг начал проверку заключения о степени локализации данной модели монитора.

Ранее блогер заявил и продемонстрировал это на практике, что даже если выпаять с платы заявленный как основной микроконтроллер российский чип зеленоградской компании «Миландр» и соединить нужные контакты питания проволокой, монитор продолжит работать как ни в чём не бывало. Всё дело в том, что основным компонентом монитора является микросхема тайваньского происхождения RTD2525AR от Realtek, скрытая от посторонних глаз под радиатором. Горшенин, в прошлом сотрудник МЦСТ (разработчик процессоров «Эльбрус»), опубликовал на YouTube ролик, в котором разобрал упомянутый монитор, внесённый в реестр отечественной электроники 22 марта 2023 года, и имеющий 140 баллов локализации. Это высокий показатель, а присутствие монитора в реестре открывает LightCom доступ к госзаказам.


Теперь же пресс-служба Минпромторга объявила, что ведомство начало проверку заключения Торгово-промышленной палаты, которое было выдано монитору V-Max ПЦВТ.852859.300 на основании достаточной степени локализации. До этого на основе заключения ТПП ведомство внесло монитор в единый реестр российской радиоэлектронной продукции. В пресс-службе отметили, что монитор был бы внесён в реестр «даже без применения отечественного контроллера», поскольку он набрал 140 баллов, из которых лишь 30 были начислены за контроллер. Напомним, для включения в реестр необходимо набрать 65 баллов. «Благодарим Максима Горшенина за активную позицию и готовность сообщать о подобных сомнительных фактах», — отметили в Минпромторге.


Любопытно, что в упомянутом видео Максим Горшенин подчеркнул, что LightCom не нарушила российское законодательство по части импортозамещения и госзакупок, поскольку в текущей редакции оно предполагает, что для попадания в реестр Минпромторга тому или иному устройству достаточно иметь в своём составе российские процессоры и контроллеры, а не использовать их в работе.

 

В ООО «Лайтком», которое является юрлицом LightCom, заявили, что показанная в ролике блогера информация не соответствует действительности. «Информация от блогера не соответствует действительности и расценивается нами, как акция чёрного пиара. Вместе с тем, для попадания в реестр Минпромторга российская интегральная схема в мониторе не нужна. Кроме того, количество баллов за локализацию производства (при преодолении порога в 65 баллов в текущем году и 90 — с 1 января 2024 года) не дают никаких преференций в госзакупках для этого вида продукции», — сказано в заявлении ООО «Лайтком».

 

Представители «Миландр» также заявили, что опубликованные блогером данные не соответствуют действительности. «Если хотите можете приехать к нам в Зеленоград. Выберите любой монитор на складе "Лайткома". И попробуйте повторить фокус блогера», — добавил представитель «Миландр».

 

Максим Горшенин также прокомментировал ответ разработчиков: «Что мешало с самого начала им меня пригласить к себе, а только после ролика таким заниматься? В видео я звонил в "Лайтком" минимум три раза (это есть в ролике) и один раз в "Миландр", который точно связывался с ними по поводу меня. Плюс я им отправлял письмо до звонков, в видео так же есть скрин письма». Блогер добавил, что прав он или нет, должны устанавливать компетентные органы.

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Метки: LightCom   М.Горшенин   отечественный чип   
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9  комментариев
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6k
Трям 2 часа назад
Посмотрел даташиты на RTD2525 и к1986ве92qi... че за .хуйню несет этот хайпожёр? Как можно сравнивать арм процессор и контроллер лвдс? Йобом поехал?
Если он выпаял проц, значит там он нахер не нужен, т.к. это МОНИТОР, а не ТЕЛЕВИЗОР!
Возможно эта плата используется и в качестве телека, но вот в таком как раз телек и перестанет работать, а монитор останется.
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548
Андрей Понамарев 8 минут назад
Посмотрел цены - на хер такой отечественный монитор за 52-49 тыс ? Аналогичные от asus, aser и т.д. вдвое а то и втрое дешевле.
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17k
Алексей 23 минуты назад
Ссылка www.youtube.com
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17k
Shtoppi Час назад
<<...а присутствие монитора в реестре открывает LightCom доступ к госзаказам.>>
-----------
не нае_ешь - не проживешь, в смысле не заработаешь на домик в элитном поселке. вот так наши умельцы и бизнеснюки, наверное, не одно свое хитросделанное детище втюхали через многомилионные госзаказы, а об этом так никто еще и не догадался.
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3k
poбт 2 часа назад
что удивляет

макс уже несколько лет рассказывает про импортозамещение, ездит по выставкам и предприятиям о которых никто даже и не слышал, к слову на выставке микроэлектроники он был единственным!!! журналистом\блогером, рассказывает про эльбрусы, байкалы и прочие авроры - и на*х*уй это никому не нужно и не интересно

просмотров меньше чем подписчиков
стоило только за*ху*есосить один монитор и понеслась по интернетам....
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91k
Херанука Паибалу 2 часа назад
у нас в Краснодарском крае уже второй день сильно глючит МТС
просто сплошная "ошибка связи" уже второй день....
у ночи - вроде выпрямляется траффик...
ох, неспроста это, неспроста....
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