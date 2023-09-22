Минпромторг проверит, почему российский чип в отечественном мониторе можно заменить проволокой

Любопытно, что в упомянутом видео Максим Горшенин подчеркнул, что LightCom не нарушила российское законодательство по части импортозамещения и госзакупок, поскольку в текущей редакции оно предполагает, что для попадания в реестр Минпромторга тому или иному устройству достаточно иметь в своём составе российские процессоры и контроллеры, а не использовать их в работе.

В ООО «Лайтком», которое является юрлицом LightCom, заявили, что показанная в ролике блогера информация не соответствует действительности. «Информация от блогера не соответствует действительности и расценивается нами, как акция чёрного пиара. Вместе с тем, для попадания в реестр Минпромторга российская интегральная схема в мониторе не нужна. Кроме того, количество баллов за локализацию производства (при преодолении порога в 65 баллов в текущем году и 90 — с 1 января 2024 года) не дают никаких преференций в госзакупках для этого вида продукции», — сказано в заявлении ООО «Лайтком».

Представители «Миландр» также заявили, что опубликованные блогером данные не соответствуют действительности. «Если хотите можете приехать к нам в Зеленоград. Выберите любой монитор на складе "Лайткома". И попробуйте повторить фокус блогера», — добавил представитель «Миландр».

Максим Горшенин также прокомментировал ответ разработчиков: «Что мешало с самого начала им меня пригласить к себе, а только после ролика таким заниматься? В видео я звонил в "Лайтком" минимум три раза (это есть в ролике) и один раз в "Миландр", который точно связывался с ними по поводу меня. Плюс я им отправлял письмо до звонков, в видео так же есть скрин письма». Блогер добавил, что прав он или нет, должны устанавливать компетентные органы.