Рабочий взорвал американские чарты

Песня настолько получила отклик в сердцах как американцев, так и остальных людей, что за месяц набрала более 60 миллионов просмотров. А 26 августа заняла 1 строчку хит-парада Billboard Hot 100.

Даже если не знаешь английского языка, всё равно через музыку и голос чувствуется вся боль и горечь простого американского труженика.

Для тех, кто языка не знает, наши соотечественники сделали несколько переводов.

Oliver Anthony - Rich Men North Of Richmond

(Богачи к северу от Ричмонда*)

Я продавал свою душу, работая дни напролет

Работал внеурочно, за жалкие гроши

Чтобы я мог сидеть здесь и тратить свою жизнь впустую

А потом идти домой и тонуть в своих проблемах.

Чертовски жаль, до чего докатился этот мир

Для таких, как я. И таких, как ты.

Я хотел бы проснуться и стряхнуть этот сон.

Но увы, это — правда. Для тех, кто живет в новом мире со старой душой.

Эти богачи к северу от Ричмонда... Боже,

Они мечтают о полном контроле.

Они хотят знать, о чем ты думаешь, что делаешь.

Они думают, мы не понимаем. Но мы понимаем.

Потому что твой заработок — не хрень, но они без конца дерут с него налоги.

Эти богачи к северу от Ричмонда.

Всем политикам стоит вспомнить о шахтерах,

А не только о малолетках на каком-нибудь острове.

Боже, у нас люди живут на улицах, им нечего есть.

А они платят пособия по ожирению.

Боже, если твой рост 160 см и весишь 136 кг,

Можешь не платить налоги за свои пакеты со жратвой.

Молодые парни уходят под землю.

Потому что эта чертова страна может только гнобить их.

Боже, как жаль, до чего докатился этот мир

Для таких, как я. И таких, как ты.

Я хотел бы проснуться, чтоб стряхнуть этот сон

Но увы, это правда. Для тех, кто живет в новом мире со старой душой.

Эти богачи к северу от Ричмонда... Боже,

Они мечтают о полном контроле

Они хотят знать, о чем ты думаешь, что делаешь.

Они думают, мы не понимаем. Но мы понимаем.

Потому что твой заработок — не хрень, но они без конца дерут с него налоги.

Эти богачи к северу от Ричмонда.

Я продавал свою душу, работая дни напролет

Работал внеурочно, за жалкие гроши.

Перевод взят с https://translatq.com/ Конечно, он не очень точный (и буду рад. если свои версии напишете в комментариях), но в целом, дух песни передаёт.

А вам понравилась песня?