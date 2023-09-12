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Рабочий взорвал американские чарты

Рабочий взорвал американские чарты

Автор:
12 сентября 2023 20:57
Сообщество : Жизнь в США
Метки: #OliverAntony   #музыка   социальный протест   
816
1

За месяц песня американского рабочего набрала более 60 миллионов просмотров на Youtube

Оливер Энтони (Christopher Anthony Lunsford) - американский кантри-фолк автор-исполнитель. Бывший рабочий, музыку начал писать в 2021 году как хобби, чтобы отвлечься от тяжелой работы.

7 августа на платформе Youtube он выложил песню Rich Men North of Richmond (богачи к северу от Ричмонда). Если посмотреть на карту, то в том направлении можно найти Вашингтон.

Песня настолько получила отклик в сердцах как американцев, так и остальных людей, что за месяц набрала более 60 миллионов просмотров. А 26 августа заняла 1 строчку хит-парада Billboard Hot 100.

Даже если не знаешь английского языка, всё равно через музыку и голос чувствуется вся боль и горечь простого американского труженика.

Для тех, кто языка не знает, наши соотечественники сделали несколько переводов.


Oliver Anthony - Rich Men North Of Richmond

(Богачи к северу от Ричмонда*)

Я продавал свою душу, работая дни напролет
Работал внеурочно, за жалкие гроши
Чтобы я мог сидеть здесь и тратить свою жизнь впустую
А потом идти домой и тонуть в своих проблемах.

Чертовски жаль, до чего докатился этот мир
Для таких, как я. И таких, как ты.
Я хотел бы проснуться и стряхнуть этот сон.
Но увы, это — правда. Для тех, кто живет в новом мире со старой душой.
Эти богачи к северу от Ричмонда... Боже,
Они мечтают о полном контроле.
Они хотят знать, о чем ты думаешь, что делаешь.
Они думают, мы не понимаем. Но мы понимаем.
Потому что твой заработок — не хрень, но они без конца дерут с него налоги. 
Эти богачи к северу от Ричмонда.

Всем политикам стоит вспомнить о шахтерах,
А не только о малолетках на каком-нибудь острове.
Боже, у нас люди живут на улицах, им нечего есть.
А они платят пособия по ожирению.

Боже, если твой рост 160 см и весишь 136 кг,
Можешь не платить налоги за свои пакеты со жратвой.
Молодые парни уходят под землю.
Потому что эта чертова страна может только гнобить их.

Боже, как жаль, до чего докатился этот мир
Для таких, как я. И таких, как ты.
Я хотел бы проснуться, чтоб стряхнуть этот сон
Но увы, это правда. Для тех, кто живет в новом мире со старой душой.
Эти богачи к северу от Ричмонда... Боже,
Они мечтают о полном контроле
Они хотят знать, о чем ты думаешь, что делаешь.
Они думают, мы не понимаем. Но мы понимаем.
Потому что твой заработок — не хрень, но они без конца дерут с него налоги. 
Эти богачи к северу от Ричмонда.

Я продавал свою душу, работая дни напролет
Работал внеурочно, за жалкие гроши.


Перевод взят с https://translatq.com/ Конечно, он не очень точный (и буду рад. если свои версии напишете в комментариях), но в целом, дух песни передаёт.


А вам понравилась песня?


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Метки: #OliverAntony   #музыка   социальный протест   
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18  комментариев
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14k
GROMOZEKA 2 часа назад
“Rich politician, looking out for money”

Теорема везде одна.
Хорошо парень поёт.
И слова понятные
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34k
Korolev Полчаса назад
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6k
мемфрид 46 минут назад
А он хорош
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62k
doker 54 минуты назад
Нужно раньше было думать. Лет 40-50 назад.
Теперь глобализация наемного труда "сводит на нет" даже американские профсоюзы, которые, худо-бедно, ещё работают.
А предложение было...
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66k
Варакин Алексей Час назад
Путинская пропаганда!
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11k
Владимир Час назад
Сейчас станет звездой телешоу, и всяких там праздников как хедлайнер. И станет тем же "Богачем к северу от Ричмонда".
Но песня клевая, голос пронизывает.
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71
Анатолий 2 часа назад
Мощно! Молодец.
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11k
kaboza 2 часа назад
ну в России таких песен про похожие проблемы есть и не мало, все равно в каком стиле...везде одна и та же хрень...
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