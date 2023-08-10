FISHKINET
Замуровали, демоны! Топ фильмов о людях в замкнутом пространстве Замуровали, демоны! Топ фильмов о людях в замкнутом пространстве Что женщин возбуждает в мужчинах: откровения представительниц слабого пола Что женщин возбуждает в мужчинах: откровения представительниц... 20 любопытных фактов обо всем на свете 20 любопытных фактов обо всем на свете Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 10 августа Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 10 августа Скрины из соцсетей&nbsp; Скрины из соцсетей  Балерины веселятся за кулисами Балерины веселятся за кулисами Больной кот пришёл на порог семьи, надеясь, что ему помогут Больной кот пришёл на порог семьи, надеясь, что ему помогут Дайвер нашёл на дне Тихого океана тикающие часы Rolex Дайвер нашёл на дне Тихого океана тикающие часы Rolex В зоопарке в Санкт-Петербурге родился очаровательный детёныш манулов В зоопарке в Санкт-Петербурге родился очаровательный детёныш манулов Архивные кадры отечественных звёзд в 90-е и 2000-е Архивные кадры отечественных звёзд в 90-е и 2000-е Озорной львёнок напугал маму Озорной львёнок напугал маму Кошачья прогулка от первого лица Кошачья прогулка от первого лица "Пионеры юные, головы чугунные, сами оловянные, черти окаянные!". Втроём на одном самокате "Пионеры юные, головы чугунные, сами оловянные, черти окаянные!".... Мать отказалась травить вшей на голове дочери, потому что она веган и против убийства Мать отказалась травить вшей на голове дочери, потому что она... Двойное сальто вперёд и поездка в больницу Двойное сальто вперёд и поездка в больницу 17 постеров советских фильмов, которые были сделаны для западных зрителей 17 постеров советских фильмов, которые были сделаны для западных... Умнее ли вы шестиклассника? Тест по нашей планете Умнее ли вы шестиклассника? Тест по нашей планете Их борьба: звезду "Универа" Гогунского не пустили в Грузию и отправили обратным рейсом в РФ Их борьба: звезду "Универа" Гогунского не пустили в Грузию и... Семья из Череповца накопила 166 кг монет и принесла их в банк Семья из Череповца накопила 166 кг монет и принесла их в банк
Фотопрогулка по&nbsp;городам СССР

Фотопрогулка по городам СССР

Автор:
10 августа 2023 21:43
Метки: СССР   история   фото   
172
25

Просто фотографии советских городов.

Увы, даты есть не на всех снимках...

Интересного вам просмотра!

×
×

Источник:

Еще крутые истории!
Метки: СССР   история   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Илья Час назад
На фото Риги вывеска с названием "Ювелирные изделия", а рядом на латышском... Вывески на русском абсолютно логичны и уместны, поскольку что тогда, что сейчас большинство населения города составляют русскоязычные. Но с приходом к власти (в 1991 году) нацистов - все русские вывески были уничтожены.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
20k
Анатолий Соколов 10 минут назад
Комментарий к фото
это фото из России 90-х - "плавающий" фонтан если правильно помню ставили к 700-летию города ... и спутниковые тарелки на крыше ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
Ваня 47 минут назад
чистые и светлые времена, не засрано рекламой...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Юганск

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

997566



Другие посты автора
Годы свадьбе не помеха: трогательная история любви двух пенсионеров
Годы свадьбе не помеха: трогательная история любви двух пенсионеров
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
В детстве и сейчас

Популярные теги
#фото#машина#животные#забавно#ДТП#авто аварии#факты#знаменитости#подборка#природа
#Прикол#автомобили#США#позитив#интересно#Автовсячина#история#интересное#отношения#актеры
#Юмор#автомир#люди#аварии#кино#в мире#фильм#улыбнуло#сарказм#новости
Замуровали, демоны! Топ фильмов о людях в замкнутом пространстве Замуровали, демоны! Топ фильмов о людях в замкнутом пространстве "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша Девушка пытается открыть бутылку штопором Девушка пытается открыть бутылку штопором В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста

На что жалуетесь?

Вернуться