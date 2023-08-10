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Просто фотографии советских городов.
Увы, даты есть не на всех снимках...
Интересного вам просмотра!
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7.
Ревда Свердловской области. Первомайская демонстрация 1980 года. По площади Победы праздничная колонна работников строительного управления № 5
22.
Краснодар, угол улиц Красной и Ворошилова ( ныне Гимназической), конец 70-х - начало 80-х годов.
24.
Мурманск, площадь Пять углов, справа видна стройплощадка гостиницы "Арктика", начало 70-х годов.
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