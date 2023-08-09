Тест с лёгким ароматом этилового спирта

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Если вы перепробовали почти все виды алкоголя, то с лёгкостью пройдёте сей тест. Помните, что алкоголизм — это плохо и он вредит вашему здоровью. Я не мог не написать этого.
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Употребляю, давно и с удвольствием.
Не тянет.
Может цистерна спирта, отпущенная на жизнь, закончилась?
Самогон - вот наш древний благородный напиток.
Другое дело, стопка ледяной водки с солёным рыжиком!
Ούζο - вот нормальная анисовая водка.