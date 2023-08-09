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Тест с лёгким ароматом этилового спирта

Тест с лёгким ароматом этилового спирта

Автор:
09 августа 2023 16:20
Сообщество : Что? Где? Когда?
Метки: Тесты   алкоголь   алкогольные напитки   крепкие алкогольные напитки   слабоалкогольные напитки   тест   
909
1
Если вы перепробовали почти все виды алкоголя, то с лёгкостью пройдёте сей тест. Помните, что алкоголизм — это плохо и он вредит вашему здоровью. Я не мог не написать этого.

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Метки: Тесты   алкоголь   алкогольные напитки   крепкие алкогольные напитки   слабоалкогольные напитки   тест   
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8  комментариев
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28k
Lehoia 43 минуты назад
"Из 10 вопросов ответили верно на 10. Не удивлюсь, если вы вообще не употребляете алкогольные напитки. Так ли это?"

Употребляю, давно и с удвольствием.
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33k
Fat Lynx 3 минуты назад
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1k
naf-naf 3 минуты назад
Ну наконец то тест для меня!!!!!, Я его еще не проходил, но буду смаковать как отличным самогоном!))))
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16k
Дядюшка Ау 19 минут назад
9. Пробовал из них 7.
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16k
Элитный тигр 24 минуты назад
Да я тут больше половины названий первый раз услышал - алкопоп, тонгба, соджу...
Самогон - вот наш древний благородный напиток.
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10k
Борис Карабанов Полчаса назад
Конечно, напьются своих пастисов, а потом....
Другое дело, стопка ледяной водки с солёным рыжиком!
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61k
doker 37 минут назад
Эту анисовую настойку... ключница делала!
Ούζο - вот нормальная анисовая водка.
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