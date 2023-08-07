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Появились видео с допросов типов, которые издевались над девушкой из-за цвета волос

Появились видео с допросов типов, которые издевались над девушкой из-за цвета волос

Автор:
07 августа 2023 21:24
Метки: Алкашня   допрос   неадекваты   
775
2
2

Неадекватами оказались двое местных жителей, которые были ранее судимы за имущественные преступления, истязание и незаконный оборот наркотиков.

Может пора "лечить" пьяных мразей.

Источник:

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Метки: Алкашня   допрос   неадекваты   
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14  комментариев
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504
Андрей Понамарев 2 часа назад
Была ещё инфа, что кто то из них орал, что он участник СВО, за дескредитацию пусть лет 15 впаяют.
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29k
Aqueronte 4 минуты назад
Недоразумение это не то что случилось а те кто сейчас герои этого поста, вот они реально два недоразумения.
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986
Пчёлкин 24 минуты назад
Биомусор, уже не переделаешь, только на переработку.
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8k
Дмитрий 57 минут назад
Б....ь. Уже с неделю как всё это было.
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16k
Shtoppi Час назад
все как всегда - рожи не обезображенные интеллектом от слова "совсем", которые что-то там лепечут на камеру. ничтожества обыкновенные.
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61k
doker 2 часа назад
Проблема в том, что ЛГБТ в России запретили, а пи***сов поощряют. Даже должности дают.
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11k
ScorpionDS 2 часа назад
Первый похож на Коляна из сериала "Реальные пацаны", видимо по мотивам серила воспитывались ...
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294
vi4 ScorpionDS Час назад
он похож на бари алибасова, может сынок внебрачный нашёлся )))
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11k
Владимир 2 часа назад
[мат], обожрутся нахер и смелые, девушку обидели. Че в голове то? Я хз, даже если переберу то не лезу к людям, а уж тем более не учу жизни. Я понимаю когда я пьяный. И лучше промолчать иной раз.
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4k
iovan2011 2 часа назад
А для чего этот глупый вопрос, что бы вы хотели сказать девушке? Это что показуха какая-то? У нас есть уголовный кодекс, покажите решение суда, и воспитательный процесс будет гораздо показательнее, чем эти нелепые извинения.
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9
Александр 2 часа назад
Раньше бы менты их [мат] для начала а сейчас " сто ви могли би сказять этой девушке" б...ядь
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