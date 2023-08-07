Появились видео с допросов типов, которые издевались над девушкой из-за цвета волос

775
2
2
Неадекватами оказались двое местных жителей, которые были ранее судимы за имущественные преступления, истязание и незаконный оборот наркотиков.
По словам «мужчин», они были пьяны и им не понравился внешний вид девушки.
Может пора "лечить" пьяных мразей.
Источник:
Ссылки по теме:
- Девушка пытается открыть бутылку штопором
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
Метки: Алкашня допрос неадекваты
Новости партнёров
реклама