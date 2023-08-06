13 снимков, которые доказывают, что о человеке можно узнать очень многое, просто взглянув на его ладони

Фотограф из Саудовской Аравии Омар Реда решил подойти к портретной съёмке крайне нестандартно.
В рамках своего фотопроекта «Hands: The Story of Life» (Руки: История жизни) он запечатлел руки людей разных профессий, ремёсел и занятий. В основном Омар Реда посещал небольшие города, деревни и племена, поэтому его проект совершенно лишён глянцевого лоска и гламура. Только скромная реальность через руки честных тружеников.
Механик
Руки, которые, после стольких лет тяжёлой работы, уже будет сложно полностью отмыть от смазки и масла.
Кузнец
Пекарь
Священник
Омар Реда фотографировал в том числе и людей из племён, где сохранились свои вероисповедания и свои священнослужители.
Парикмахер
Ладонь парикмахера легко узнать по налипшим на неё мелким волоскам.
Фермерша
Рука женщины, которая своим трудом накормила огромное количество людей.
Солдат
Гончар
Водитель
Садовник
Плотник
Если присмотреться, можно заметить частички древесной пыли на ладони.
Портной
Пожилая женщина из племени
Рука, которая делала очень многое за свою длинную жизнь.
Источник:
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1 руки сперва МОЮТ!!!
для дебилов!!!
2. по профессии могут служить мозольные подушечки, но никак не рисунок ладони
Ликёр пахнет тайных фантазий свободой.
Шампанское пахнет кокетством и флиртом.
Разбитая морда разбавленным спиртом.
Развратом и страстностью пахнет коньяк.
Взрывным позитивом абсент натощак.
Вино отдаёт дорогим рестораном.
От вермута пахнет хихиканьем пьяным.
Коктейлями пахнут дебош и кураж.
Закваской хмельною воняет алкаш.
Утратой способности двигаться водка.
Стремленьем по бабам пройтись виски стопка.
Джин пахнет желаньем нажраться красиво.
Желаньем отлить отличается пиво.
Похмельем тяжёлым с утра арманьяк…
И только лишь трезвость не пахнет никак!
Лишь программисты не пахнут никак...
(список можно продолжить)
-открою секрет - руки надо мыть почаще и них"я не отличишь руки портного и механика.