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13 снимков, которые доказывают, что о человеке можно узнать очень многое, просто взглянув на его ладони

13 снимков, которые доказывают, что о человеке можно узнать очень многое, просто взглянув на его ладони

Автор:
06 августа 2023 12:20
Сообщество : ФотоМир
Метки: ладонь   люди   общество   профессия   работа   рука   фото   
1848
14

Фотограф из Саудовской Аравии Омар Реда решил подойти к портретной съёмке крайне нестандартно.

В рамках своего фотопроекта «Hands: The Story of Life» (Руки: История жизни) он запечатлел руки людей разных профессий, ремёсел и занятий. В основном Омар Реда посещал небольшие города, деревни и племена, поэтому его проект совершенно лишён глянцевого лоска и гламура. Только скромная реальность через руки честных тружеников.


Механик

×
×

Руки, которые, после стольких лет тяжёлой работы, уже будет сложно полностью отмыть от смазки и масла.


Кузнец

Пекарь

Священник

Омар Реда фотографировал в том числе и людей из племён, где сохранились свои вероисповедания и свои священнослужители.


Парикмахер

Ладонь парикмахера легко узнать по налипшим на неё мелким волоскам.


Фермерша

Рука женщины, которая своим трудом накормила огромное количество людей.


Солдат


Гончар


Водитель


Садовник


Плотник

Если присмотреться, можно заметить частички древесной пыли на ладони.


Портной


Пожилая женщина из племени

Рука, которая делала очень многое за свою длинную жизнь.

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Метки: ладонь   люди   общество   профессия   работа   рука   фото   
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19  комментариев
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15k
banzai7 2 часа назад
У нас руки, обычно, моют.
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405
maikl 4 минуты назад
говно. полное говно!!!
1 руки сперва МОЮТ!!!
для дебилов!!!
2. по профессии могут служить мозольные подушечки, но никак не рисунок ладони
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81k
Весёлый Пессимист 4 минуты назад
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88
Кристофер Роббин Полчаса назад
Любой труд почетен...
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4k
TOROID 45 минут назад
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8k
sedoisever Час назад
По такой аналогии руки асенизатора можно не глядя по запаху отличить? Нет такой грязи, которую нельзя отмыть.
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5k
MPEG-8 Час назад
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57k
Опиум для народа Час назад
-"Руки, которые, после стольких лет тяжёлой работы, уже будет сложно полностью отмыть от смазки и масла."-
-открою секрет - руки надо мыть почаще и них"я не отличишь руки портного и механика.
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128k
Игорь Час назад
Не хватает пухлой, мягкой, ухоженной ручки буржуя.
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146
iskra Час назад
Только я вспомнил священника из фильма "укрощение строптивого"?
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37k
Александр 2 часа назад
а где руки блогера?
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14k
GROMOZEKA 2 часа назад
Мне они доказывают, что автор не разбирается в том, о чем пишет
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5k
Александр 2 часа назад
Ну и в чём непосредственно отличия-то? Если не брать за основу руки гончара (он что, всю жизнь с глиняными руками ходит?), то особых различий я не отметил...
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