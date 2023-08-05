Прогулка по Москве 1976 года

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Сегодня мы перенесёмся в 1976 год: вся страна в первый раз смотрит "Иронию Судьбы", а в Набережных Челнах открывается новейший завод КамАЗ.
Давайте вместе посмотрим, какой в тот год была Москва!
Интересного вам просмотра!
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10.
Начало застройки района Орехово-Борисово. Слева на фото - дом по адресу улица Мусы Джалиля 36 корпус 1.
11.
Строительство тоннеля в сторону станции метро "Бабушкинская". На заднем фоне - дома на Енисейской улице.
13.
Старые деревянные дома в Тропарёво рядом с Рузской улицей. Сейчас на их месте находится Тропарёвский сквер.
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