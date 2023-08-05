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Прогулка по Москве 1976 года

Прогулка по Москве 1976 года

Автор:
05 августа 2023 22:10
Метки: СССР   история   фото   
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Сегодня мы перенесёмся в 1976 год: вся страна в первый раз смотрит "Иронию Судьбы", а в Набережных Челнах открывается новейший завод КамАЗ.

Давайте вместе посмотрим, какой в тот год была Москва!

Интересного вам просмотра!

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Источник:

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Метки: СССР   история   фото   
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