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Подборка фотографий актеров, актрис и всем известных людей!
Интересного вам просмотра!
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4.
Михаил Пуговкин в роли бравого солдата Швейка на репетиции новогоднего «Голубого огонька», 1976 год
7.
Елена Сафонова раздаёт автографы жителям Тбилиси во время работы XX Всесоюзного кинофестиваля, 1987 год
14.
Татьяна Доронина и драматург Эдвард Радзинский во время проведения VI Московского международного кинофестиваля, 1969 год
22.
Олег Янковский, Эльдар Рязанов и Никита Михалков во время проведения XIII Московского международного кинофестиваля, 1983 год
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