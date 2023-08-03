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Кавер из параллельной вселенной: Виктор Цой и Егор Летов поют песню «18 мне уже»

Кавер из параллельной вселенной: Виктор Цой и Егор Летов поют песню «18 мне уже»

Автор:
03 августа 2023 08:36
Сообщество : Нейротворчество
Метки: Егор Летов   Музыка   Нейросеть   Прикол   виктор цой   необычно   подборка   
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Пользователь сети сделал так, чтобы рок-музыканты в лице Виктора Цоя и Егора Летов спели российские поп-хиты (и не только). В этом ему помогла нейросеть.

Ютубер с ником EndlesSsmash постит каверы на известные песни, сгенерированные нейросетью. Большое внимание интернет-пользователей привлекли видео, в которых нейроверсии Виктора Цоя и Егора Летова исполняют поп-хиты. Например, трек «18 мне уже» группы «Руки Вверх» рок-легенды спели дуэтом.

Ещё одним хитом в соцсетях стал нейрокавер на песню «Мой мармеладный» Кати Лель. Вместо привычного женского вокала зазвучали мужские голоса с хрипотцой, что вкупе с текстом трека производит комический эффект.

Сольно нейросетевой Егор Летов исполнил песню «Знаешь ли ты» певицы МакSим. Кажется, в исполнении солиста «Гражданской обороны» трек о несчастной любви зазвучал даже с большим надрывом.

Также на канале есть каверы на песни других исполнителей. Вот лишь некоторые из них.

Источник:

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Метки: Егор Летов   Музыка   Нейросеть   Прикол   виктор цой   необычно   подборка   
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5  комментариев
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33k
Snork Snorkoff 51 минуту назад
Надеюсь ктонть сделает дипфейк с гейским видео и этим пользователем в главной роли, думаю ему понравится.
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1k
tvcshnik 10 минут назад
Хрень!
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17k
Поручик 19 минут назад
Школьтьё со смартфонами в лапках резвится в интернетах?

Тут недавно пост был про ограничение китайцами доступа всяких малолетних дебилов к в интернету. В Китае-то смогут. А у нас - вряд ли
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258
Добрый Самаритянин 19 минут назад
Если скрестить ежа и змею, то получится колючая проволока...
...которой необходимо связать руки и зафиксировать у позорного столба данного пользователя, чтобы показывать детям, как делать нельзя.
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14k
Antique computer Час назад
Совсем непохоже.
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