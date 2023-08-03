Кавер из параллельной вселенной: Виктор Цой и Егор Летов поют песню «18 мне уже»

Пользователь сети сделал так, чтобы рок-музыканты в лице Виктора Цоя и Егора Летов спели российские поп-хиты (и не только). В этом ему помогла нейросеть.
Ютубер с ником EndlesSsmash постит каверы на известные песни, сгенерированные нейросетью. Большое внимание интернет-пользователей привлекли видео, в которых нейроверсии Виктора Цоя и Егора Летова исполняют поп-хиты. Например, трек «18 мне уже» группы «Руки Вверх» рок-легенды спели дуэтом.
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Ещё одним хитом в соцсетях стал нейрокавер на песню «Мой мармеладный» Кати Лель. Вместо привычного женского вокала зазвучали мужские голоса с хрипотцой, что вкупе с текстом трека производит комический эффект.
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Сольно нейросетевой Егор Летов исполнил песню «Знаешь ли ты» певицы МакSим. Кажется, в исполнении солиста «Гражданской обороны» трек о несчастной любви зазвучал даже с большим надрывом.
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Также на канале есть каверы на песни других исполнителей. Вот лишь некоторые из них.
Егор Летов - Орбит без сахара (Сплин AI Cover)
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Егор Летов - Искала (Земфира AI deepfake cover)
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Виктор Цой - Городок (Анжелика Варум AI Cover)
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Тут недавно пост был про ограничение китайцами доступа всяких малолетних дебилов к в интернету. В Китае-то смогут. А у нас - вряд ли
...которой необходимо связать руки и зафиксировать у позорного столба данного пользователя, чтобы показывать детям, как делать нельзя.