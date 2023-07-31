«20 крутых колец, на которые хочется смотреть бесконечно»

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Увидев эти прекрасные и креативные кольца, вы поразитесь мастерству и фантазии авторов. И наверняка захотите приобрести что-нибудь подобное. Взгляните!
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Пффффф, скажете тоже. Вот кольцо, на которое хочется…….. МОЯ ПРЕЛЕСТЬ!
сколько и чего надо употребить, чтобы ходить с такой шизофренией на пальцах?