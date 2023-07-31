Морской географический тест

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В данном тесте особое внимание будет уделено морям, хотя часть вопросов касается озёр, рек и даже несуществующих объектов. Географы оценят сей тест. Погнали?!
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Вовочка, кто живет в Нидерландах?
Гномы.
Почему гномы?
А я спрашивал у мамы, "кто живет в Нидерландах? ", а она "А мне до пи*ды, кто там живет! ". Ну, я прикинул, как раз гномы!
Австралия, Тиморское море, озеро в Западном полушарии даже не знал. Слишком узкие вопросы