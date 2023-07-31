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Морской географический тест

Морской географический тест

Автор:
31 июля 2023 16:27
Сообщество : Что? Где? Когда?
Метки: Тесты   географические тесты   география   моря   океаны   тест   
1938
1
В данном тесте особое внимание будет уделено морям, хотя часть вопросов касается озёр, рек и даже несуществующих объектов. Географы оценят сей тест. Погнали?!

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Метки: Тесты   географические тесты   география   моря   океаны   тест   
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10  комментариев
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34k
Андрей Иванов 49 минут назад
Не хватает вопроса про шестой левый приток Миссисипи
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29k
Aqueronte 2 минуты назад
Тухло как-то, скучно. Вопросы школьные, чисто на общие знания, подумать ненад чем
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5k
Котэ 14 минут назад
озеро в западном полушарии... а так то не сложно
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3k
· · 20 минут назад
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92k
sapér Vodička 36 минут назад
На уроке географии.
Вовочка, кто живет в Нидерландах?
Гномы.
Почему гномы?
А я спрашивал у мамы, "кто живет в Нидерландах? ", а она "А мне до пи*ды, кто там живет! ". Ну, я прикинул, как раз гномы!
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620
Легендарный В-ий 37 минут назад
12. интилект ни прапьешь!
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34k
АнтонПолднев Час назад
10/12. Думал вообще не отвечу ни на один, ибо с последнего урока географии прошло почти 35 лет. Да и рьяным фанатом я никогда не был. Что-то на логике, один вообще тыком, ну что-то и помню конечно.
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15k
Majul Час назад
Из 12 вопросов ответили верно на 8. Вы знаете основы морской географии, знаете основные объекты, но есть существенные пробелы.

Австралия, Тиморское море, озеро в Западном полушарии даже не знал. Слишком узкие вопросы
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7k
Горец Ю Час назад
Хорошо, даже очень.
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