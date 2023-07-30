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Интересные фотографии времен СССР

Интересные фотографии времен СССР

Автор:
30 июля 2023 21:41
Метки: СССР   история   фото   
486
25

Подборка душевных фотографий разных годов, где не нужны пояснения.

Интересного вам просмотра!

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Источник:

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Метки: СССР   история   фото   
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2  комментария
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10k
au3 49 минут назад
Давайте подрочим
На радио деревянное
поскольку жизнь совковая
трудная такая ...
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10k
au3 54 минуты назад
Дружно подрочили на совок ... .. спасибо
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Юганск

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