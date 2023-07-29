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Прогулка по Москве 1975 года

Прогулка по Москве 1975 года

Автор:
29 июля 2023 21:54
Метки: СССР   история   фото   
158
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Сегодня мы отправимся в 1975 год: по телевизору начинает идти передача "Что? Где? Когда?" и кино-журнал "Ералаш", а в космосе стыкуются американский и советский космические корабли, образовав комплекс "Союз - Аполлон". Давайте вместе посмотрим, как тот год прожила столица!

Интересного вам просмотра!

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Источник:

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Метки: СССР   история   фото   
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