Прогулка по Москве 1975 года

Сегодня мы отправимся в 1975 год: по телевизору начинает идти передача "Что? Где? Когда?" и кино-журнал "Ералаш", а в космосе стыкуются американский и советский космические корабли, образовав комплекс "Союз - Аполлон". Давайте вместе посмотрим, как тот год прожила столица!

Интересного вам просмотра!