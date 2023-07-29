Прогулка по Москве 1975 года

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Сегодня мы отправимся в 1975 год: по телевизору начинает идти передача "Что? Где? Когда?" и кино-журнал "Ералаш", а в космосе стыкуются американский и советский космические корабли, образовав комплекс "Союз - Аполлон". Давайте вместе посмотрим, как тот год прожила столица!
Интересного вам просмотра!
1.
Москву постепенно заполняют легендарные "Луноходы" - автобусы ЛиАЗ-677. Эти фотограф поймал около станции метро "Маяковская".
2.
Москва, которой больше нет. Дома в Самарском переулке, которые через несколько лет снесут при строительстве СК "Олимпийский".
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10.
До 1980 года оставалось совсем немного и к Олимпийским Играм Москва закупила 16 реанимобилей на шасси Mercedes-Benz L 409.
11.
Дом на Метростроевской (ныне - Остоженка) улице, 16. Сейчас за ним выросло огромное здание Мультимедиа Арт Музея.
12.
Зимний вид на церковь великомученика Георгия Победоносца на Псковской горе. Сейчас на переднем плане располагается парк "Зарядье".
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