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Интересные фотографии времен СССР

Интересные фотографии времен СССР

Автор:
27 июля 2023 21:50
Метки: СССР   история   фото   
292
25

Подборка душевных фотографий разных годов, где не нужны пояснения.

Интересного вам просмотра!

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Метки: СССР   история   фото   
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5  комментариев
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907
Кондратий Собакин 6 часов назад
Фото 2. Большинство радиоприемников, выпускавшихся в то время в СССР, имели одну и ту же схему с одинаковыми элементами и их количеством. Отличались друг от друга только внешним оформлением и названием. Телевизоры, после 1970 года, кстати, тоже. Все в наименовании модели имели абревиатурру "УНТ" - унифицированный телевизор. Разница была такой же, что и радиоприемниках.
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7k
newegg 4 часа назад
Судя по ценникам, эта витрина до 1961.
Средняя зарплата в 1955 - 711 рэ., в 1960 - 800 рэ.
Цены, мягко говоря, кусаются.
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9k
Billi_Bons 7 часов назад
Жду комментарий, что Ригу не показали. Не подведи, товарищ.
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