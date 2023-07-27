292
25
Подборка душевных фотографий разных годов, где не нужны пояснения.
Интересного вам просмотра!
×
×
Источник:
Еще крутые истории!
- Последствия подростковых вечеринок, о которых никогда не забыть
- Истории про девушек, которые ждали парней из армии
- "Моя квартира - что хочу, то и делаю!": ситуации с неадекватными владельцами жилья
- "Избавься от уродливой руки": девушку с особенным заболеванием унижают в соцсетях
- Невыдуманные истории, которые произошли во время медосмотра
Новости партнёров
реклама
Средняя зарплата в 1955 - 711 рэ., в 1960 - 800 рэ.
Цены, мягко говоря, кусаются.