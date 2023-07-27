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Фотопрогулка по&nbsp;городам СССР

Фотопрогулка по городам СССР

Автор:
27 июля 2023 21:49
Метки: СССР   история   фото   
208
25

Просто фотографии советских городов.

Увы, даты есть не на всех снимках...

Интересного вам просмотра!

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Источник:

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Метки: СССР   история   фото   
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7  комментариев
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5k
MPEG-8 7 часов назад
Интересный экземпляр.
Skoda 1200 универсал.
Универсал при этом имеет интересную компоновку 3+1. Наличие 2 боковых дверей только с пассажирской стороны.
https://dzen.ru/media/paravoz/davaite-vernemsia-nazad-na-60-let-i-posmotrim-avtomobilskoda-1200-universal-5fc45fdc4c127965db6d3877https://dzen.ru/media/paravoz/davaite-vernemsia-nazad-na-60-let-i-posmotrim-avtomobilskoda-1200-universal-5fc45fdc4c127965db6d3877
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10k
Борис Карабанов 7 часов назад
А почему Риги нет?
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301
vi4 7 часов назад
а краснодар жаль, превратился из милой станицы в притон понаехов...
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301
vi4 7 часов назад
надеюсь у девчёнок с 19 фото всё в жизни сложилось хорошо и по доброму
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5k
Трям 7 часов назад
Комментарий к фото
Сейчас каток задавит чувака с табличкой!
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Юганск

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