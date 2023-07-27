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Просто фотографии советских городов.
Увы, даты есть не на всех снимках...
Интересного вам просмотра!
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16.
В наше время этой трамвайной линии на ул. Беляева в Смоленске не существует, ее ликвидировали в нулевые годы.
24.
Фрунзе (ныне Бишкек, Киргизия), автовокзал восточный пригородный (просп. им. 50-летия Киргизской ССР), 1966-1967 годы.
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Skoda 1200 универсал.
Универсал при этом имеет интересную компоновку 3+1. Наличие 2 боковых дверей только с пассажирской стороны.
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