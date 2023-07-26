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Истории про девушек, которые ждали парней из армии

Истории про девушек, которые ждали парней из армии

Автор:
26 июля 2023 11:14
Сообщество : Истории
Метки: армия   дембель   ждала парня   ждала парня из армии   измена   истории   фото   
1648
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Ожидание возлюбленного - дело добровольное. Не все пары проходят через отношения на расстоянии, другие расходятся уже после. Но есть в целом и счастливые истории. В этом после мы собрали разные ситуации, которые были у пользователей соцсетей.

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Метки: армия   дембель   ждала парня   ждала парня из армии   измена   истории   фото   
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6  комментариев
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8k
Ysik 18 минут назад
История из жизни. Дружили большой компанией. У одного из друзей были определенные проблемы дома и когда мы пошли учиться, он решил все послать и пойти в армию и желательно как можно дальше от дома. Попал на новую землю. В то время мы познакомились с девчонками с университета и как-то само так получилось, что каждый нашел себе пару, кроме одной из девушек. Но она была кроме того, что не самая привлекательная, да еще и с тараканами в голове. Когда в очередной раз она начала жаловаться на жизнь, что все по парам, а она опять одна сидит и пиво пьет, я ей и брякнул, что в нашей компании тоже был парень с большими такими тараканами в голове и вот как он вернется, у них точно все получится, что только он сможет ее вытерпеть, после того, как два года на сушеной картошке среди белых медведей прожил. Сейчас они уже 15 лет женаты, двое детей.
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425
Дро4ер Полоумный 8 минут назад
Ждём такой же пост про СВО
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3k
Yus 10 минут назад
Донцова нервно курит в стороне. Не хватает трех убийств, двух шпионов и золотой рыбки.
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8k
Дмитрий 16 минут назад
Действительно....3.14...страдания одни.
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458
Guilty Pleasure 19 минут назад
читая очередные опусы на тему женского блуда, укореняюсь в мысли, что этот мир может существовать лишь в ежовых рукавицах патриархата
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918
ruslan d 57 минут назад
Опять сказки про любовь ?
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Спелая кукурузинка

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