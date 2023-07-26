Истории про девушек, которые ждали парней из армии

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Ожидание возлюбленного - дело добровольное. Не все пары проходят через отношения на расстоянии, другие расходятся уже после. Но есть в целом и счастливые истории. В этом после мы собрали разные ситуации, которые были у пользователей соцсетей.
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