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Интересные фотографии времен СССР

Интересные фотографии времен СССР

Автор:
25 июля 2023 21:42
Метки: СССР   история   фото   
155
25

Подборка душевных фотографий разных годов, где не нужны пояснения.

Интересного вам просмотра!

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Источник:

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Метки: СССР   история   фото   
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6k
TirAn 2 часа назад
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4k
MPEG-8 Час назад
Кстати на 13-й фото печально известный Ту-104Б (рейс 1691).
https://ru.wikipedia.org/wiki/Катастрофа_Ту-104_под_Москвой_(1979)https://ru.wikipedia.org/wiki/Катастрофа_Ту-104_под_Москвой_(1979)
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