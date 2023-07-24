Ну что, начинки для гробов, Бендер вернулся!

Сегодня вышла на экраны первая серия нового сезона мультсериала Futurama.
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Новые зрители смогут начать просмотр сериала с этого момента, а давние поклонники узнают разгадку многолетних тайн, включая развитие эпической истории любви Фрая и Лилы.
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Следующий сезон будет включать в себя 20 эпизодов. Планируют ли авторы мультсериала продолжать шоу после этого, пока неясно.
Первые семь сезонов «Футурамы» выходили с 1999 по 2013 годы. В заключительной серии седьмого сезона под названием «Тем временем» профессор Фарнсворт изобретает кнопку, способную переносить человека на 10 секунд назад во времени, а Фрай и Лила женятся.
Подробности сюжета восьмого сезона «Футурамы» неизвестны.
К своим ролям в продолжении «Футурамы» вернутся практически все основные актёры, включая Билли Уэста, Кэти Сагал, Фила Ламарра, Мориса Ламарша и Джона Ди Маджио, озвучившего Бендера.
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Всем радостных ожиданий!
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Небольшой спойлер: авторы зашли с козырей и смачно стебанулись над очень щепетильной темой про стриминг-сервисы (название серии само говорит об этом).
Не вдаваясь в подробности, могу с уверенностью сказать, что серия получилась отличная, БЕЗ ВСЯКИХ толерантных заскоков на современные ценности!
Юмор тот же и характер персонажей в том же стиле, что и в предыдущих сезонах!
Бендер - всё тот же старина Бендер! Лила, как всегда, безупречна!
Мне, как фанату сериала, понравилось
Надеюсь и остальные серии будут в том же духе. Жаль только, что по одной серии в неделю.
И ещё не понятно одно: Пишут, что количество эпизодов - 20, но в плановой сетке пока стоит 10. Может потом добавят.
Всё таки понедельник не так уж и плох, если может преподносить такие приятные сюрпризы!