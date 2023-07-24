Ну что, начинки для гробов, Бендер вернулся!

Следующий сезон будет включать в себя 20 эпизодов. Планируют ли авторы мультсериала продолжать шоу после этого, пока неясно.

Первые семь сезонов «Футурамы» выходили с 1999 по 2013 годы. В заключительной серии седьмого сезона под названием «Тем временем» профессор Фарнсворт изобретает кнопку, способную переносить человека на 10 секунд назад во времени, а Фрай и Лила женятся.

Подробности сюжета восьмого сезона «Футурамы» неизвестны.

К своим ролям в продолжении «Футурамы» вернутся практически все основные актёры, включая Билли Уэста, Кэти Сагал, Фила Ламарра, Мориса Ламарша и Джона Ди Маджио, озвучившего Бендера.

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