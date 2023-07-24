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Ну что, начинки для гробов, Бендер вернулся!

Ну что, начинки для гробов, Бендер вернулся!

Автор:
24 июля 2023 21:33
Метки: 2023   мультсериал   футурама   
659
2
1

Сегодня вышла на экраны первая серия нового сезона мультсериала Futurama.

2.

Новые зрители смогут начать просмотр сериала с этого момента, а давние поклонники узнают разгадку многолетних тайн, включая развитие эпической истории любви Фрая и Лилы.

4.

Следующий сезон будет включать в себя 20 эпизодов. Планируют ли авторы мультсериала продолжать шоу после этого, пока неясно.

Первые семь сезонов «Футурамы» выходили с 1999 по 2013 годы. В заключительной серии седьмого сезона под названием «Тем временем» профессор Фарнсворт изобретает кнопку, способную переносить человека на 10 секунд назад во времени, а Фрай и Лила женятся.

Подробности сюжета восьмого сезона «Футурамы» неизвестны.

К своим ролям в продолжении «Футурамы» вернутся практически все основные актёры, включая Билли Уэста, Кэти Сагал, Фила Ламарра, Мориса Ламарша и Джона Ди Маджио, озвучившего Бендера.



Ждите русскую озвучку на LostFilm!

6.

Всем радостных ожиданий!

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Метки: 2023   мультсериал   футурама   
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5k
BenderRodriguez 10 часов назад
Наконец то! Хорошие новости!
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702
Звёздный князь 3 часа назад
Посмотрел эту серию.
Небольшой спойлер: авторы зашли с козырей и смачно стебанулись над очень щепетильной темой про стриминг-сервисы (название серии само говорит об этом).
Не вдаваясь в подробности, могу с уверенностью сказать, что серия получилась отличная, БЕЗ ВСЯКИХ толерантных заскоков на современные ценности!
Юмор тот же и характер персонажей в том же стиле, что и в предыдущих сезонах!
Бендер - всё тот же старина Бендер! Лила, как всегда, безупречна!

Мне, как фанату сериала, понравилось

Надеюсь и остальные серии будут в том же духе. Жаль только, что по одной серии в неделю.
И ещё не понятно одно: Пишут, что количество эпизодов - 20, но в плановой сетке пока стоит 10. Может потом добавят.
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702
Звёздный князь 4 часа назад
Неужели дождались?!!!

Всё таки понедельник не так уж и плох, если может преподносить такие приятные сюрпризы!
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27k
pokevon 7 часов назад
Супер! Есть повод пересмотреть всё сезоны! Давно хотел это сделать
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10k
Борис Карабанов 9 часов назад
Ура!!! Ой.... Ну, уж, ладно, так и быть, посмотрим. Но сразу говорю, что я, лично, буду смотреть с осуждением в душе агрессивной политики Запада. Сначала обматерю всех предателей, продавшихся Западу, а потом уже за просмотр, дабы выровнять содержание патриотизма в организме.
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