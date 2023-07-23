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Фотоприколы и&nbsp;прикольные картинки

Фотоприколы и прикольные картинки

Автор:
23 июля 2023 23:39
Метки: Приколы   Юмор   картинки   
1815
25

Подборка смешных и интересных картинок для тех кому не спится.

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3  комментария
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272
София Час назад
По полу тапки грохотали.
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11k
Copycat 11 минут назад
Комментарий к фото
вот так мы и начали жить в мире где активный здоровый отдых это "ненормально", а потом люди ноют что в 25 лет у них всё тело хрустит, болит и разваливается)

я смотрел недавно фото-альбомы старые, там года где то 70е в основном дед фотографировал, так вот он со своими друзьями и коллегами по работе по моему пол Казахстана, Узбекистана и России излазали, очень много фонот как они в каких то походах, то по волге куда то плывут, то в какую нибудь Суздаль приехали отдыхать, люди довольно активно отдыхали, а наши местные горы Алматинские так вообще по моему вдоль и поперёк излазали, при том ему там лет по моему далеко за 30 уже было
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11k
Бендер Родригес 53 минуты назад
Стол? Это как? Это... Куда?
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