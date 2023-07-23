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Подборка смешных и интересных картинок для тех кому не спится.
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я смотрел недавно фото-альбомы старые, там года где то 70е в основном дед фотографировал, так вот он со своими друзьями и коллегами по работе по моему пол Казахстана, Узбекистана и России излазали, очень много фонот как они в каких то походах, то по волге куда то плывут, то в какую нибудь Суздаль приехали отдыхать, люди довольно активно отдыхали, а наши местные горы Алматинские так вообще по моему вдоль и поперёк излазали, при том ему там лет по моему далеко за 30 уже было