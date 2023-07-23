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Фотоприколы и&nbsp;прикольные картинки

Фотоприколы и прикольные картинки

Автор:
23 июля 2023 09:16
Метки: Приколы   Юмор   картинки   
2563
25

Подборка прикольных, и смешных картинок для утреннего настроения.

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5  комментариев
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33k
ACU900 9 часов назад
Ну в свою очередь можно попросить отдать предыдущий долг....
Впрочем... это совсем другая история...
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12k
Евгений 3 часа назад


Сытое брюхо к работе глухо.
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1k
Victor 5 часов назад
вам поможет слива.
зелёная слива.
зелёная немытая слива

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11k
Copycat 8 часов назад
Комментарий к фото
ну ты просто лицемер нерешительный в таком случае разве нет?
- просто скажи как есть типа "не хочу я идти на стражей галактики, я хочу поспать" - если друг нормальный он поймет, если дурак то начнет докапывать, а зачем тебе такой друг вопрос? попробуйте быть честными, может вам понравится, как минимум это лишит вас подобных проблем
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