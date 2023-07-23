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Подборка прикольных, и смешных картинок для утреннего настроения.
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Впрочем... это совсем другая история...
Сытое брюхо к работе глухо.
зелёная слива.
зелёная немытая слива
- просто скажи как есть типа "не хочу я идти на стражей галактики, я хочу поспать" - если друг нормальный он поймет, если дурак то начнет докапывать, а зачем тебе такой друг вопрос? попробуйте быть честными, может вам понравится, как минимум это лишит вас подобных проблем