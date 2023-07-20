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Просто гифки, разнообразные...
Интересного вам просмотра!
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«Голубые ангелы» (англ. Blue Angels) авиационная группа высшего пилотажа Военно-морских сил США. Создана в 1946 году.
С 1986 года группа летает на истребителях-бомбардировщиках F/A-18 «Хорнет». При необходимости её самолёты могут быть подготовлены к участию в боевых действиях за 72 часа.
а у нас готовы сразу.