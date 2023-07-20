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Интересные фотографии времен СССР

Интересные фотографии времен СССР

Автор:
20 июля 2023 21:49
Метки: СССР   история   фото   
175
25

Подборка душевных фотографий разных годов, где не нужны пояснения.

Интересного вам просмотра!

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Источник:

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Метки: СССР   история   фото   
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83k
Андрей Старосельский 3 часа назад
Ленинград, Невский проспект, площадь у Казанского собора. Слева "Икарус", там был хороший обогрев и в самые сильные морозы было тепло. А еще запах резинового сочленения и скрип на поворотах... хорошо было.
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83
Falke 2 часа назад
12,13,20 и 24 это Омск.. Речной вокзвл, ДК Нефтяник ( потом стал ДК им. Малунцева), опять речной вокзал и Пожарная каланча у Главпочтампта:))
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