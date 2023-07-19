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Европе пришёл Харон. Антициклон из Сахары несёт вторую волну экстремального зноя

Европе пришёл Харон. Антициклон из Сахары несёт вторую волну экстремального зноя

Автор:
19 июля 2023 11:52
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Европа   Сахара   Средиземноморье   Харон   антициклон   жара   зной   погода   
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Это в Москве осенний холод с проливными дождями, а на юг Европы, согласно прогнозу метеорологов, надвигается антициклон «Харон», который назвали в честь проводника душ в царство мертвых. Он образовался после теплового «взрыва» в Сахаре, а теперь согреет ещё и европейцев. Ад, описанный Данте, и рядом не стоял с волной жары, охватившей Италию. Из-за «Харона» эта неделя может стать самой жаркой в Европе, рассказал Bloomberg.

Волна жары, охватившая Средиземноморье, будет усиливаться, поскольку очередной антициклон угрожает рекордными температурами территории южной Европы от Италии до Греции, - пишет западная пресса.

Синоптики прогнозируют, что 19 июля на итальянском острове Сардиния температура воздуха достигнет 50°C. На данный момент рекордный показатель в Европе зафиксированный два года назад на Сицилии (Италия), составлял 48,8°C.

От невыносимой жары изнывают туристы в Риме: пьют литрами воду, прячутся в тени деревьев, обливаются водой из старинных фонтанов. Вечный город выжигает адским пеклом, - сообщает РЕН ТВ.

Зной будет сопровождаться сильным ветром, что чревато распространением лесных пожаров. Горят леса в Турции и на Кипре. В непроглядном буром дыму греческое побережье. Кроме этого, высокие температуры нарушают работу транспортной и энергетической инфраструктуры.

Власти Италии уже предупреждают местных жителей об экстремальных температурах.

Министерство здравоохранения страны рекомендует больницам работать без выходных, чтобы принять всех пациентов, пострадавших от жары.

В первую очередь страдают фермеры. В Италии в этом году оливкового масла будет, скорее всего, вдвое меньше, чем в прошлом, а тогда тоже был неурожай.

Европейский Союз выпустил карту засухи на лето 2023 года, которая включает предупреждение о засухе, затрагивающей северную Европу и северо-западную Сирию, а также юго-восточную Турцию:

На Ближнем Востоке также ожидается аномальная жара. Больше всего от высоких температур пострадают Ирак и Сирия, где температура воздуха достигнет 44 градусов в тени, а также Саудовская Аравия, южный Иран и Кувейт, где температура превысит 45 градусов.

Всемирная метеорологическая организация предупредила о том, что температуры в Северной Америке, Азии, на севере Африки и в Средиземноморье будут превышать 40 градусов Цельсия на протяжении нескольких дней. Аномально жаркая погода ожидается не только днем, но и ночью.

Американцы также бьют тревогу - США плавятся от небывалой жары и уже начинают гореть:

Мы во власти самого худшего кризиса в истории. ООН выпустила предупреждение, что, по их словам, изменения климата сегодня вышли из-под контроля.

Население предупреждают о торнадо и внезапных наводнениях от Лонг-Айленда до большей части Новой Англии, в то время как жара в Долине Смерти приближается к рекордной. В Канаде полыхает 881 пожар, 573 возгорания уже вышли из-под контроля.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил РИА Новости, что волна тепла из африканской пустыни не затронет Россию:

Это явление региональное. <...> У нас, наоборот, в течение недели температура на юге европейской России будет примерно на один-три градуса ниже нормы.

Всего неделю назад в Европе бушевал антициклон «Цербер», сообщил CNN. Итальянское метеорологическое общество назвало волну жары в честь трехголового монстра, который охраняет врата ада. Во время действия антициклона на территории Европы температура воздуха поднималась выше 45 °C.

Несмотря на то, что местные жители были предупреждены о повышении температуры, многие стали жертвами жары. Особенно тяжело пришлось рабочим, которые выполняли свои обязанности под палящим солнцем.

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Метки: Европа   Сахара   Средиземноморье   Харон   антициклон   жара   зной   погода   
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23  комментария
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3k
Наблюдатель Час назад
Кары небесные... вы нам санкции и войну, мы вам жару и засуху)))
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52
Eric Cartman 2 минуты назад
Исходя из принципа, что история повторяется, но каждый раз не перестает удивлять, то на смену генералу Морозу придет Жара.
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3k
Alex 5 минут назад
"Скоро вашей Америке кирдык" (с)
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8k
Гнев Укупника 8 минут назад
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3k
Alex 13 минут назад
Да и хер с ними.
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7k
Николай 14 минут назад
изменения вышли Из под чьего контроля?, ох хороша дурь у них...
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30
ДедМаздай 17 минут назад
Тем временем в Питере!
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36k
russger 18 минут назад
Ну всё, мы все умрём. Как и каждый год последние лет 20
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204
Viatcheslav Kouznetsov 22 минуты назад
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10k
Juli 24 минуты назад
Это не мы.
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3k
Pioner76 39 минут назад
HAARP в действии.
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6k
Smolny 41 минуту назад
Ну и где скалящиеся попрыгунчики с их регулярным "Европа не замёрзла"?
На охлаждение при прочих равных уходит больше энергии чем на нагрев: греются проводники кондиционеров и трущиеся детали, да и не бывает 100% КПД.
АЭС усилиями сша объявлены вредящими природе, а вот уголь - это "лучше Путина", как заявил гретый тумблер.
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15k
Shtoppi 44 минуты назад
мне кажется понаехавшим в ес беженцам из Африки на жару как-то пофиг, это европейцы там ох_евают по полной, а африканцы чувствуют себя уже в прямом смысле как дома.
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6k
livaneth 47 минут назад
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11k
Владимир Час назад
Жарко? Кондей лишний раз не включить, помыться тоже надо экономно. Цветущий сад, скоро будет благоухать
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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