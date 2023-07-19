Европе пришёл Харон. Антициклон из Сахары несёт вторую волну экстремального зноя

Это в Москве осенний холод с проливными дождями, а на юг Европы, согласно прогнозу метеорологов, надвигается антициклон «Харон», который назвали в честь проводника душ в царство мертвых. Он образовался после теплового «взрыва» в Сахаре, а теперь согреет ещё и европейцев. Ад, описанный Данте, и рядом не стоял с волной жары, охватившей Италию. Из-за «Харона» эта неделя может стать самой жаркой в Европе, рассказал Bloomberg.
Волна жары, охватившая Средиземноморье, будет усиливаться, поскольку очередной антициклон угрожает рекордными температурами территории южной Европы от Италии до Греции, - пишет западная пресса.
Синоптики прогнозируют, что 19 июля на итальянском острове Сардиния температура воздуха достигнет 50°C. На данный момент рекордный показатель в Европе зафиксированный два года назад на Сицилии (Италия), составлял 48,8°C.
От невыносимой жары изнывают туристы в Риме: пьют литрами воду, прячутся в тени деревьев, обливаются водой из старинных фонтанов. Вечный город выжигает адским пеклом, - сообщает РЕН ТВ.
Зной будет сопровождаться сильным ветром, что чревато распространением лесных пожаров. Горят леса в Турции и на Кипре. В непроглядном буром дыму греческое побережье. Кроме этого, высокие температуры нарушают работу транспортной и энергетической инфраструктуры.
Власти Италии уже предупреждают местных жителей об экстремальных температурах.
Министерство здравоохранения страны рекомендует больницам работать без выходных, чтобы принять всех пациентов, пострадавших от жары.
В первую очередь страдают фермеры. В Италии в этом году оливкового масла будет, скорее всего, вдвое меньше, чем в прошлом, а тогда тоже был неурожай.
Европейский Союз выпустил карту засухи на лето 2023 года, которая включает предупреждение о засухе, затрагивающей северную Европу и северо-западную Сирию, а также юго-восточную Турцию:
На Ближнем Востоке также ожидается аномальная жара. Больше всего от высоких температур пострадают Ирак и Сирия, где температура воздуха достигнет 44 градусов в тени, а также Саудовская Аравия, южный Иран и Кувейт, где температура превысит 45 градусов.
Всемирная метеорологическая организация предупредила о том, что температуры в Северной Америке, Азии, на севере Африки и в Средиземноморье будут превышать 40 градусов Цельсия на протяжении нескольких дней. Аномально жаркая погода ожидается не только днем, но и ночью.
Американцы также бьют тревогу - США плавятся от небывалой жары и уже начинают гореть:
Мы во власти самого худшего кризиса в истории. ООН выпустила предупреждение, что, по их словам, изменения климата сегодня вышли из-под контроля.
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Население предупреждают о торнадо и внезапных наводнениях от Лонг-Айленда до большей части Новой Англии, в то время как жара в Долине Смерти приближается к рекордной. В Канаде полыхает 881 пожар, 573 возгорания уже вышли из-под контроля.
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил РИА Новости, что волна тепла из африканской пустыни не затронет Россию:
Это явление региональное. <...> У нас, наоборот, в течение недели температура на юге европейской России будет примерно на один-три градуса ниже нормы.
Всего неделю назад в Европе бушевал антициклон «Цербер», сообщил CNN. Итальянское метеорологическое общество назвало волну жары в честь трехголового монстра, который охраняет врата ада. Во время действия антициклона на территории Европы температура воздуха поднималась выше 45 °C.
Несмотря на то, что местные жители были предупреждены о повышении температуры, многие стали жертвами жары. Особенно тяжело пришлось рабочим, которые выполняли свои обязанности под палящим солнцем.
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На охлаждение при прочих равных уходит больше энергии чем на нагрев: греются проводники кондиционеров и трущиеся детали, да и не бывает 100% КПД.
АЭС усилиями сша объявлены вредящими природе, а вот уголь - это "лучше Путина", как заявил гретый тумблер.