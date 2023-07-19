Европе пришёл Харон. Антициклон из Сахары несёт вторую волну экстремального зноя

Зной будет сопровождаться сильным ветром, что чревато распространением лесных пожаров. Горят леса в Турции и на Кипре. В непроглядном буром дыму греческое побережье. Кроме этого, высокие температуры нарушают работу транспортной и энергетической инфраструктуры.

Власти Италии уже предупреждают местных жителей об экстремальных температурах.

Министерство здравоохранения страны рекомендует больницам работать без выходных, чтобы принять всех пациентов, пострадавших от жары.

В первую очередь страдают фермеры. В Италии в этом году оливкового масла будет, скорее всего, вдвое меньше, чем в прошлом, а тогда тоже был неурожай.

Европейский Союз выпустил карту засухи на лето 2023 года, которая включает предупреждение о засухе, затрагивающей северную Европу и северо-западную Сирию, а также юго-восточную Турцию: