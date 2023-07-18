Рапамицин – антибиотик, продуцируемый почвенными бактериями Streptomyces hygroscopicus. Впервые обнаружен в 1965 г. в почве на острове Рапа Нуи (архипелаг острова Пасхи). В настоящее время препарат применяется в медицине для подавления иммунной системы после трансплантации органов, а при онкологических заболеваниях как цитостатик – вещество, останавливающее деление клеток.
Пролог.
История рапамицина начинается в 1965 году. Доктор Стенли Скорина из Университета Макгилла в Монреале тогда убедил ВОЗ предоставить финансирование для проекта по изучению взаимосвязи между наследственностью, болезнями и природой острова Пасхи. В результате была организована исследовательская экспедиция на этот остров. В её ходе было замечено, что хотя аборигены ходили босиком, они не подхватывали столбнячную палочку и грибки. Учёные решили, что в земле острова содержится что-то особенное, и, собрав её образцы, оставили их на хранение в университетской лаборатории.
История про настоящего ученого.
В общем жил да был один мальчик-индус Сурен. Он родился в 1932 г. и жил в небольшой деревне Хушаб, (тогда Индия), теперь Пакистан (Кашмир).
Когда началась война и в бой пошла артиллерия (первая индо-пакистанская война 1947 г.), он вместе с семьей бежал в Нью-Дели. Время шло… Юноша поступил в Бенаресский университет,
где получил степень бакалавра фармакологии и степень магистра в 1953 году.
Продолжил учебу уже в Англии, защитив докторскую диссертацию в 1957 г. в Бристольском университете. В 1959 г. переехал в Канаду и присоединился к исследовательской лаборатории Ayerst Research Lab в Монреале.
В 1975 году в руки ему попал образец почвы с острова Пасхи и пытливый ум заметил, что образцы из почвы содержат странные бактерии, которые замедляют рост грибков. Для ученого "запахло" новым лекарством. Сурен с ним возился как с ребенком, пытался воткнуть его куда только можно и назвал Рапамицин (остров Пасха - Рапа Нуи на местном). Если падает "с неба" бочка с медом, то обязательно с такими добавками, что есть не возможно! Вот и в нашем случае препарат не только "замедлял" рост клеток но и подавлял иммунитет. Когда вы лечитесь от грибковых инфекций, иммунодепрессия — это не то, чего вы хотите. В итоге о нём забыли, а лаборатория компании переехала из Канады в Принстон, Нью Джерси. Но заинтересованность Сурендры Натха Сегала в рапамицине была настолько велика, что он перед переездом заготовил часть вещества, зная, что на новом месте у него не будет компонентов и условий, и привёз с собой.
Бежали года и человечество познакомилось с чудом трансплантации органов. Но была "маленькая" проблемка. Пересаженный орган часто отторгался иммунной системой. Врачи, на конференциях, матерными словами ругали такую реакцию иммунитета, пациенты "двигали кони", но фарме не было особо что предложить.
Наш индус пошел к начальству: а почему бы не попробовать мой препарат? Начальство наложило резолюцию, что идея, конечно, здравая, но не практичная - все давно уничтожено. Сурен упорствовал, знаете, возможно не все образцы уничтожены. Что?!! И он притащил контейнер из своего холодильника и о чудо! Препарат не испортился за несколько лет хранения!
Под рукой, без дела, маялся один аспирант, тоже азиат. Индус дал образцы в пытливые лапки со словами: ты хочешь степень доктора?! Вперед мой друг! Мышиная кровь потекла рекой, аспирант перестал спать, так как то, что он видел, не лезло ни в какие рамки и не было описано ни в одной книге. Результатом экспериментов стало несколько открытий. В мае 1988 года Сегал отправил меморандум о рапамицине, который позволил провести испытания рапамицина на животных, которые доказали его отличный иммунодепрессивный эффект. .Образцы также послали в другие лаборатории, все подтвердилось и пошел слух о чудо-зелье.
На «чудо» слетелись врачи, стали давать пациентам (уже без хвоста, не мышам!) супер препарат. Их ждал сюрприз - в клинических испытаниях он оказался более мощным (до 100 раз) и менее токсичным в качестве иммунодепрессанта, чем использовавшийся на тот момент циклоспорин А.
И иммунный ответ подавлялся и орган нормально приживался! А если дать тем, у кого трубка в сердце? Тоже работает!
К 1999 году было доказано, что его безопасно применять на людях, и FDA одобрило это вещество. Согласно патенту Pfizer, лекарство выпускалось под названием рапамун.
Загремела слава и Сурен остался хоть и не богатым человеком, но при жизни стал бессмертным. Ему устраивали экскурсии в госпиталь с детьми (с трансплантатами), где объясняли, это дядя который открыл Рапамицин и вы благодаря ему живы! Слух шел по госпиталю и уже родители и другие пациенты ломились за автографом, жали руку индусу и просто смотрели с обожанием. Именно ради таких мгновений и рубятся безвестные ученые в маленьких лабораториях. Не все успевают спасти Человечество за свою короткую неблагодарную ученую жизнь. Сурену повезло. Доктор Сегал получил награду Индийского общества трансплантации органов за заслуги перед жизнью в 1997 году.
В такие мгновения индус был доволен как слон, что это был и его вклад в спасение людей. Особенно если учесть, что в 1998 г. у него был диагнозирован рак в толстой кишке. Его жизнь, и не только как ученого, подходила к концу. Доктор дал ему 6 месяцев.
Настоящий профессионал и перед лицом смерти не теряет отваги! Конечно он продолжил ходить на работу и делать эксперименты. Но в этот раз он провел еще один, на себе! Логика была железная - если эта штука замедляет рост клеток, возможно и с раком тоже поможет? Ученому все интересно. Он взял в лаборатории препарат и вместо мышей, начал его принимать сам. Прошло 6 месяцев - живой. Еще 6 месяцев - не растет опухоль! Он начал выступать на конференциях в разных странах, уже с этим, новым открытием, писал статьи.
Но одна вещь ему не давала покоя: вместе с приемом своего препарата он также подвергся стандартным процедурам, химиотерапии и др. И оставался вопрос, что конкретно продолжило его жизнь? Стандартные процедуры? Или все таки его чудо-бактерии? На этот вопрос возможно было ответить только одним способом. Перестать самому принимать экспериментальное лекарство. Рука не дрогнула, он перестал. Азиат-аспирант, точнее уже к тому времени тоже доктор наук и жена пришли в ужас от такой "последней проверки". Но напрасно они умоляли Сурена опять начать принимать лекарство, истина для Ученого превыше всего! В 2003 г. Сурендра Натха Сегал умер после многих лет активных исследований рапамицина.
Исследования, связанные с рапамицином, не прекращались, а с 2012-го года их стало ещё больше - многие компании оказались заинтересованы в производстве лекарства. Рапамицин используют:
- В борьбе и профилактике нейродегенеративных заболеваний, таких как болезни Альцгеймера и Паркинсона
- В профилактике и лечении некоторых видов рака, таких как опухоли кишечника, почек, мозга, лимфоузлов.
- В терапии сердечно-сосудистых заболеваний - для профилактики инфаркта, фиброза.
- Как противовоспалительный агент при ревматоидном артрите.
В 2014 году был начат проект The Dog Ageing Project - массовое испытание воздействия рапамицина на продолжительность жизни домашних собак. В проекте могут участвовать как молодые, так и старые собаки разных пород. Как только исследование будет завершено, у нас будет больше оснований считать, что у рапамицина есть шанс продлить здоровую жизнь человека.
Источник:
- У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Турист случайно снял удар молнии в вершину горы
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
- Эффектный и результативный удар гольфиста