FISHKINET
Что здесь делают все эти капибары? Что здесь делают все эти капибары? Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 16 июля Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 16 июля Россияне назвали самую раздражающую привычку у супругов - это не храп Россияне назвали самую раздражающую привычку у супругов - это не храп Главы Дагестана и Чечни прокомментировали действия силовиков, проводивших миграционные рейды в Подмосковье Главы Дагестана и Чечни прокомментировали действия силовиков,... Мясо «кремлёвская загадка» Мясо «кремлёвская загадка» Девушка без стеснения снимает контент прямо на своём балконе Девушка без стеснения снимает контент прямо на своём балконе Стиль «Смертельный термос» Стиль «Смертельный термос» Саундтрек к пробежке Саундтрек к пробежке Женщина перепутала педали и, сдавая задом, наехала на семью с детьми Женщина перепутала педали и, сдавая задом, наехала на семью с детьми В Берлине требуют отменить концерты группы Rammstein В Берлине требуют отменить концерты группы Rammstein Две белухи выплыли к яхтсменам пообщаться Две белухи выплыли к яхтсменам пообщаться В Стамбуле сотрудник полиции продемонстрировал, как не надо останавливать мотоциклиста-нарушителя В Стамбуле сотрудник полиции продемонстрировал, как не надо... «Бой получился не таким, как я ожидала»: россиянка выиграла дебютный поединок UFC и сломала сопернице руку «Бой получился не таким, как я ожидала»: россиянка выиграла... В Китае испытали самый быстрый пассажирский поезд в мире В Китае испытали самый быстрый пассажирский поезд в мире "Опасная штука!": более 20 лет назад Шакира впервые увидела телефон с камерой "Опасная штука!": более 20 лет назад Шакира впервые увидела... Вице-президент США нашла гениальный способ сохранить экологию, нужно просто... сократить численность населения Вице-президент США нашла гениальный способ сохранить экологию,... В Индии журналист ради хорошего кадра "сел в лужу" и был пойман на вранье В Индии журналист ради хорошего кадра "сел в лужу" и был пойман на... У берегов Мексики спасли моряка с собакой, которые дрейфовали в Тихом океане три месяца У берегов Мексики спасли моряка с собакой, которые дрейфовали в... 15-летний подросток угнал отцовский "Мэрс" и влетел на нем в автобусную остановку 15-летний подросток угнал отцовский "Мэрс" и влетел на нем в...
Сломанные крылья

Сломанные крылья

Автор:
16 июля 2023 23:33
Метки: Музыка   звёзды   имена   
520
51
19

Сегодня могло бы исполниться 60 лет Наталье Пивоваровой

Советская  и российская певица, основатель и участница группы Колибри, Наталья Петровна Пивоварова родилась 17 июля 1963 года в Новгороде. В детстве училась в музыкальной школе по классу вокала, пела в детском хоре.


А в начале 1980-х гг. Наташа вдруг решила переехать в Ленинград, где стала работать костюмером  в танцевальном коллективе эстрадного певца Валерия Леонтьева, проводившего тогда премьеры всех своих песенных программ в ленинградском концертном зале «Октябрьский».


Затем она перешла к Вячеславу Полунину — в клоун-мим-театр (театр клоунады) «Лицедеи». Сначала также в качестве костюмера, но вскоре стала и учиться в его студии.


«В то время я каждый год делал набор в студию, и Наташа появилась в 1982 году, сразу после «Мим-парада». Тогда к нам много народу ломануло, включая Антона Адасинского, Лёню Лейкина, Анвара Либабова — все они в тот год пришли на приём. И Наташа среди них — такая вся нескладная, долговязая, длинноногая. Какая-то дворовая, непричёсанная. Это ощущение угловатости и нескладности было очень мощным. При этом Наташа сразу выделялась среди всех. В любой команде она вверх торчит» (из воспоминаний В. Полунина).


Она никогда не участвовала в спектаклях театра по-настоящему — Полунин видел в ней потенциал, но никак не клоуна.


Кстати, примерно в те времена питерская тусовка окрестила Пивоварову «Уличной» — у неё долгое время не было своего угла, скиталась по друзьям-знакомым, около года прожила у Полунина и его жены — артистки «Лицедеев» Елены Ушаковой, снимала какие-то комнаты, жила даже на чердаке без всяких удобств.


А затем у Полунина она встретила Алексея «Лео» Васильева, с которым у неё завязалась крепкая дружба. И тот даже прописал Наталью в своей комнате в коммуналке на Невском-124. Когда же его не стало, она полностью перебралась в его комнату, а потом постепенно выкупила и все остальные в коммуналке.


Одновременно с учёбой в «Лицедеях», Пивоварова участвовала в качестве пантомима в перфоманс-концертах «индустриальной группы» Популярной Механики Сергея «Капитана» Курёхина (подробнее — здесь: «Капитан»), вместе с Сергеем «Африкой» Бугаевым.


А 8 марта 1988 года Наталья организовала и возглавила музыкальную «девичью» группу Колибри в составе 5-и вокалисток: сама Пивоварова, Елена «Богиня Иордана» Юданова, Инна Волкова (жена Александра Баширова), Ольга «Ося, Ослик» Фещенко (Васильева) и Ирина Шароватова — девушки, дневавшие и ночевавшие в рок-клубе на Рубинштейна-13. Название группы тоже придумала Наташа. По её словам, эта маленькая птичка так трепещет крылышками, что сердце её не выдерживает и разрывается. Она, конечно, не хотела, чтобы группа умерла от разрыва сердца, но работали девушки всегда на этот самый разрыв.


Первое выступление коллектива с программой «Каникулы любви» (шлягеры 1960-х гг.: песни Т. Миансаровой, Э. Пьехи, Э. Хиля, Д. Марьяновича, японского дуэта сестёр-близнецов The Peanuts и др.) состоялось 30 апреля того же года в подростковом клубе «Романтик» в Сапёрном переулке, где Наташа работала тогда худруком. Девушки почти каждую песню меняли платья — пока половина группы допевала, остальные убегали переодеваться, потом — смена! Группа мгновенно стала популярной.


А осенью того же года Колибри начинают на студии Аквариума в ДК связи на ул. Герцена, работу над своим дебютным альбомом «Манера поведения». Продюсером записи песен «Американская жена» и «Фудзи» выступил Михаил «Фан» Файнштейн-Васильев (Аквариум). В записи принимал участие и другой «аквариумист» Александр «Тит» Титов, спродюсировавший впоследствии остальные 13 песен, записанных для альбома. В записи принимали участие и другие музыканты: Алексей Рацен (Телевизор), Петр Акимов (Ковчег), Олег «Дед Василий» Сакмаров (Аквариум), Игорь Вдовин (Ленинград), Александр Беляев (Nautilus Pompilius, Телевизор) и другие. И даже хор мальчиков Хорового училища им. М. Глинки привлекли! Часть мелодий и текстов песен были написаны Пивоваровой, часть — Юдановой. Название для альбома придумал актёр Никита Михайловский. Обложку оформил режиссёр и кино-художник Борис Петрушанский.


Выступавшие сначала на площадках различных питерских клубов, Колибри вскоре были приглашены на гастроли за рубеж — представляли Россию на парижском фестивале 1990 года «Рок с Востока», специально для которого Алексей «Хвост» Хвостенко (подробнее — здесь: Жилец вершин с чайником вина) подарил им свою песню «Орландина».


Потом ещё были гастроли в Берлине, Дюссельдорфе и множестве других городов. Как-то в одной немецкой газете о Колибри написали: «Это нечто странное. Ничего аналогичного нет в мире».


И это была правда. Юданова вспоминала: «Действительно, 4 авторессы. Каждая пишет от своей души и от своего сердца; музыка непохожая, но в то же время наши песни умудряются быть в одном контексте — всё выглядит гармонично. Мы очень разные люди, у нас различные интересы, круги общения. Связывает нас только группа. Если взять каждую по отдельности — подобного эффекта не получится. А вместе — пожалуйста».


Колибри были настолько популярной группой, что девушкам всё время предлагали перебраться из Питера в Москву. Обещали и костюмера, и хореографа, но участницы были категорически против, считая, что переезд превратит группу в подобие ВИАгры —  эстрадного проекта, существующего только для зарабатывания денег, а без свободного полёта Колибри перестанет существовать.


Алла Пугачёва как-то заметила, что если б Колибри написали ещё одну песню, подобную «Жёлтому листу» (автор Е. Юданова), то можно было бы говорить и о коммерческом успехе. Забавно, что изначально эта песня задумывалась как пародия на отечественную попсу — а получился хит!


В течение последующих 10 лет группой при участии Пивоваровой было выпущено 5 альбомов. А в 1991 году «Леннаучфильм» снял д/ф о творчестве группы — «„Колибри“ в Париже и дома» (реж. А. Мартыненко).


Летом 1992 года Колибри записывают альбом «Маленькие трагедии». Инструментальную часть которого создали аранжировщик Юрий Соболев (Бригадный Подряд, Пангея, Н.О.М.) и сессионный джазовый гитарист Александр Гнатюк. Все 5 участниц записали на диск песни собственного сочинения (с подачи Пивоваровой, «заставлявшей» всех что-нибудь сочинять), причём в каждой песне солировала сама её автор.


Но в том же году на ПМЖ во Францию уезжает Фещенко (вернее, уже Васильева) и группа становится квартетом.


В 1995 году, после выхода альбома «Найди 10 отличий», с девушками заключила договор компания «Gala Records» — эксклюзивный дистрибьютор на территории России и стран СНГ одной из крупнейших в мире звукозаписывающих компаний «EMI Group».


Принимали Колибри участие в ТВ-проектах: «Программе А» Сергея Антипова, «Антропологии» Дмитрия Диброва. Крутили по телевизору и клипы группы. А один из них — «Волна» — даже получил «Гран-при» на III московском международном музыкальном фестивале «Поколение-95».


Выступала группа во многих клубах: московских «Китайский лётчик Дао Джа», «Проект ОГИ» и питерских «Платформе» и «Red club». А также практически на всех «отчётных» концертах ЛРК. Сами же они в рок-клуб так и не вступили, да если честно, и цели такой перед собой не ставили. Хотя дружили почти со всеми местными рокерами, многие из которых помогали девушкам на их концертах и в записях, равно как и они не отказывались помочь друзьям.


«У Наташи была выдающаяся способность дружить всегда и со всеми. У неё был жор на людей: она их хотела, она желала их знать, окружать себя этими бесконечными людьми. И поскольку человек она была очень харизматичный, в её сферу попадала туча народу» (И. Волкова).


А ещё Пивоварова очень хорошо чувствовала в людях профессионализм, буквально «прилипала» ко всем настоящим музыкантам, мгновенно добивалась их дружбы и возможности помочь её идеям. Причём, делала это удивительно легко и все с удовольствием шли ей навстречу.


Так кинорежиссёр Рашид Нугманов вспоминал, что во время съёмок фильма «Йя-хха!» (1986), в один из вечеров они с Виктором Цоем (Кино) «зашли в гости к девушке, которая была актрисой сценического действия у Курёхина в Поп-механике» (с которой раньше даже не общались!), слушали музыку, веселились. Засиделись до закрытия метро и решили остаться, «вдруг Цой ради шутки пристегнул наручниками (?) свою руку к руке Наташи». Об этом случае потом часто вспоминали различные мистики, сравнивая трагические судьбы обоих музыкантов.


А ещё, Колибри — лауреат многих международных и всероссийских конкурсов и фестивалей: 1991 — Театральный фестиваль в Авиньоне/Festival d'Avignon (Франция), 1992 — «Total Vokal» (Париж) 1992 — «Les Alumé» (Нант, Франция), 1992,1993 и 1997 — Международный фестиваль «Кристофер-стрит»/Christopher Street (Берлин), 1993 — Фестиваль рекламного искусства «Sensation» (Дюссельдорф, Германия), 1993, 1995 и 1997 — Международный Женский Конгресс (Мюнстер, Германия), 1993, 1996 — Фестиваль Свободного Искусства/Helsingin Juhlaviikot (Хельсинки, Финляндия), 1998 — SKIF — Международный фестиваль Сергея Курёхина (Нью-Йорк, США).


В 1998 году Пивоварова вместе с группой приняла участие и в съёмках х/ф «Железная пята олигархии» (реж. А. Баширов), где сыграла проститутку.


18 декабря 1998 года после записи очередного альбома группы — «Бес сахара» (сделанного совместно с группой Tequilajazzz) — Наташа группу покинула и занялась сольной карьерой. Она сама объясняла свой уход тем, что у неё было множество планов, которые она не смогла бы осуществить, работая «по 8 дней в неделю по ночным клубам» — а именно такими и были тогда реалии русского рока. Хотя, есть мнение, что после её «пинков», творить начали все, и её роль, как лидера группы сошла на нет.


В 2000 году Наталья (наконец-то) окончила СПбГИК — Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств (мастерская проф. В.Петрова), получив диплом режиссёра массовых зрелищ — почти через 20 (!) лет после начала учёбы (с перерывами на беременность и рождение в 1989 году дочери Аделаиды и сына Якова в 1993).


Получив диплом, она поставила в открытом вместе с мужем — Александром Лушиным (вокалист группы Препинаки), собственном театре («Такой театр» в помещении театра «Особняк» на ул. Профессора Попова-29) спектакль «Чёрствые именины» по пьесе петербуржского драматурга Галины Соколовой. Эта дебютная работа Пивоваровой-режиссёра в 2002 году была даже номинирована на театральную премию «Золотая Маска», как «Лучший спектакль малой формы». Спектакль также был отмечен премиями Международного фестиваля искусств «Мастер-Класс» (С-Петербург, 2001) фестиваля «Реальный театр» (Екатеринбург, 2001), фестиваля «Открытое пространство театров из ничего» (С-Петербург, 2001) и фестиваля Союза Театральных Деятелей «Рождественский парад» («За лучший спектакль 2001 года»). Спектакль был даже включён известным театроведом Мариной Дмитревской в обязательную для студентов Театральной академии программу.


«Спектакль-джаз, спектакль-импровизация, самая нестандартная комедия сезона «Чёрствые именины» — режиссёрский дебют Натальи Пивоваровой (экс-Колибри, ныне — Соус). Мы не знаем, как учат режиссуре в Академии культуры. Поэтому про школу писать не будем. Лучше напишем про режиссуру, которая, безусловно, в спектакле присутствует. Несмотря на свою лёгкую интонацию, спектакль представляет собой интересный пример взаимоотношений актёра с ролью. Вначале перед нами — только актёры. В финале — уже почти только персонажи. Большая часть кайфа от спектакля — в постоянном ощущении «двойного дна» всего, что происходит на сцене, — и за оценкой ситуации персонажем следует оценка актёром действий своего персонажа и своих действий. История, начинавшаяся как фарс, заканчивается как лирическая драма.

Л. Савин, зритель: «Наверное, никому ещё не удавалось рассказать грустную историю об одиночестве, так весело. Удивительное сочетание» («Настоящее удовольствие того стоит», Мила Хазарская, «Петербуржский театральный журнал», декабрь 2001).


Параллельно Наталья занималась и другими различными проектами: организовала экспериментальную школу для одарённых 14-летних девочек — ШНП (Школа Натальи Пивоваровой), пришедшую на смену домашней школе «Молочный шейк», которую она открывала ранее, и закрыла в 1998 году после самоубийства 15-летней дочери Курёхина — Лизы, которую она опекала и учила; создала новый музыкальный проект СОУС; продюсировала акапельный лицедеевский проект Чемпионки Мира.


Играла и сама — в Театре на Литейном (спектакль «Каприччо» с музыкой Курёхина), исполнила Ракель в спектакле «Докопаться до истины-2» (по пьесе А. Лушина и А. Баргмана), снималась в кино: в культовом «Брате» Алексея Балабанова сыграла в эпизоде саму себя, роль в фильме Баширова, эпизодические роли в питерских «ментовских» сериалах.


А в начале 2000-х гг. Наталья придумала Модельный Дом Пивоваровой Наташи (МДПН) — своеобразное объединение креативных людей. Это была своеобразная школа, отбор в которую был очень жёстким. Она хотела, чтобы каждый её ученик мог любое действие превратить в театральное. Она и сама была такая — не отличающая жизнь от сцены, а сцену — от жизни.


В 2008 году Наташа планировала выпустить свой сольный альбом «Улица Зелинского», названный так в честь той новгородской улицы, на которой она прожила почти половину своей жизни. Улица эта названа в честь российского химика Николая Зелинского — изобретателя противогаза. Поэтому на обложке альбома немного странный рисунок — 2 целующихся противогаза. Она успела записать все песни и готовила музыкальный спектакль «Девчонка с улицы Зелинского», задуманный в поддержку альбома.


Но спектакль создать она не успела. И альбома тоже уже не увидела...


Осенью 2007 года она приехала в Одессу к Георгию Делиеву (комик-труппа «Маски»), с которым была знакома ещё со времён учёбы в «Лицедеях». Они договаривались ранее, что Пивоварова поможет ему в записи его музыкального альбома «Жорык». Записать успели только вокал к юмористической 3-частной 9,5-минутной песне «Диалог». Делиев предлагал остаться и ещё продолжить, но ей срочно нужно было на фестиваль в Коктебель.


В ночь на 24 сентября 2007 года Наталья с подругой ехала на своём а/м «Volkswagen Passat» в Крым, на международный джазовый арт-фестиваль «Мамакабо–2007». Из-за дождя дорога была скользкой. Около 4 час. утра, по невыясненным причинам, машина Пивоваровой выехала на полосу встречного движения, по которой в тот момент двигался а/м «ВАЗ-2101».


Местная газета «Кафа» сообщила со ссылкой на и.о. командира Феодосийского взвода ДПС ГАИ А. Костюка: «Произошло лобовое столкновение, во время которого водители обеих машин, а также пассажир «копейки», 27-летний житель Умани, погибли на месте. В «Фольксвагене» сработала подушка безопасности у пассажирки переднего сиденья, что спасло жизнь 24-летней жительнице Воронежа. 10-месячная дочь пассажирки, спавшая на заднем сидении, отделалась лёгкими царапинами».


27 сентября 2007 года в Театре на Литейном прошло прощание с артисткой, а в храме Спаса Нерукотворного Образа на Конюшенной площади — отпевание. В тот же день Наталья Петровна Пивоварова была похоронена на Братской дороге Богословского кладбища в Санкт-Петербурге — неподалёку от Виктора Цоя и Александра «Рикошета» Аксёнова (подробнее — здесь: «Блюз для Негодяя»).


На могиле — белая женская головка на высоком чёрном мраморном постаменте и надпись: «Наташа Пивоварова». Именно так — Наташа — и написано на памятнике, а также высечены строчки: «Моя любовь не умирает».



Она и была всю свою не очень длинную жизнь для всех Наташей. И сложно представить, что бы кто-то обратился к ней «Наталья Петровна».

Наталья прожила всего 44 года, но успела очень много. Возможно, именно потому, что она очень спешила жить... Она оставила заметный след в рок-культуре нашей страны. Да и не только в рок-культуре.


«Недавно я рассказала Вячеславу Полунину, своему учителю, которого я называю «папа Слава», о своей мечте. Я хотела бы создать что-то глобальное, чтобы оставить свой след в культуре Петербурга. Я ведь девушка достаточно взрослая, мне скоро будет 42 года. Я надеюсь создать синтетического актёра, который мог бы и петь, и танцевать, сам был бы и художником, и модельером. С помощью таких людей мы могли бы создать много интересных шоу» (из интервью Н. Пивоваровой, 2005).


17 июля 2013 года в клубе «Грибоедов» прошёл концерт «Наташе нашей 50», организованный Ольгой Волгой — 1-м директором Колибри и близкой подругой Натальи. В нём приняли участие различные музыканты (в том числе и коллектив Г. Делиева — по телемосту из Одессы), несколько песен исполнили также и вновь объединившиеся участницы группы Колибри.


Дискография Н. Пивоваровой:

В составе группы Колибри: «Манера поведения» (1991), «Маленькие трагедии» (1992), «Найди 10 отличий» (1995), «Бес сахара» (1997), «Ремиксы» (1998).

Сольно: «Улица Зелинского» (2008).

Принимала участие в записи: Vova и Орган внутренны́х дел «Невозможная любовь» (1992).


Фильмография: «Фонтан» — невеста (1988), «Брат» — камео (1997), «Железная пята олигархии» — девица лёгкого поведения (1998), «Улицы разбитых фонарей-2» — журналистка (1999), «Агентство "Золотая пуля"» — преподаватель университета (2002), «Опера-3. Хроники убойного отдела» — Кучкина (2007), «Не думай про белых обезьян» — эпизод (2008).


Театральные работы: Музыкально-театральные перфомансы: «Каникулы любви» (1989), «Манера поведения» (1991), «Найди 10 отличий» (1995), «Бес сахара» (1998) и др.


P.S. В тексте поста присутствуют ссылки на мой же, внезапно переставший работать аккаунт, прошу не счесть за плагиат.


Источники:

А. Любимов «Колибри», серия «Легенды нашего рока», вып.11 (СПб.: ЗАО «Торгово-издательский дом «Амфора», 2015);

https://dzen.ru/a/

Yf0RDAyMnwm-BuNk

https://soullaway.livejournal.com/278028.html

https://vk.com/club369510?w=club369510

https://stuki-druki.com/authors/Pivovarova-Natalja.php

https://dudina.livejournal.com/13484.html

https://www.kino-teatr.ru/kino/acter/w/ros/6878/bio/

https://alena-antonova.livejournal.com/142614.html?amp=1

https://takoy-teatr.ru/cherstvye_imenini#press

Ссылки по теме:
Метки: Музыка   звёзды   имена   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
25k
Сталкер 2 часа назад
"Кстати, примерно в те времена питерская тусовка окрестила Пивоварову «Уличной» у неё долгое время не было своего угла, скиталась по друзьям-знакомым, около года прожила у Полунина и его жены артистки «Лицедеев» Елены Ушаковой, снимала какие-то комнаты, жила даже на чердаке без всяких удобств.
...А затем у Полунина она встретила Алексея «Лео» Васильева, с которым у неё завязалась крепкая дружба. И тот даже прописал Наталью в своей комнате в коммуналке на Невском-124. Когда же его не стало, она полностью перебралась в его комнату, а потом постепенно выкупила и все остальные в коммуналке".

Бедненькая побирушка... выкупила все комнаты в коммуналке... НА НЕВСКОМ...
Ну-ну...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
Bill 2 часа назад
Странно, но вообще ничего о ней не слышал. Это вы там в Питерах и Москвах на концерты ходили. А мы в глубинке выживали на зарплату в $30. Когда я поднял голову из трэша 90-х и начал смотреть телевизор - оказывается, куча музыкантов, групп и имен не вызывают у меня вообще никаких ассоциаций.
ПС. У девушки вроде неплохой голос. Мой комент - так, личные воспоминаия
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Вася 2 часа назад
агузарова на минималках
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Вася 2 часа назад
широко известная в узких кругах
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
75k
Viktor 2 часа назад
Спасибо, хоть узнал, что была "Колибри" и Пивоварова.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
Сталкер 2 часа назад
Такая себе психоделика. Местами занятно. Слышал их в те времена.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Катерина 2 часа назад
Ну и образина! Они специально под трансов красились?..
И каким боком она - представитель рока? Тем, которым рядом с Цоем сидела?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
77k
Доктор Джонс 3 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Горбовский
хронический лентяй (
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

3449



Другие посты автора
Популярное
Парень сделал вазэктомию, чтобы его девушка случайно не забеременела, но есть нюанс
Парень сделал вазэктомию, чтобы его девушка случайно не забеременела, но есть нюанс
«В нашем доме должен быть порядок»: жители Котельников встали на защиту ОМОНа, который ведёт проверку мигрантов
«В нашем доме должен быть порядок»: жители Котельников встали на защиту ОМОНа, который...
Набирающие популярность
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Что было бы дальше с Шуриком и Ниной из "Кавказской пленницы"
Что было бы дальше с Шуриком и Ниной из "Кавказской пленницы"
Что здесь делают все эти капибары?
Что здесь делают все эти капибары?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Согласен

Лучшие демотиваторы
Семинар "Как правильно тюленить"

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#СССР#в мире#полиция#познавательно#ДТП#факты#природа#машина
#история#интересно#забавно#животные#собака#Индия#удивительно#авария
#люди#Юмор#Прикол#США#домашние животные#соцсети#Спорт#звезды
Что здесь делают все эти капибары? Что здесь делают все эти капибары? В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Девушка пытается открыть бутылку штопором Девушка пытается открыть бутылку штопором Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша

На что жалуетесь?

Вернуться