Сегодня могло бы исполниться 60 лет Наталье Пивоваровой
Советская и российская певица, основатель и участница группы Колибри, Наталья Петровна Пивоварова родилась 17 июля 1963 года в Новгороде. В детстве училась в музыкальной школе по классу вокала, пела в детском хоре.
А в начале 1980-х гг. Наташа вдруг решила переехать в Ленинград, где стала работать костюмером в танцевальном коллективе эстрадного певца Валерия Леонтьева, проводившего тогда премьеры всех своих песенных программ в ленинградском концертном зале «Октябрьский».
Затем она перешла к Вячеславу Полунину — в клоун-мим-театр (театр клоунады) «Лицедеи». Сначала также в качестве костюмера, но вскоре стала и учиться в его студии.
«В то время я каждый год делал набор в студию, и Наташа появилась в 1982 году, сразу после «Мим-парада». Тогда к нам много народу ломануло, включая Антона Адасинского, Лёню Лейкина, Анвара Либабова — все они в тот год пришли на приём. И Наташа среди них — такая вся нескладная, долговязая, длинноногая. Какая-то дворовая, непричёсанная. Это ощущение угловатости и нескладности было очень мощным. При этом Наташа сразу выделялась среди всех. В любой команде она вверх торчит» (из воспоминаний В. Полунина).
Она никогда не участвовала в спектаклях театра по-настоящему — Полунин видел в ней потенциал, но никак не клоуна.
Кстати, примерно в те времена питерская тусовка окрестила Пивоварову «Уличной» — у неё долгое время не было своего угла, скиталась по друзьям-знакомым, около года прожила у Полунина и его жены — артистки «Лицедеев» Елены Ушаковой, снимала какие-то комнаты, жила даже на чердаке без всяких удобств.
А затем у Полунина она встретила Алексея «Лео» Васильева, с которым у неё завязалась крепкая дружба. И тот даже прописал Наталью в своей комнате в коммуналке на Невском-124. Когда же его не стало, она полностью перебралась в его комнату, а потом постепенно выкупила и все остальные в коммуналке.
Одновременно с учёбой в «Лицедеях», Пивоварова участвовала в качестве пантомима в перфоманс-концертах «индустриальной группы» Популярной Механики Сергея «Капитана» Курёхина (подробнее — здесь: «Капитан»), вместе с Сергеем «Африкой» Бугаевым.
А 8 марта 1988 года Наталья организовала и возглавила музыкальную «девичью» группу Колибри в составе 5-и вокалисток: сама Пивоварова, Елена «Богиня Иордана» Юданова, Инна Волкова (жена Александра Баширова), Ольга «Ося, Ослик» Фещенко (Васильева) и Ирина Шароватова — девушки, дневавшие и ночевавшие в рок-клубе на Рубинштейна-13. Название группы тоже придумала Наташа. По её словам, эта маленькая птичка так трепещет крылышками, что сердце её не выдерживает и разрывается. Она, конечно, не хотела, чтобы группа умерла от разрыва сердца, но работали девушки всегда на этот самый разрыв.
Первое выступление коллектива с программой «Каникулы любви» (шлягеры 1960-х гг.: песни Т. Миансаровой, Э. Пьехи, Э. Хиля, Д. Марьяновича, японского дуэта сестёр-близнецов The Peanuts и др.) состоялось 30 апреля того же года в подростковом клубе «Романтик» в Сапёрном переулке, где Наташа работала тогда худруком. Девушки почти каждую песню меняли платья — пока половина группы допевала, остальные убегали переодеваться, потом — смена! Группа мгновенно стала популярной.
А осенью того же года Колибри начинают на студии Аквариума в ДК связи на ул. Герцена, работу над своим дебютным альбомом «Манера поведения». Продюсером записи песен «Американская жена» и «Фудзи» выступил Михаил «Фан» Файнштейн-Васильев (Аквариум). В записи принимал участие и другой «аквариумист» Александр «Тит» Титов, спродюсировавший впоследствии остальные 13 песен, записанных для альбома. В записи принимали участие и другие музыканты: Алексей Рацен (Телевизор), Петр Акимов (Ковчег), Олег «Дед Василий» Сакмаров (Аквариум), Игорь Вдовин (Ленинград), Александр Беляев (Nautilus Pompilius, Телевизор) и другие. И даже хор мальчиков Хорового училища им. М. Глинки привлекли! Часть мелодий и текстов песен были написаны Пивоваровой, часть — Юдановой. Название для альбома придумал актёр Никита Михайловский. Обложку оформил режиссёр и кино-художник Борис Петрушанский.
Выступавшие сначала на площадках различных питерских клубов, Колибри вскоре были приглашены на гастроли за рубеж — представляли Россию на парижском фестивале 1990 года «Рок с Востока», специально для которого Алексей «Хвост» Хвостенко (подробнее — здесь: Жилец вершин с чайником вина) подарил им свою песню «Орландина».
Потом ещё были гастроли в Берлине, Дюссельдорфе и множестве других городов. Как-то в одной немецкой газете о Колибри написали: «Это нечто странное. Ничего аналогичного нет в мире».
И это была правда. Юданова вспоминала: «Действительно, 4 авторессы. Каждая пишет от своей души и от своего сердца; музыка непохожая, но в то же время наши песни умудряются быть в одном контексте — всё выглядит гармонично. Мы очень разные люди, у нас различные интересы, круги общения. Связывает нас только группа. Если взять каждую по отдельности — подобного эффекта не получится. А вместе — пожалуйста».
Колибри были настолько популярной группой, что девушкам всё время предлагали перебраться из Питера в Москву. Обещали и костюмера, и хореографа, но участницы были категорически против, считая, что переезд превратит группу в подобие ВИАгры — эстрадного проекта, существующего только для зарабатывания денег, а без свободного полёта Колибри перестанет существовать.
Алла Пугачёва как-то заметила, что если б Колибри написали ещё одну песню, подобную «Жёлтому листу» (автор Е. Юданова), то можно было бы говорить и о коммерческом успехе. Забавно, что изначально эта песня задумывалась как пародия на отечественную попсу — а получился хит!
В течение последующих 10 лет группой при участии Пивоваровой было выпущено 5 альбомов. А в 1991 году «Леннаучфильм» снял д/ф о творчестве группы — «„Колибри“ в Париже и дома» (реж. А. Мартыненко).
Летом 1992 года Колибри записывают альбом «Маленькие трагедии». Инструментальную часть которого создали аранжировщик Юрий Соболев (Бригадный Подряд, Пангея, Н.О.М.) и сессионный джазовый гитарист Александр Гнатюк. Все 5 участниц записали на диск песни собственного сочинения (с подачи Пивоваровой, «заставлявшей» всех что-нибудь сочинять), причём в каждой песне солировала сама её автор.
Но в том же году на ПМЖ во Францию уезжает Фещенко (вернее, уже Васильева) и группа становится квартетом.
В 1995 году, после выхода альбома «Найди 10 отличий», с девушками заключила договор компания «Gala Records» — эксклюзивный дистрибьютор на территории России и стран СНГ одной из крупнейших в мире звукозаписывающих компаний «EMI Group».
Принимали Колибри участие в ТВ-проектах: «Программе А» Сергея Антипова, «Антропологии» Дмитрия Диброва. Крутили по телевизору и клипы группы. А один из них — «Волна» — даже получил «Гран-при» на III московском международном музыкальном фестивале «Поколение-95».
Выступала группа во многих клубах: московских «Китайский лётчик Дао Джа», «Проект ОГИ» и питерских «Платформе» и «Red club». А также практически на всех «отчётных» концертах ЛРК. Сами же они в рок-клуб так и не вступили, да если честно, и цели такой перед собой не ставили. Хотя дружили почти со всеми местными рокерами, многие из которых помогали девушкам на их концертах и в записях, равно как и они не отказывались помочь друзьям.
«У Наташи была выдающаяся способность дружить всегда и со всеми. У неё был жор на людей: она их хотела, она желала их знать, окружать себя этими бесконечными людьми. И поскольку человек она была очень харизматичный, в её сферу попадала туча народу» (И. Волкова).
А ещё Пивоварова очень хорошо чувствовала в людях профессионализм, буквально «прилипала» ко всем настоящим музыкантам, мгновенно добивалась их дружбы и возможности помочь её идеям. Причём, делала это удивительно легко и все с удовольствием шли ей навстречу.
Так кинорежиссёр Рашид Нугманов вспоминал, что во время съёмок фильма «Йя-хха!» (1986), в один из вечеров они с Виктором Цоем (Кино) «зашли в гости к девушке, которая была актрисой сценического действия у Курёхина в Поп-механике» (с которой раньше даже не общались!), слушали музыку, веселились. Засиделись до закрытия метро и решили остаться, «вдруг Цой ради шутки пристегнул наручниками (?) свою руку к руке Наташи». Об этом случае потом часто вспоминали различные мистики, сравнивая трагические судьбы обоих музыкантов.
А ещё, Колибри — лауреат многих международных и всероссийских конкурсов и фестивалей: 1991 — Театральный фестиваль в Авиньоне/Festival d'Avignon (Франция), 1992 — «Total Vokal» (Париж) 1992 — «Les Alumé» (Нант, Франция), 1992,1993 и 1997 — Международный фестиваль «Кристофер-стрит»/Christopher Street (Берлин), 1993 — Фестиваль рекламного искусства «Sensation» (Дюссельдорф, Германия), 1993, 1995 и 1997 — Международный Женский Конгресс (Мюнстер, Германия), 1993, 1996 — Фестиваль Свободного Искусства/Helsingin Juhlaviikot (Хельсинки, Финляндия), 1998 — SKIF — Международный фестиваль Сергея Курёхина (Нью-Йорк, США).
В 1998 году Пивоварова вместе с группой приняла участие и в съёмках х/ф «Железная пята олигархии» (реж. А. Баширов), где сыграла проститутку.
18 декабря 1998 года после записи очередного альбома группы — «Бес сахара» (сделанного совместно с группой Tequilajazzz) — Наташа группу покинула и занялась сольной карьерой. Она сама объясняла свой уход тем, что у неё было множество планов, которые она не смогла бы осуществить, работая «по 8 дней в неделю по ночным клубам» — а именно такими и были тогда реалии русского рока. Хотя, есть мнение, что после её «пинков», творить начали все, и её роль, как лидера группы сошла на нет.
В 2000 году Наталья (наконец-то) окончила СПбГИК — Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств (мастерская проф. В.Петрова), получив диплом режиссёра массовых зрелищ — почти через 20 (!) лет после начала учёбы (с перерывами на беременность и рождение в 1989 году дочери Аделаиды и сына Якова в 1993).
Получив диплом, она поставила в открытом вместе с мужем — Александром Лушиным (вокалист группы Препинаки), собственном театре («Такой театр» в помещении театра «Особняк» на ул. Профессора Попова-29) спектакль «Чёрствые именины» по пьесе петербуржского драматурга Галины Соколовой. Эта дебютная работа Пивоваровой-режиссёра в 2002 году была даже номинирована на театральную премию «Золотая Маска», как «Лучший спектакль малой формы». Спектакль также был отмечен премиями Международного фестиваля искусств «Мастер-Класс» (С-Петербург, 2001) фестиваля «Реальный театр» (Екатеринбург, 2001), фестиваля «Открытое пространство театров из ничего» (С-Петербург, 2001) и фестиваля Союза Театральных Деятелей «Рождественский парад» («За лучший спектакль 2001 года»). Спектакль был даже включён известным театроведом Мариной Дмитревской в обязательную для студентов Театральной академии программу.
«Спектакль-джаз, спектакль-импровизация, самая нестандартная комедия сезона «Чёрствые именины» — режиссёрский дебют Натальи Пивоваровой (экс-Колибри, ныне — Соус). Мы не знаем, как учат режиссуре в Академии культуры. Поэтому про школу писать не будем. Лучше напишем про режиссуру, которая, безусловно, в спектакле присутствует. Несмотря на свою лёгкую интонацию, спектакль представляет собой интересный пример взаимоотношений актёра с ролью. Вначале перед нами — только актёры. В финале — уже почти только персонажи. Большая часть кайфа от спектакля — в постоянном ощущении «двойного дна» всего, что происходит на сцене, — и за оценкой ситуации персонажем следует оценка актёром действий своего персонажа и своих действий. История, начинавшаяся как фарс, заканчивается как лирическая драма.
Л. Савин, зритель: «Наверное, никому ещё не удавалось рассказать грустную историю об одиночестве, так весело. Удивительное сочетание» («Настоящее удовольствие того стоит», Мила Хазарская, «Петербуржский театральный журнал», декабрь 2001).
Параллельно Наталья занималась и другими различными проектами: организовала экспериментальную школу для одарённых 14-летних девочек — ШНП (Школа Натальи Пивоваровой), пришедшую на смену домашней школе «Молочный шейк», которую она открывала ранее, и закрыла в 1998 году после самоубийства 15-летней дочери Курёхина — Лизы, которую она опекала и учила; создала новый музыкальный проект СОУС; продюсировала акапельный лицедеевский проект Чемпионки Мира.
Играла и сама — в Театре на Литейном (спектакль «Каприччо» с музыкой Курёхина), исполнила Ракель в спектакле «Докопаться до истины-2» (по пьесе А. Лушина и А. Баргмана), снималась в кино: в культовом «Брате» Алексея Балабанова сыграла в эпизоде саму себя, роль в фильме Баширова, эпизодические роли в питерских «ментовских» сериалах.
А в начале 2000-х гг. Наталья придумала Модельный Дом Пивоваровой Наташи (МДПН) — своеобразное объединение креативных людей. Это была своеобразная школа, отбор в которую был очень жёстким. Она хотела, чтобы каждый её ученик мог любое действие превратить в театральное. Она и сама была такая — не отличающая жизнь от сцены, а сцену — от жизни.
В 2008 году Наташа планировала выпустить свой сольный альбом «Улица Зелинского», названный так в честь той новгородской улицы, на которой она прожила почти половину своей жизни. Улица эта названа в честь российского химика Николая Зелинского — изобретателя противогаза. Поэтому на обложке альбома немного странный рисунок — 2 целующихся противогаза. Она успела записать все песни и готовила музыкальный спектакль «Девчонка с улицы Зелинского», задуманный в поддержку альбома.
Но спектакль создать она не успела. И альбома тоже уже не увидела...
Осенью 2007 года она приехала в Одессу к Георгию Делиеву (комик-труппа «Маски»), с которым была знакома ещё со времён учёбы в «Лицедеях». Они договаривались ранее, что Пивоварова поможет ему в записи его музыкального альбома «Жорык». Записать успели только вокал к юмористической 3-частной 9,5-минутной песне «Диалог». Делиев предлагал остаться и ещё продолжить, но ей срочно нужно было на фестиваль в Коктебель.
В ночь на 24 сентября 2007 года Наталья с подругой ехала на своём а/м «Volkswagen Passat» в Крым, на международный джазовый арт-фестиваль «Мамакабо–2007». Из-за дождя дорога была скользкой. Около 4 час. утра, по невыясненным причинам, машина Пивоваровой выехала на полосу встречного движения, по которой в тот момент двигался а/м «ВАЗ-2101».
Местная газета «Кафа» сообщила со ссылкой на и.о. командира Феодосийского взвода ДПС ГАИ А. Костюка: «Произошло лобовое столкновение, во время которого водители обеих машин, а также пассажир «копейки», 27-летний житель Умани, погибли на месте. В «Фольксвагене» сработала подушка безопасности у пассажирки переднего сиденья, что спасло жизнь 24-летней жительнице Воронежа. 10-месячная дочь пассажирки, спавшая на заднем сидении, отделалась лёгкими царапинами».
27 сентября 2007 года в Театре на Литейном прошло прощание с артисткой, а в храме Спаса Нерукотворного Образа на Конюшенной площади — отпевание. В тот же день Наталья Петровна Пивоварова была похоронена на Братской дороге Богословского кладбища в Санкт-Петербурге — неподалёку от Виктора Цоя и Александра «Рикошета» Аксёнова (подробнее — здесь: «Блюз для Негодяя»).
На могиле — белая женская головка на высоком чёрном мраморном постаменте и надпись: «Наташа Пивоварова». Именно так — Наташа — и написано на памятнике, а также высечены строчки: «Моя любовь не умирает».
Она и была всю свою не очень длинную жизнь для всех Наташей. И сложно представить, что бы кто-то обратился к ней «Наталья Петровна».
Наталья прожила всего 44 года, но успела очень много. Возможно, именно потому, что она очень спешила жить... Она оставила заметный след в рок-культуре нашей страны. Да и не только в рок-культуре.
«Недавно я рассказала Вячеславу Полунину, своему учителю, которого я называю «папа Слава», о своей мечте. Я хотела бы создать что-то глобальное, чтобы оставить свой след в культуре Петербурга. Я ведь девушка достаточно взрослая, мне скоро будет 42 года. Я надеюсь создать синтетического актёра, который мог бы и петь, и танцевать, сам был бы и художником, и модельером. С помощью таких людей мы могли бы создать много интересных шоу» (из интервью Н. Пивоваровой, 2005).
17 июля 2013 года в клубе «Грибоедов» прошёл концерт «Наташе нашей 50», организованный Ольгой Волгой — 1-м директором Колибри и близкой подругой Натальи. В нём приняли участие различные музыканты (в том числе и коллектив Г. Делиева — по телемосту из Одессы), несколько песен исполнили также и вновь объединившиеся участницы группы Колибри.
Дискография Н. Пивоваровой:
В составе группы Колибри: «Манера поведения» (1991), «Маленькие трагедии» (1992), «Найди 10 отличий» (1995), «Бес сахара» (1997), «Ремиксы» (1998).
Сольно: «Улица Зелинского» (2008).
Принимала участие в записи: Vova и Орган внутренны́х дел «Невозможная любовь» (1992).
Фильмография: «Фонтан» — невеста (1988), «Брат» — камео (1997), «Железная пята олигархии» — девица лёгкого поведения (1998), «Улицы разбитых фонарей-2» — журналистка (1999), «Агентство "Золотая пуля"» — преподаватель университета (2002), «Опера-3. Хроники убойного отдела» — Кучкина (2007), «Не думай про белых обезьян» — эпизод (2008).
Театральные работы: Музыкально-театральные перфомансы: «Каникулы любви» (1989), «Манера поведения» (1991), «Найди 10 отличий» (1995), «Бес сахара» (1998) и др.
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P.S. В тексте поста присутствуют ссылки на мой же, внезапно переставший работать аккаунт, прошу не счесть за плагиат.
Источники:
А. Любимов «Колибри», серия «Легенды нашего рока», вып.11 (СПб.: ЗАО «Торгово-издательский дом «Амфора», 2015);
https://soullaway.livejournal.com/278028.html
https://vk.com/club369510?w=club369510
https://stuki-druki.com/authors/Pivovarova-Natalja.php
https://dudina.livejournal.com/13484.html
https://www.kino-teatr.ru/kino/acter/w/ros/6878/bio/
https://alena-antonova.livejournal.com/142614.html?amp=1
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...А затем у Полунина она встретила Алексея «Лео» Васильева, с которым у неё завязалась крепкая дружба. И тот даже прописал Наталью в своей комнате в коммуналке на Невском-124. Когда же его не стало, она полностью перебралась в его комнату, а потом постепенно выкупила и все остальные в коммуналке".
Бедненькая побирушка... выкупила все комнаты в коммуналке... НА НЕВСКОМ...
Ну-ну...
ПС. У девушки вроде неплохой голос. Мой комент - так, личные воспоминаия
И каким боком она - представитель рока? Тем, которым рядом с Цоем сидела?