Затем она перешла к Вячеславу Полунину — в клоун-мим-театр (театр клоунады) «Лицедеи». Сначала также в качестве костюмера, но вскоре стала и учиться в его студии.

«В то время я каждый год делал набор в студию, и Наташа появилась в 1982 году, сразу после «Мим-парада». Тогда к нам много народу ломануло, включая Антона Адасинского, Лёню Лейкина, Анвара Либабова — все они в тот год пришли на приём. И Наташа среди них — такая вся нескладная, долговязая, длинноногая. Какая-то дворовая, непричёсанная. Это ощущение угловатости и нескладности было очень мощным. При этом Наташа сразу выделялась среди всех. В любой команде она вверх торчит» (из воспоминаний В. Полунина).