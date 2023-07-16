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Подборка фотографий актеров, актрис и всем известных людей!
Интересного вам просмотра!
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Николай Караченцов на съёмках фильма «Шерлок Холмс и доктор Ватсон: Кровавая надпись», 1979 год. Фото из архива Михаила Воробьёва
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В атаке Борис Михайлов. 30 апреля 1978 года. Фото Валерия Зуфарова и Александра Яковлева /Фотохроника ТАСС/
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Студентка театрального училища им. Б. Щукина Елена Коренева. 17 декабря 1974 года. Фото Валентина Мастюкова /Фотохроника ТАСС/
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Киноактриса Жанна Болотова во время посещения музея. 17 августа 1965 года. Фото Г.Тер-Ованесова /Фотохроника ТАСС/
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Валерий Леонтьев и композитор Юрий Саульский. 16 сентября 1982 года. Фото Юрия Сомова / РИА Новости
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Леонид Куравлев в роли Робинзона Крузо. 10 октября 1972 года. Фото Ираклия Чохонелидзе /Фотохроника ТАСС/
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Режиссер фильма "Корона Российской империи" Эдмонд Кеосаян на съемочной площадке. 25 августа 1970 года. Фото В.Мурашко /Фотохроника ТАСС/
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Михаил Козаков в роли заведующего буфетом Евгения Кисточкина и Евгений Евстигнеев в роли профессора Аброскина. 2 июня 1965 года
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Спартак Мишулин и московский школьник Антон Ребриков на съемках фильма "К вопросу о скромности". 1 августа 1979 года.
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Вратарь столичного "Динамо" и сборной СССР Лев Яшин приехал на тренировку. 25 апреля 1962 года. Фото Валентина Мастюкова и Вячеслава Ундасина
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Анатолий Папанов получает бюллетени для голосования на избирательном участке №8 Краснопресненского района. 19 июня 1977 года.
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Марк Захаров проводит репетицию со студентами III курса режиссерского факультета ГИТИСа. 28 ноября 1983 года. Фото Валентина Кузьмина /Фотохроника ТАСС/
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Фотопроба Валерия Носика на роль Владика Арыкова (Шурика) в фильма Леонида Гайдая «Операция «Ы» и другие приключения Шурика»
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Главный режиссер МХАТа имени М. Горького, народный артист СССР Олег Ефремов. 15 ноября 1983 года. Фото Василия Егорова (Фотохроника ТАСС)
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