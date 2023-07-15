Прогулка по Москве 1973 года

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Какой была столица 50 лет назад.
Интересного вам просмотра!
1.
В прошлом выпуске был процесс постройки "круглого дома" в Матвеевском. Ну а в 1973 году он уже был полностью готов.
2.
Трамвай идёт по Серединскому переулку, который сейчас является частью Протопоповского переулка, а на заднем плане - церковь митрополита Филиппа.
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4.
А такой в те годы была набережная Тараса Шевченко. Чуть ниже видны рельсы железнодорожной ветки на Бадаевский завод.
9.
Неустаревающая классика: автоматы с газировкой на улице Горького (ныне - Тверская), около дома 5/6.
10.
Лучший поезд московского метрополитена (интересно, за что полагалось такое звание?) на станции метро "Комсомольская - кольцевая".
12.
Москва, которой больше нет. Таким тогда был 3-й Лаврский переулок неподалёку от современного Олимпийского проспекта.
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Ностальгия.
А это мог быть я, мне как раз 9 лет исполнилось...