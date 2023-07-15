Прогулка по Москве 1973 года

FISHKINET
Очень тяжёлая и хрупкая: первые отзывы об Apple Vision Pro Очень тяжёлая и хрупкая: первые отзывы об Apple Vision Pro Девочка метко швырнула шарик с водой в голову кандидата в президенты США Девочка метко швырнула шарик с водой в голову кандидата в... Как долго функционируют отдельные органы и системы после гибели человека? Как долго функционируют отдельные органы и системы после гибели... Всеобщая забастовка сценаристов и гильдии киноактеров США парализовала деятельность киноиндустрии Всеобщая забастовка сценаристов и гильдии киноактеров США... Интересные фотографии 1990 -х Интересные фотографии 1990 -х Водонаева нервно курит в сторонке: правдивый фотоотчёт с пляжей Анапы Водонаева нервно курит в сторонке: правдивый фотоотчёт с пляжей Анапы Самая смешная реклама клея от индийских креативщиков Самая смешная реклама клея от индийских креативщиков Пес сорвал свадебную фотосессию и был очень доволен собой Пес сорвал свадебную фотосессию и был очень доволен собой "Я всё знаю": полицейские не смогли убедить пенсионера не переводить деньги мошенникам "Я всё знаю": полицейские не смогли убедить пенсионера не... Еще одна жертва самокатов: в подмосковных Люберцах парень чуть не погиб на переходе Еще одна жертва самокатов: в подмосковных Люберцах парень чуть не... Гульнара, у нас отмена!: в московском Дикси замечена кассир в парандже Гульнара, у нас отмена!: в московском Дикси замечена кассир в парандже Французский чиновник призвал разоружить полицию по примеру Великобритании Французский чиновник призвал разоружить полицию по примеру... Митрополит Филарет - Николай Дроздов: гены - упрямая штука! Митрополит Филарет - Николай Дроздов: гены - упрямая штука! Индия отправила ракету-носитель на Луну Индия отправила ракету-носитель на Луну Велосипедистам-трансгендерам запретили соревноваться с женщинами Велосипедистам-трансгендерам запретили соревноваться с женщинами Парень сделал вазэктомию, чтобы его девушка случайно не забеременела, но есть нюанс Парень сделал вазэктомию, чтобы его девушка случайно не... В Казани автовладелец умудрился поймать угонщика своей машины В Казани автовладелец умудрился поймать угонщика своей машины Взгляд серебрянного фараона Взгляд серебрянного фараона Микромата зеленоватая: тот самый зелёный паучок с дачи Микромата зеленоватая: тот самый зелёный паучок с дачи
Прогулка по Москве 1973 года

Прогулка по Москве 1973 года

Автор:
15 июля 2023 21:47
Метки: СССР   история   фото   
174
20

Какой была столица 50 лет назад.

Интересного вам просмотра!

×
×

Источник:

Еще крутые истории!
Метки: СССР   история   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
67k
Андрей 3 часа назад
Комментарий к фото
Универмаг "Ленинград", его промтоварная часть, ближе к каналу. А ближе к Беломорской был гастроном с тем же названием.
Ностальгия.
А это мог быть я, мне как раз 9 лет исполнилось...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Юганск

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

985144



Другие посты автора
Очень тяжёлая и хрупкая: первые отзывы об Apple Vision Pro
Очень тяжёлая и хрупкая: первые отзывы об Apple Vision Pro
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Согласен

Популярные теги
#фото#интересно#интересное#факты#забавно#дети#США#авария#Германия#домашние животные
#Юмор#люди#полиция#собака#соцсети#кино#познавательно#Япония#дорога#комментарии
#животные#Прикол#в мире#ДТП#история#сарказм#фильм#медицина#дом#Мемы
Очень тяжёлая и хрупкая: первые отзывы об Apple Vision Pro Очень тяжёлая и хрупкая: первые отзывы об Apple Vision Pro Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых Турист случайно снял удар молнии в вершину горы Турист случайно снял удар молнии в вершину горы В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь

На что жалуетесь?

Вернуться